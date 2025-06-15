Звезда фильма 'Больше чем футбол' Марина Ворожищева: "Сын из всего, что есть в квартире, строит домики"

В футболе про таких игроков (как актриса Марина Ворожищева) говорят так: «Если ты смотришь игру, то не видишь его, но если ты смотришь за ним, то видишь всю игру».
Штрихпунктирные работы, построенные на нюансировке и полутонах, в сериалах «Оффлайн» 18+, «Заступники» 18+, «Золотое дно» 18+ и многих других выделяют артистку из плеяды тех, кто привык именно «играть» в кадре.
Вот и в спортивной мелодраме «Больше чем футбол» Марина Ворожищева подтверждает амплуа. Не отсвечивая, дает очень важную краску, с которой наблюдать за перипетиями российских футболистов, которых по воле (Господа Бога) случая допускают на Кубок Европы, становится еще любопытнее.
«Телепрограмма» поговорила с актрисой о новой работе, отношении к зарплатам футболистов, внутреннем голосе и любимом сыне Луке, который строит дома.
«Победа папы для ребенка может много значить»
Прекрасное время с сыном Лукой. Фото: личный архив Марины Ворожищевой
- Марина, что за персонаж достался вам в картине «Больше чем футбол»? Каков характер героини?
- Светлана - женщина, сильная духом, которая чувствует своего мужа (главного героя, капитана команды Иванова в исполнении Алексея Воробьева. - Авт.) и ребенка и верит!
- Какие впечатления от съемок в спортивной картине? Чуть ли не 90% кастинга - мужчины, тема - футбол, много снимали на реальном стадионе, где артисты работали с мячом. Не скучно?
- Тут сразу вспоминаются два небольших эпизода. Один, когда мы с Лешей Воробьевым катались по перилам в аэропорту и дико хохотали, а второй, как после сцены на футбольном поле - у меня она закончилась раньше других - меня сразу посадили в машину и отправили домой.
Все ребята бежали за машиной и кричали: «Пока! Пока, Марина!» Так что мне очень понравились съемки! (Смеется.)
- Проект называется «Больше чем футбол». В нем сборная России не просто возвращается на европейскую арену, но и заходит очень-очень, чтобы без спойлеров, далеко в первенстве. Ну, чисто фэнтези. Если вернуться на землю: о чем нечто большем идет речь в картине, как считаете?
- Речь о том, что смысл всегда глубже, чем нам кажется. И победа папы для ребенка может значить больше, чем для самого выигравшего.
- Ну вот, без спойлеров все же не обошлось. Ну и ладно. А какие у вас отношения с футболом? Интересовались этим не совсем женским видом спорта? Если да, то, возможно, есть любимая команда или даже бывали на стадионах?
- Да, мы были в Барселоне на «Ноу Камп» (легендарный стадион культового испанского футбольного клуба «Барселона») с Ильей (Ермолов, режиссер и муж актрисы. - Авт.), когда я была беременна.
- Даже так! И как эмоции? Люди со всего света едут туда, как на восьмое чудо света посмотреть.
- Огромный стадион и непередаваемые ощущения! Несколько раз смотрела матчи с участием московского «Спартака». Тут спойлер - за какую команду болеет мой супруг.
- Как относитесь к обывательской философии про футбол: «11 человек просто пинают мячик и получают за это миллионы, в то время как учителя и врачи...»? Справедливо?
- Вот это вопрос (улыбается). А то, что, по статистике, сейчас курьеры чуть ли не больше всех зарабатывают? Не знаю. Для меня это вопрос энергии. Люди получают деньги за свою способность проводить энергию. Чем больше можешь, тем больше получаешь. Но учителя и врачи и правда достойны большего заработка! Это факт.
- Этим летом сборная РФ по футболу будет играть товарищеские матчи. С семьей хотели бы сходить?
- Да, попробуем, если получится.
«Благодарю даже за мелочи»
Марина с мужем Ильей. Фото: личный архив Марины Ворожищевой
- А какой в целом вид досуга предпочтительнее для вас?
- Спорт: booty (тренировка ягодичных мышц и задней поверхности бедра. - Авт.), TBC (Total Body Conditioning, или «моделирование всего тела»: сочетание аэробных упражнений, которые ускоряют дыхание, с упражнениями, направленными на укрепление каждой части тела), а еще йога и пилатес. Либо отдых на природе - это всегда заряжает.
- Вот вы ездили на футбол в Барселону, будучи беременной, а в этом году - вжух - и сыну Луке уже исполняется 7 лет. Готовитесь идти в школу?
- Планируем пока что идти в нулевку.
- Каким растет сын? Что его увлекает?
- Он невероятный фантазер и выдумщик! Строит из всего, что есть в доме, «домики» и «магазины». Любит читать - точнее, пока любит, чтобы мы ему читали (смеется). Очень активный. Обожает бегать, ходит на плавание и contemporary dance (современный танец).
В фильме «Больше чем футбол» в роли Светланы - жены главного героя в исполнении Алексея Воробьева. Фото: кадр из фильма
- Бывают ли у вас «фантомные боли», когда его нет рядом, или угрызения совести, что проводите столько времени на съемках, пропуская детство сына?
- Нет. Мои съемочные периоды довольно гармонично вписываются в жизнь. И я практически все время с Лукой.
- Вы говорили, что умеете разговаривать с собой: что это дает и часто ли приходится спорить?
- Это дает дружбу с собой, уважение и любовь к себе. Когда это есть - спорить с собой незачем. Любой дисциплинарный момент или аскеза приходит вовремя и мягко входит в жизнь.
Конечно, при этом многое хочется поменять в своих действиях: вырасти из каких-то вещей или привычек. Это все очень интересно и трансформационно. Я отношусь к этому как к чуду перерождения.
И да, люди меняются. Люди, которые способны «проснуться», способны и измениться и, как следствие, изменить реальность вокруг себя. Если ты делаешь то, что делал, то и получаешь то, что у тебя есть. Если хочешь чего-то нового, то и самому нужно стать «новее», чем вчера.
- Есть у вас такое выражение, которое не раз звучало в интервью, - «ангелы спасли». Когда это случалось у вас в последний раз, вспомните?
- Вот на днях (улыбается): успела в последний момент снять машину с ремней для погрузки в эвакуатор!
- Получается, ангелы победили демонов.
- Вообще у меня есть еще одно устойчивое выражение. Я часто подмигиваю и, глядя на небо, говорю «команда». И благодарю за все - особенно за вкусный кофе и возможность его пить. Шучу. Имею в виду, что даже за мелочи всякие обязательно благодарю!
- Тогда финальный философско-фонетический вопрос. Племянник Антона Чехова драматург Михаил Чехов, систему которого вы уважаете и предпочитаете, предлагал артистам в том числе СЛЫШАТЬ текст, над которым идет работа. То есть пробовать имитировать звуки, которые он, текст, может передавать. Если бы вам предложили придумать или представить звук, передающий суть природы вашей личности, что это был бы за звук?
- (Пауза.) Пожалуй, шум моря.
- «Больше чем футбол» 12+,
- с 12 июня на больших экранах