Юлия Такшина: "Я уверена, что идти в актеры по блату - путь в никуда"

Популярная артистка и красивая женщина Юлия Такшина этой осенью впервые в новом статусе. Она - мама первокурсника. В интервью журналу "Телепрограмма" Такшина рассказала о важном событии в семье.

"Актеру нужно много читать"

- Юлия, у вас в этом учебном году студент-первокурсник в семье. Ваш сын Иван Антипенко зачислен на актерский факультет Театрального института им. Бориса Щукина, на курс Владимира Сажина. Знаю, что Иван долго готовился. Как добился цели?

- Мы рады и счастливы! Конечно, родителям приятно, что ребенок поступил. Ваня долго готовился, он 4 года посещал театральную студию "Зеркало". Они каждый год выпускали спектакли, участвовали в городских конкурсах и даже брали первые места. В 11-м классе сын также посещал театральные курсы МХАТа, где готовят к поступлению. Подавал документы в несколько театральных вузов Москвы. Потому что задача номер один была поступить.

Несмотря на то что и я, и его папа (актер Григорий Антипенко. - Авт.) - мы окончили вахтанговскую школу, Театральный институт им. Бориса Щукина, никогда не настаивали и даже не намекали "было бы здорово, если бы ты тоже выбрал..." Ваня сделал выбор сам. Сын рассказал, что когда он побывал в Щуке, то понял, что именно эта атмосфера, система преподавания подходит и нравится ему больше всего. И он поступил!

- Несмотря на такой результат, при поступлении всегда найдутся доброжелатели, которые в соцсетях позавидуют: мол, сын актеров не мог не поступить... Неприятно?

- Ваня добился всего сам. Поэтому обидно, когда думают, что если родители - актеры, то, скорее всего, ребенка кто-то пропихнул в театральный вуз. Считаю, что в актерской профессии (как и во многих других) блат - путь в никуда. Я горжусь поступлением сына, тем, что он это сделал сам. Надеюсь, что Ваня в будущем заявит о себе как хороший, крепкий артист. Время покажет.