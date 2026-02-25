Жасмин: "Самое худшее – что я не могу взять внука на руки"

Недавно певица Жасмин рассказала журналистам о том, как травмировала руку. Это случилось на горнолыжном курорте, где отдыхала артистка.
Как призналась Жасмин, она любит кататься на лыжах. Но так уж получилось, что певица падала четыре раза, а на пятый упала неудачно.
"Я победила в четвертом сезоне "Аватара" в образе Кикиморы. И в программе жюри постоянно спрашивали: "Что же у Кики с ручкой?" - поведала артистка представителям СМИ.
-А она у нее такая костлявая, но при этом симпатичная ручка. Ну вот, ребята, я настолько вошла в образ Кикиморы, что даже и ручка повредилась".
Жасмин: "Это не перелом, а разрыв связок"
- У вас произошел перелом?
- Это не перелом, а разрыв связок. Сейчас я лечусь, на больничном. Но я люблю это. Когда я пришла к врачу, меня спросили: "Вам выписать больничный?", на что я ответила: "Конечно".
Но я уже записалась на реабилитацию к хорошим специалистам и очень надеюсь, что за четыре недели врачи меня восстановят, чтобы я уже могла поднимать что-то тяжелое.
- Рука болит?
- В лангетке нет. Но чуть-чуть побаливает. И я как та самая Кикимора чувствую, как все постепенно заживает.
- Дети помогают вам?
- Конечно. Единственное, - во вторник мой день. И ко мне приходит мой внук Борис Михайлович – Боречка.
И самое худшее, что я не могу взять внука на руки. Мамочки, женщины, вы же меня понимаете.
И, в общем, последний раз я уже не выдержала и говорю: "Дайте сюда, у меня правая рука сильная". И я его взяла под мышку, держала в лангетке и так ходила по дому.
- Вы реально ушли на больничный, и все дни проводите дома?
- К сожалению, нет. У меня такая добрая команда, что покой мне только снится (Смеется). 28 мая у меня состоится концерт в концертном зале "Москва". Приходите все, я вас жду.
Жасмин с дочерью Маргаритой. Фото: Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"
Жасмин о дочери Маргарите: "Профессионально играет на фортепиано, участвует в хоре"
- Вы упомянули внука. А чем увлекается ваша дочь Маргарита?
- Она профессионально играет на фортепиано, участвует в хоре и занимается музыкальным слушанием. Поэтому можно сказать, что рядом со мной профессионал.
- Сейчас в кинотеатрах идет "Сказка о царе Салтане" Сарика Андреасяна. А вы любите сказки Пушкина?
- Очень. Наверное, это случайность. Но в этом году я была одной из сестриц в ледовом шоу у моей замечательной подруги Татьяны Навки. И можно сказать, это был неплохой опыт.
Вот хочу посмотреть, какая здесь сестрица, будет ли она на меня похожа.
- Что бы вы попросили у Царевны-лебеди? Какое желание бы загадали?
- Чтобы быстрее восстановилась моя ручка. Мой стилист так все замаскировал, что вы даже не заметили, что я в лангетке.
