Звезда фильма 'Больше чем футбол' Марина Ворожищева: "Сын из всего, что есть в квартире, строит домики"

- Марина, что за персонаж достался вам в картине «Больше чем футбол»? Каков характер героини?

- Светлана - женщина, сильная духом, которая чувствует своего мужа (главного героя, капитана команды Иванова в исполнении Алексея Воробьева. - Авт.) и ребенка и верит!

- Какие впечатления от съемок в спортивной картине? Чуть ли не 90% кастинга - мужчины, тема - футбол, много снимали на реальном стадионе, где артисты работали с мячом. Не скучно?

- Тут сразу вспоминаются два небольших эпизода. Один, когда мы с Лешей Воробьевым катались по перилам в аэропорту и дико хохотали, а второй, как после сцены на футбольном поле - у меня она закончилась раньше других - меня сразу посадили в машину и отправили домой.

Все ребята бежали за машиной и кричали: «Пока! Пока, Марина!» Так что мне очень понравились съемки! (Смеется.)

- Проект называется «Больше чем футбол». В нем сборная России не просто возвращается на европейскую арену, но и заходит очень-очень, чтобы без спойлеров, далеко в первенстве. Ну, чисто фэнтези. Если вернуться на землю: о чем нечто большем идет речь в картине, как считаете?

- Речь о том, что смысл всегда глубже, чем нам кажется. И победа папы для ребенка может значить больше, чем для самого выигравшего.

- Ну вот, без спойлеров все же не обошлось. Ну и ладно. А какие у вас отношения с футболом? Интересовались этим не совсем женским видом спорта? Если да, то, возможно, есть любимая команда или даже бывали на стадионах?

- Да, мы были в Барселоне на «Ноу Камп» (легендарный стадион культового испанского футбольного клуба «Барселона») с Ильей (Ермолов, режиссер и муж актрисы. - Авт.), когда я была беременна.

- Даже так! И как эмоции? Люди со всего света едут туда, как на восьмое чудо света посмотреть.

- Огромный стадион и непередаваемые ощущения! Несколько раз смотрела матчи с участием московского «Спартака». Тут спойлер - за какую команду болеет мой супруг.

- Как относитесь к обывательской философии про футбол: «11 человек просто пинают мячик и получают за это миллионы, в то время как учителя и врачи...»? Справедливо?

- Вот это вопрос (улыбается). А то, что, по статистике, сейчас курьеры чуть ли не больше всех зарабатывают? Не знаю. Для меня это вопрос энергии. Люди получают деньги за свою способность проводить энергию. Чем больше можешь, тем больше получаешь. Но учителя и врачи и правда достойны большего заработка! Это факт.

- Этим летом сборная РФ по футболу будет играть товарищеские матчи. С семьей хотели бы сходить?

- Да, попробуем, если получится.

«Благодарю даже за мелочи»