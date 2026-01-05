Юлианна Караулова: "Под бой курантов загадываю 12 желаний. И вам предлагаю мечтать нескромно!"

- Пока мы будем смотреть ТВ, вы в новогоднюю ночь будете работать или отдыхать?

- Я обожаю работать в новогоднюю ночь - всегда особенная атмосфера, радостные люди, даже самые суровые критики в эту ночь верят в волшебство. В этом году тоже работаю, а отдыхать с семьей буду на каникулах. Хочу в этом году поставить сына на лыжи и встать самой, потому что раньше мы много лет зимой катались на сноубордах. Но для ребенка безопаснее пока лыжи, поэтому и мы с мужем тоже планируем встать на лыжню.

- Этой осенью вы с мужем отвели сына в новый детский сад. Как Александр поживает, что ему нравится и не очень в саду?

- Спасибо большое, что интересуетесь. У Александра все прекрасно, ему уже нравится новый сад, появились и там друзья. Когда меняли сад, Алекс спросил: будут ли там хулиганы? Я ответила: конечно же! После этого он с радостью отправился в новый садик. Потому что он считает себя хулиганом. Это все шутки, конечно, просто, как любой мальчишка, Алекс может чуть-чуть иногда похулиганить. А вообще он у нас хороший, воспитанный мальчик. Вместе с его друзьями из старого сада и их родителями мы ходим на общие дни рождения, на музыкальные спектакли и представления. В этом плане у Алекса довольно богатая культурная программа: примерно два раза в месяц мы посещаем театры, детские мероприятия, и ему эти походы нравятся.

- Ваш муж - известный саунд-продюсер. Андрей сейчас работает с вамив команде? Как это отражается на личных отношениях?

- Андрей со мной в команде, я с ним советуюсь практически по всем творческим моментам. Он по-прежнему делает для меня музыку, мы вместе работаем на студии. Также у мужа есть другая важная работа. Он - музыкальный продюсер "Шоу Воли" 16+ с момента выхода проекта и до сегодняшнего дня. Периодически он делает саунд-продакшен, записывает музыку для других артистов. Что касается совместной работы, то естественно, что мы иногда спорим на творческие темы и не всегда бывает просто прийти к единому знаменателю. Но это рабочие моменты, и мы стараемся не переносить эти споры в личную жизнь. Мы давно вместе работаем, и всякое бывало, но в общем и целом какой-то баланс мы уже нашли.

"Это была интересная конкуренция"

- Какие важные события в уходящем году случились в вашей личной жизни? Что-то не успели по работе или все прошло по плану?

- Мы с семьей наконец-таки переехали из Подмосковья в город. Последние лет пять мы жили за городом, снимали дома и наконец-таки купили квартиру в прошлом году. За этот год доделали ремонт и переехали. Я заново привыкала к темпу городской жизни, обустраивала наш быт. За год было много классных проектов, концертов, песен. Конечно, не все успела, что хотела. Но похвалю себя за то, что научилась не слишком критично к себе относиться, когда необходимо - находить время на отдых и не корить себя за это. Научилась иногда отпускать ситуацию, если нельзя ее изменить, иногда надо просто подождать… Если раньше, когда что-то не получалась, я начинала паниковать, то теперь тоже расстраиваюсь, но меньше. Наверное, это житейский опыт, и с годами ко мне подкрадывается мудрость.

- Этой осенью были новости на вашей телевизионной работе, когда несколько выпусков "Кто хочет стать миллионером?" 12+ провел Дмитрий Дибров. Кажется, что зрители в соцсетях разволновались больше вас - очень вас полюбили люди в роли ведущей "Миллионера". Как вы пережили этот период?