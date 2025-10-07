Юлия Савичева раскрыла школьную кличку: связана с фамилией

Певица Юлия Савичева призналась, что и ее травили в школе. Однако одноклассники делали это явно не потому, что Юлия не могла дать отпор. Наоборот, в общении со сверстниками она проявляла характер.

Об этом артистка рассказала журналистам на презентации музыкального телеканала RU.TV. Разговор с представителями прессы проходил накануне Дня учителя.

Юлия Савичева: "Одноклассникам не нравилось, что я не давала им списывать"

— Юлия, как вы относитесь к тому, что иногда преподаватели проявляют жесткость по отношению к школьникам? Они считают, что так из них выйдет толк.

— Я сама достаточно жесткий человек и по отношению к себе, и к своим работникам. По мне так лучше иногда поднажать, все выяснить, но будет толк. Как только ты становишься очень добренькой, садятся на шею.

— А как учителя относились к вам?

— По-разному. Некоторые преподаватели были жесткими, но справедливыми. Я их любила, но побаивалась.