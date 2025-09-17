Юлия Такшина: "Я уверена, что идти в актеры по блату - путь в никуда"

Популярная артистка и красивая женщина Юлия Такшина этой осенью впервые в новом статусе. Она - мама первокурсника. В интервью журналу "Телепрограмма" Такшина рассказала о важном событии в семье.
"Актеру нужно много читать"
- Юлия, у вас в этом учебном году студент-первокурсник в семье. Ваш сын Иван Антипенко зачислен на актерский факультет Театрального института им. Бориса Щукина, на курс Владимира Сажина. Знаю, что Иван долго готовился. Как добился цели?
- Мы рады и счастливы! Конечно, родителям приятно, что ребенок поступил. Ваня долго готовился, он 4 года посещал театральную студию "Зеркало". Они каждый год выпускали спектакли, участвовали в городских конкурсах и даже брали первые места. В 11-м классе сын также посещал театральные курсы МХАТа, где готовят к поступлению. Подавал документы в несколько театральных вузов Москвы. Потому что задача номер один была поступить.
Несмотря на то что и я, и его папа (актер Григорий Антипенко. - Авт.) - мы окончили вахтанговскую школу, Театральный институт им. Бориса Щукина, никогда не настаивали и даже не намекали "было бы здорово, если бы ты тоже выбрал..." Ваня сделал выбор сам. Сын рассказал, что когда он побывал в Щуке, то понял, что именно эта атмосфера, система преподавания подходит и нравится ему больше всего. И он поступил!
- Несмотря на такой результат, при поступлении всегда найдутся доброжелатели, которые в соцсетях позавидуют: мол, сын актеров не мог не поступить... Неприятно?
- Ваня добился всего сам. Поэтому обидно, когда думают, что если родители - актеры, то, скорее всего, ребенка кто-то пропихнул в театральный вуз. Считаю, что в актерской профессии (как и во многих других) блат - путь в никуда. Я горжусь поступлением сына, тем, что он это сделал сам. Надеюсь, что Ваня в будущем заявит о себе как хороший, крепкий артист. Время покажет.
Первокурсник Щуки Иван Антипенко с мамой Юлией Такшиной и папой Григорием Антипенко на выпускном в школе. Фото: личный архив Юлии Такшиной
- Ваш сын занимался в театральной студии, сам научился играть на гитаре, хорошо учился в школе. При поступлении в театральный вуз учитываются ведь не только творческие испытания, но и результаты ЕГЭ. Что важно для тех, кто пока только мечтает поступить?
- У моей знакомой коллеги сын тоже поступал в творческие вузы. Он неплохой мальчик, но не прошел по конкурсу - не хватило нескольких баллов. Поэтому важно все, и результаты ЕГЭ тоже.
Один из главных предметов для будущего актера - литература, нужно много читать. Чтение не только один из способов овладеть информацией, накопленной веками. Книга помогает развиваться личности, сформировать нравственные принципы, развивает фантазию и интеллект, учит думать, анализировать, лучше понимать и оценивать собственные и чужие поступки. Я против того, чтобы молодежь узнавала жизнь только из роликов коучей-самоучек. Качественная литература помогает формированию индивидуальности. Как раз за это многие поколения зрителей любят таких актеров, как Олег Янковский, Андрей Миронов...
- Когда вы учились в Щукинском училище, педагоги разрешали сниматься в кино?
- Во время учебы в театральном вузе чаще сниматься не разрешается. Но делают исключения. К примеру, у нас на первом курсе Свету Ходченкову заметил и пригласил Станислав Сергеевич Говорухин в "Благословите женщину" 12+. И ее отпустили. Я весь 4-й курс проснималась в сериале "Не родись красивой" 18+. Продюсеры сериала приезжали и долго разговаривали с худруком курса, с ректором. Им выставили условия, что я могу сниматься не больше двух-трех дней в неделю и желательно, чтобы это были выходные дни.
Помню, как приезжала со съемок и, вместо того чтобы спать, садилась и читала конспекты. Со мной жила мама, которой я очень благодарна за помощь. Мама дневала и ночевала в библиотеках, где писала конспекты. А я ночами их учила. Тогда ведь не было интернета, поэтому студенты «жили» в библиотеках.
- 20 лет в этом сентябре со дня показа первой серии «Не родись красивой». Сложный был период, когда надо было жить еще и на съемках?
