Жасмин о восстановлении после травмы: "Мой Аватарчик чуть-чуть преобразится"

Не так давно певица Жасмин призналась журналистам, что получила травму руки. Это произошло на горнолыжном курорте, где отдыхала артистка.

Тогда Жасмин отметила, что не любит кататься на коньках. Она падала четыре раза, но пятый оказался неудачным.

В кулуарах международной музыкальной премии BraVo певица рассказала журналистам, как восстанавливается после того злополучного падения.

"Буквально несколько часов назад закончила очень серьезную силовую тренировку с тренером. Я занимаюсь полтора часа, даже час сорок. Готовлюсь к своему сольному концерту, который пройдет 28 мая в Москве в зале "Москва", - рассказала представителям прессы артистка.

Жасмин: "Я проходила лечебную физкультуру"

- То есть вы уже восстановились после той травмы?

- Да. Я проходила лечебную физкультуру. И теперь мой травматолог разрешил уже полностью заниматься тренировками с моим тренером.

- А будете ли вы танцевать на концерте? Речь, конечно, не идет о танцах, напоминающих акробатические этюды…

- Скажу по секрету: будет небольшой сюрприз от Кики. Знаете, кто это?

- Бренд миланской косметики?

- Нет. Это госпожа Кикимора. Я победила в четвертом сезоне шоу "Аватар". И мой Аватарчик чуть-чуть преобразится и выступит со своим номером соло.