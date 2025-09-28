Зара: "Дети гордятся, когда видят, сколько внимания и тепла я получаю от людей"

Это ежегодный концерт, в котором известные артисты исполняют любимые композиции Владимира Семеновича. Одновременно с этим премию вручают благородным и самоотверженным специалистам своего дела - врачам, спасателям, учителям, музыкантам, спортсменам, ученым и проч. Воспользовавшись поводом, "Телепрограмма" решила побеседовать с вокалисткой о необычном эксперименте, предсказуемых волнах хейта и любимых сыновьях Максиме (13 лет) и Данииле (15 лет).

"Каждый воспринимает Высоцкого по-своему"

- Зара, что вы задумали за новый альбом, посвященный творчеству Владимира Высоцкого? Одно дело - исполнять песни барда, другое - выпустить целую пластинку.

- Я достаточно глубоко изучала творчество Владимира Семеновича. Общалась с его современниками. Больше десяти лет являюсь участником премии "Своя колея" (учреждена Благотворительным фондом Высоцкого и Минкультом РФ, организовывает Первый канал вместе с Никитой Высоцким. - Авт.). При поддержке своих близких, Президентского фонда культурных инициатив и, конечно, Никиты Владимировича Высоцкого (сын барда дал разрешение на некоторые композиции, которые ранее не исполнялись другими артистами. - Авт.) и решила записать этот альбом.

- Как вообще родилась концепция?

- Основная концепция заключается в том, что это женский взгляд на творчество великого поэта. Мое личное прочтение и видение великих песен. Важно, что это даст возможность как моему поколению, так и более юным слушателем ближе познакомиться с легендарными песнями мастера.

- Да, но песни Высоцкого поют и другие вокалистки. В чем особенность вашего нового проекта?

- Уверена, что каждый слушает, воспринимает и чувствует Высоцкого по-своему. В данном случае я пропустила все эти песни через себя, приобретенный опыт и восприятие мира.

- Автор уже давно стал народным, это очевидно. Но все же хрупкие девушки слушают его, надо признать, не так часто. Почему и чем вам близко творчество Владимира Семеновича? Когда вы его впервые услышали?

- Впервые я услышала его еще совсем юной. Мне понравился голос, который выделялся из всех остальных.

- Чем?

- Особым характером, напором, темпераментом. Близкое знакомство с творчеством состоялось уже в театральном институте (Зара в 2004 году окончила Российский государственный институт сценических искусств. - Авт.). Мои однокурсники были большими его поклонниками. С возрастом стала понимать, какое большое наследие Владимир Семенович оставил после себя в нашей культуре.

- Как считаете, у вокалисток лучше получается передавать дух и эмоции песен Высоцкого? Или все же у вокалистов? С поправкой на тембр, энергетику и некий надрыв.