- Сейчас 12 часов смена. А на съемках "Не родись красивой" иногда смены были больше суток. Так как этот сериал был новой школой в нашем кинематографе - мы снимали в декорациях, в павильоне, серию в день с трех камер, под эфир. В молодости такой темп можно выдержать! Но самые большие нагрузки были у Гриши и Нелли (исполнители главных ролей Антипенко и Уварова. - Авт.), они "жили" на площадке.
"ИИ пока актеров не заменит"
- Зритель к вам привык в роли роковой красавицы брюнетки. А тут в соцсетях вы публикуете кадры со съемок сказки, где вы будете блондинкой. Что за роль?
- Это сказка под рабочим названием "Тридевятое царство". Интересная история про царевну Несмеяну (а я сыграла ее маму, царицу Тамару), которую мы никак не можем выдать замуж. Люблю сказки. Прошлым летом снялась в сказке "Баба-яга спасает Новый год" 6+, где сыграла Снежную королеву.
Такшина в роли царицы Тамары на съемках сказки с рабочим названием "Тридевятое царство". Фото: личный архив Юлии Такшиной
- Судя по соцсетям, у вас работы очень много. И разножанровой…
- У меня была прекрасная работа в сериале "Дружбаны", где я сыграла персонаж "яжмать". Воплотила с огромным уважением к женщинам собирательный образ всех "яжматерей", к коим себя тоже отношу. Было интересно посмотреть со стороны на поступки матерей, которые детей ставят во главе всей своей жизни. Порой дети плохо себя ведут, капризничают, доставляют неудобства другим людям, но для «"жматерей" их дети всегда правы.
Порой и мне кажется, что мои сыновья не могут причинить кому-то неудобства, они же самые лучшие. И мы сделали на это добрую пародию. Снимаем уже 10-й сезон сериала "Балабол" 16+. Сейчас у меня еще один большой проект - 84 серии. Это российская адаптация турецкого сериала "Черная любовь" 18+. Сценарий очень интересный. Он адаптирован под наш менталитет. Моя героиня в турецкой версии Лейла (старший друг главного героя, которая как крестная мать дает ему советы). У нас это психолог Татьяна.
Юлия с главной помощницей - мамой, редактором Любовью Митрофановной. Фото: личный архив Юлии Такшиной
- Сейчас искусственный интеллект внедряют в разные сферы жизни. Как думаете, на съемках в сериале мог бы ИИ помогать актерам с текстом?
- Мне кажется, если попробуют внедрять ИИ в актерскую игру, то будет утрачен смысл - то, ради чего люди идут в театры, смотрят фильмы. Утратится главное - живые эмоции, искренность героев. Зрители не смогут им сопереживать. ИИ на такое пока не способен. Может быть, через 100 лет мои слова покажутся наивными, когда ИИ усовершенствуют так, что он научится копировать настоящие эмоции... Я принадлежу к актерам старой закалки, для которых эмоции (внутренне) важнее текста (внешнего). Меня учили пропускать все эмоции через себя, и я по-другому не умею. К сожалению, иногда стала наблюдать другое отношение к процессу - когда форма (главное - хорошо выглядеть и выдать текст) важнее содержания. Мое мнение - так нельзя! Никогда красивая картинка не заменит наши чувства.
- Интересные у вас сюжеты в телеграм-канале. Почему вы их выдаете не так часто, как блогеры?
- Я бы с удовольствием чаще делала публикации, но просто я действительно очень загружена (и этому очень рада) работой. У многих актеров есть люди, которые от их имени ведут их социальные сети. Я все делаю сама. Пусть не так часто, но зато показываю свою настоящую жизнь без ретуши и прочих прикрас. Буду стараться это делать чаще.
- У вас еще и гастроли со спектаклем...
- Переезды с годами сильно утомляют. Особенно в другие часовые пояса. С этого сезона решила, что их будет меньше. В том числе и поэтому я приняла предложение Театра комедии, где с этого сезона у меня премьера в спектакле "Идеальный муж" 16+. Благодаря этому буду чаще бывать в Москве, с детьми. Иван стал студентом, Федор перешел в 10-й класс. Отпускать их в свободное плавание рановато, возраст непростой - нужен родительский контроль рядом. Поэтому я приняла такое решение, чтобы быть с семьей.