Жасмин: "Самое худшее – что я не могу взять внука на руки"

Недавно певица Жасмин рассказала журналистам о том, как травмировала руку. Это случилось на горнолыжном курорте, где отдыхала артистка.

Как призналась Жасмин, она любит кататься на лыжах. Но так уж получилось, что певица падала четыре раза, а на пятый упала неудачно.

"Я победила в четвертом сезоне "Аватара" в образе Кикиморы. И в программе жюри постоянно спрашивали: "Что же у Кики с ручкой?" - поведала артистка представителям СМИ. -А она у нее такая костлявая, но при этом симпатичная ручка. Ну вот, ребята, я настолько вошла в образ Кикиморы, что даже и ручка повредилась".

Жасмин: "Это не перелом, а разрыв связок"

- У вас произошел перелом?

- Это не перелом, а разрыв связок. Сейчас я лечусь, на больничном. Но я люблю это. Когда я пришла к врачу, меня спросили: "Вам выписать больничный?", на что я ответила: "Конечно".

Но я уже записалась на реабилитацию к хорошим специалистам и очень надеюсь, что за четыре недели врачи меня восстановят, чтобы я уже могла поднимать что-то тяжелое.

- Рука болит?

- В лангетке нет. Но чуть-чуть побаливает. И я как та самая Кикимора чувствую, как все постепенно заживает.

- Дети помогают вам?

- Конечно. Единственное, - во вторник мой день. И ко мне приходит мой внук Борис Михайлович – Боречка.

И самое худшее, что я не могу взять внука на руки. Мамочки, женщины, вы же меня понимаете.

И, в общем, последний раз я уже не выдержала и говорю: "Дайте сюда, у меня правая рука сильная". И я его взяла под мышку, держала в лангетке и так ходила по дому.

- Вы реально ушли на больничный, и все дни проводите дома?

- К сожалению, нет. У меня такая добрая команда, что покой мне только снится (Смеется). 28 мая у меня состоится концерт в концертном зале "Москва". Приходите все, я вас жду.