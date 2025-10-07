Юлия Савичева раскрыла школьную кличку: связана с фамилией

Певица Юлия Савичева призналась, что и ее травили в школе. Однако одноклассники делали это явно не потому, что Юлия не могла дать отпор. Наоборот, в общении со сверстниками она проявляла характер.
Об этом артистка рассказала журналистам на презентации музыкального телеканала RU.TV. Разговор с представителями прессы проходил накануне Дня учителя.
Юлия Савичева: "Одноклассникам не нравилось, что я не давала им списывать"
— Юлия, как вы относитесь к тому, что иногда преподаватели проявляют жесткость по отношению к школьникам? Они считают, что так из них выйдет толк.
— Я сама достаточно жесткий человек и по отношению к себе, и к своим работникам. По мне так лучше иногда поднажать, все выяснить, но будет толк. Как только ты становишься очень добренькой, садятся на шею.
— А как учителя относились к вам?
— По-разному. Некоторые преподаватели были жесткими, но справедливыми. Я их любила, но побаивалась.
Юлия Савичева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А одноклассники буллили или наоборот?
— Было. Им не нравилось, что я не давала списывать, на уроках вечно тянула руку. В общем, бесила многих.
— А кличку вам давали?
— Нет. Но поскольку у меня фамилия Савичева, называли Совой или Савкой.
Юлия Савичева: "Дочка хочет стать шеф-поваром"
— Поговорим о вашей дочери Ане. Передались ли ей ваши таланты? Кем Аня хочет стать в будущем?
— Дочка очень творческая. Она и поет здорово, и танцует, и рисует. Есть настоящие таланты. Но почему-то она хочет стать шеф-поваром. Любит готовить.
Мне кажется, ее желание еще изменится. Хотя кто знает!
Юлия Савичева. Фото: Анатолий Смышляев / Global Look Press
— А как Анна учится в школе?
— Она шикарно учится. Ей нравится в школе.
— Позволяете ли вы Ане активно пользоваться гаджетами?
— Мы, безусловно, оставляем какое-то ограничение. Но все очень лимитировано. Она ни в коем случае не может сидеть весь день и тыкать в телефон.
Мы сразу же переключаем ребенка на какие-то игры, она умеет играть в дурака. Или же предлагаю ей: "Давай почитаем книгу". В общем, я за разнообразие.
