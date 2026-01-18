Женя Искандарова: "Дух соревнования у меня в крови. Я просто создана для реалити"

Женя Искандарова все делает ярко - ведет блог, дает советы подписчикам, участвует в различных шоу. Журнал "Телепрограмма" обсудил с "главной по реалити", на что она потратит очередной выигрыш и как начать новый год с пользой.

"Будут компании - будут встречи"

- Читали ваш телеграм-канал в этом году и отметили главную новость года из личной жизни - у вас появился любимый мужчина. Ваша подруга пришла с ним к вам в гости, и вы проговорили до утра... Как почувствовали, что он ваш человек?

- Мне понравились его адекватность, воспитание и ум. Как знакомились наши мамы и папы? Да, они собирались компаниями, и случались те самые судьбоносные встречи. Думаю, что стоит вернуться к этому прекрасному опыту, будут компании - будут и встречи.

- Вы даете советы подписчикам, как начать перемены в своей жизни. Чтобы сдвинуться с места, если «застрял», необязательно ждать 1 января, можно уже сегодня выучить первые 10 слов на новом языке. За минувший год что вы смогли начать из задуманного, изменить в жизни?

- Сильно слежу теперь за окружением, особенно новым, и стараюсь менять его, если что-то меня не устраивает. Считаю это достаточно взрослой позицией, до которой мне пришлось дорасти. Чем больше хороших людей вокруг, тем ярче они подсвечивают негативный фон, так что, получается, я все вижу благодаря тому, что вокруг меня много добра и любви.

- Чем запомнится вам 2025 год: когда через много-много лет станете писать автобиографию, какие сюжеты этого года войдут в нее?

- Для автобиографии я оставлю все скрытое. Поддержку, переживания, сложные и счастливые моменты жизни, безусловно, шоу и проекты - это круто, но они уже вписаны в историю, переписывать это не имеет смысла. Расскажу, как упала на сноуборде, поделюсь невероятной семейной поездкой в Сочи, расскажу страсти и интриги профессии - но это позже.

- Участие в реалити-шоу для вас - это контент для блога из закулисья, новая аудитория. В чем еще для вас интерес в этих программах? Сколько у вас их на сегодняшний день и сколько уже финалов и побед?

- Дух соревнования у меня в крови (смеется). Мне кажется, что я просто создана для участия в реалити: обожаю состязания, быстро приспосабливаюсь, могу быть лидером и исполнителем. В физическом плане я достаточно выносливая, руки у меня растут из нужного места. А еще реалити - это игра, ты всегда можешь повернуть ее в свою пользу.

Проектов в моей жизни было много, но подводить итоги еще рано. Думаю, что однажды у меня будет шанс вернуться и взять реванш там, где не удалось победить. Самая важная моя победа - в шоу "Звезды в Африке" 16+.

- У вас столько травм после этих поездок. Кажется, что больше, чем у ваших коллег после участия в ледовых шоу. Восстановились?

- Травмы украшают участников реалити-шоу (смеется). Да, уже восстановилась и готова к новым испытаниям. Лучшее, что я могу для себя сделать, - на время вернуться в привычный ритм жизни, так и восстанавливаюсь.

"Хочу дом у леса"

- Кто из участников реалити-шоу вас удивил больше всего за минувший год? Кого вы могли бы назвать «Главным изумлением - 2025»?

- Изумление подразумевает под собой сильную реакцию на человека. У меня все просто, я не испытываю сильных эмоций по отношению к поступкам людей, если понимаю, что мне с ними не жить эту жизнь, но, безусловно, я, как и все люди, делю слова и поступки на «приемлемо для меня» или «неприемлемо для меня». Изумлений не было.

- На проекте "Большой куш" 16+ вы общались с психологом и говорили, что специалист вам помог. В чем именно?

- Я обожаю психологию, она помогает понять людей и свою реакцию на ситуации, с чем эти реакции связаны и как я могу поменять мир вокруг благодаря изменению собственного отношения к миру. На проекте психолог помог мне успокоиться и понять, что путей для победы много, а не только очевидный. Побеждать в испытаниях, очевидно, респектабельно и иной раз приводит к победе глобальной, но, когда этот путь невозможен, ты выбираешь другой.

- Один из своих выигрышей на реалити (5 млн руб. за победу в "Новых звездах в Африке" 16+) вы потратили на ипотеку.Уже появились новые цели?

- Как ни странно, еще одна моя большая цель тоже связана с недвижимостью - дом у леса с камином и библиотекой. Когда меня в очередной раз пригласят поучаствовать в каком-нибудь шоу, я соглашусь и буду верить, что и эта моя мечта обязательно исполнится.

- Ваш "дуэт" с Дмитрием Кожомой стал очень органичным в рубрике "Двойной репортаж2 в "Шоу Воли" 16+. Зовут вас вдвоем корпоративы, свадьбы вести?