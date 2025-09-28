Зара: "Дети гордятся, когда видят, сколько внимания и тепла я получаю от людей"

Заслуженная артистка Зара, несмотря на богатый пакет достижений и регалий, не собирается останавливаться на достигнутом. Певица записывает новые треки, выступает (День города Москвы, к примеру), готовит сольник к 30-летию на сцене, а еще замахнулась на Владимира Семеновича Высоцкого. Невероятно, но факт: 26 сентября Зара выпускает альбом песен советского барда "Прерванный полет. Вам, Владимир Семенович…". На первый взгляд это может показаться невероятным, абсурдным и несовместимым с магистральной линией творчества певицы. Но внимательные слушатели знают - Зара уже давно работает с репертуаром певца и регулярно принимает участие в церемонии вручении премии Владимира Высоцкого "Своя колея".
Это ежегодный концерт, в котором известные артисты исполняют любимые композиции Владимира Семеновича. Одновременно с этим премию вручают благородным и самоотверженным специалистам своего дела - врачам, спасателям, учителям, музыкантам, спортсменам, ученым и проч. Воспользовавшись поводом, "Телепрограмма" решила побеседовать с вокалисткой о необычном эксперименте, предсказуемых волнах хейта и любимых сыновьях Максиме (13 лет) и Данииле (15 лет).
"Каждый воспринимает Высоцкого по-своему"
- Зара, что вы задумали за новый альбом, посвященный творчеству Владимира Высоцкого? Одно дело - исполнять песни барда, другое - выпустить целую пластинку.
- Я достаточно глубоко изучала творчество Владимира Семеновича. Общалась с его современниками. Больше десяти лет являюсь участником премии "Своя колея" (учреждена Благотворительным фондом Высоцкого и Минкультом РФ, организовывает Первый канал вместе с Никитой Высоцким. - Авт.). При поддержке своих близких, Президентского фонда культурных инициатив и, конечно, Никиты Владимировича Высоцкого (сын барда дал разрешение на некоторые композиции, которые ранее не исполнялись другими артистами. - Авт.) и решила записать этот альбом.
- Как вообще родилась концепция?
- Основная концепция заключается в том, что это женский взгляд на творчество великого поэта. Мое личное прочтение и видение великих песен. Важно, что это даст возможность как моему поколению, так и более юным слушателем ближе познакомиться с легендарными песнями мастера.
- Да, но песни Высоцкого поют и другие вокалистки. В чем особенность вашего нового проекта?
- Уверена, что каждый слушает, воспринимает и чувствует Высоцкого по-своему. В данном случае я пропустила все эти песни через себя, приобретенный опыт и восприятие мира.
- Автор уже давно стал народным, это очевидно. Но все же хрупкие девушки слушают его, надо признать, не так часто. Почему и чем вам близко творчество Владимира Семеновича? Когда вы его впервые услышали?
- Впервые я услышала его еще совсем юной. Мне понравился голос, который выделялся из всех остальных.
- Чем?
- Особым характером, напором, темпераментом. Близкое знакомство с творчеством состоялось уже в театральном институте (Зара в 2004 году окончила Российский государственный институт сценических искусств. - Авт.). Мои однокурсники были большими его поклонниками. С возрастом стала понимать, какое большое наследие Владимир Семенович оставил после себя в нашей культуре.
- Как считаете, у вокалисток лучше получается передавать дух и эмоции песен Высоцкого? Или все же у вокалистов? С поправкой на тембр, энергетику и некий надрыв.
- Песни Высоцкого для меня не совсем про вокал.
- Про что же тогда?
- Они про честность, искренность, характер, пережитые чувства и события, которые отпечатались на судьбе Владимира Семеновича. Его песни можно пропеть, прокричать, прошептать. И тот, кто прикасается к его творчеству, по-своему это проживает.
- Вопрос, который напрашивается, уж простите. Не боитесь ли хейта со стороны фанатов Высоцкого? Мол, эстрадная певица, а взялась за святое...
- У каждого артиста - свое направление работы. Я много лет участвую в премии «Своя колея», в которой принимают участие как друзья мастера, так и приглашенные артисты. И никогда за все это время не сталкивалась с хейтом. Точно могу сказать, что в этот новый творческий период своей жизни вступаю смело и уверенно. Новый альбом состоит из семи композиций, на каждую из которых снят видеоклип. Мне удалось объединить уникальных музыкантов, аранжировщиков, операторов. Режиссером работ выступила Тина Бутрим. Вся площадка работала как единый организм, а это десятки человек, увлеченных проектом и судьбой Высоцкого.
- Больше любите поэта Высоцкого или актера? И какие фильмы нравятся больше всего?
- Это удивительный человек, талантливый во всех ипостасях. Мой проект «Прерванный полет» прежде всего раскрывает его как гениального поэта и композитора. Он был невероятным артистом. И, конечно, для меня особенна ценна его роль Гамлета на сцене Таганки, которую, к сожалению, я видела лишь фрагментами.
"Счастлива быть мамой двух парней"
- В октябре у вас запланирован еще один большой проект. Сольник "Сцена: 30 лет любви". Хочется спросить: как, уже 30?!
- Да, представляете. С одной стороны - это большая цифра, с другой стороны, мне кажется, что столько всего еще впереди. Мне есть куда расти и развиваться. Я встречаю эту дату с большой благодарностью к своей творческой судьбе и к своим зрителям - людям, которые помогли мне сформироваться - моим учителям. И, конечно, бесконечные слова благодарности родителям, прошедшим весь этот путь со мной плечом к плечу.
- Для сыновей вы остаетесь такой же? Или меняетесь в зависимости от их степени давления на вас и проявления характера?
- Для моих сыновей я прежде всего мама, чья профессиональная судьба связана со сценой. К сожалению, мы не так часто можем позволить себе прогуляться по городу, но они видят, как на меня реагируют люди, сколько внимания и тепла получаю от случайных прохожих, и очень этим гордятся.
- Двух парней растить тяжело?
- Счастлива быть мамой этих двух парней, которые уже выше меня на целую голову. Они переросли всех в нашей семье. Но в первую очередь я горда тем, какими мы (Максим и Даниил родились в браке с чиновником Сергеем Ивановым, однако в 2016 году Зара разошлась с мужем. - Авт.) их воспитали.
- А какими?
- В меру хулиганистыми, увлеченными жизнью. Со своим мнением и границами, при этом добрыми и открытыми миру.
- Допустим, прогуляться по городу, как вы говорите, получается не так часто. А как обычно проводите время вместе с сыновьями, если удается выбраться из города?
- Если у нас есть свободное время, то отправляемся путешествовать.
- Есть ли семейные планы на наступившую осень?
- На ближайших каникулах едва ли сможем уехать, ведь ребятам предстоит насыщенный учебный год. У старшего сына - экзамены в конце девятого класса, очень интенсивная работа. И я полностью поддерживаю их настрой: сейчас им важно сосредоточиться на учебе.