Жасмин о восстановлении после травмы: "Мой Аватарчик чуть-чуть преобразится"

Не так давно певица Жасмин призналась журналистам, что получила травму руки. Это произошло на горнолыжном курорте, где отдыхала артистка.
Тогда Жасмин отметила, что не любит кататься на коньках. Она падала четыре раза, но пятый оказался неудачным.
В кулуарах международной музыкальной премии BraVo певица рассказала журналистам, как восстанавливается после того злополучного падения.
"Буквально несколько часов назад закончила очень серьезную силовую тренировку с тренером. Я занимаюсь полтора часа, даже час сорок. Готовлюсь к своему сольному концерту, который пройдет 28 мая в Москве в зале "Москва", - рассказала представителям прессы артистка.
Жасмин: "Я проходила лечебную физкультуру"
- То есть вы уже восстановились после той травмы?
- Да. Я проходила лечебную физкультуру. И теперь мой травматолог разрешил уже полностью заниматься тренировками с моим тренером.
- А будете ли вы танцевать на концерте? Речь, конечно, не идет о танцах, напоминающих акробатические этюды…
- Скажу по секрету: будет небольшой сюрприз от Кики. Знаете, кто это?
- Бренд миланской косметики?
- Нет. Это госпожа Кикимора. Я победила в четвертом сезоне шоу "Аватар". И мой Аватарчик чуть-чуть преобразится и выступит со своим номером соло.
Жасмин. Фото: пресс-служба премии BraVo
Жасмин: "Этот тур мы начали показывать по городам России"
- А вот у Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге был номер с пиротехникой, после чего он получил свои ожоги…
- Кикимора тоже лазила в пиротехнике.
- Среди артистов бытует мнение, что на сольных концертах они работают, скорее, себе в убыток. И мол, такие сольники больше нужны для поддержания имиджа музыканта. А у вас не получилось так, что вы потратили больше, чем заработали?
- Абсолютно нет. Тем более что мы этот тур начали показывать по городам России. И обычно Москва у всех бывает первая. А в нашем случае этот тур мы сначала показали в регионах. Там местные жители первые увидели мой сольный концерт.
И мне постоянно писали в комментариях: "А когда же будет в Москве?". А я сейчас не собиралась его проводить. Через полтора года у меня юбилей. И как бы сделаю его к этому событию, потому что ждать осталось недолго.
Но так как поклонники хотят увидеть этот концерт пораньше, получилось так.
