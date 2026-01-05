Юлианна Караулова: "Под бой курантов загадываю 12 желаний. И вам предлагаю мечтать нескромно!"

Юлианна Караулова будет с нами в эту новогоднюю ночь на Первом канале. Как и весь год, когда мы видели ее на экране в популярных телепроектах. Еще в 2025 году артистка выпустила несколько новых песен, устроила переезд - было много важных и разных дел. Об этом мы и поговорили со звездой.
"В новогоднюю ночь особенная атмосфера"
- Телезрители увидят вас в "Новогодней ночи на Первом" 16+, где вы по традиции одна из соведущих. Просим любимый новогодний тост-пожелание чуть пораньше...
- Хочу пожелать всем не стесняться мечтать, не строить рамок и границ в своей голове и не давать себе каких-то негативных установок. Потому что, мне кажется, тем самым мы сами себя ограничиваем в реализации желаний. Я всегда загадываю 12 желаний - на каждый бой курантов - и предлагаю вам тоже мечтать нескромно.
Соведущие "Новогодней ночи 2026 на Первом" Максим Аверин и Юлианна Караулова. Фото: Первый канал
- Пока мы будем смотреть ТВ, вы в новогоднюю ночь будете работать или отдыхать?
- Я обожаю работать в новогоднюю ночь - всегда особенная атмосфера, радостные люди, даже самые суровые критики в эту ночь верят в волшебство. В этом году тоже работаю, а отдыхать с семьей буду на каникулах. Хочу в этом году поставить сына на лыжи и встать самой, потому что раньше мы много лет зимой катались на сноубордах. Но для ребенка безопаснее пока лыжи, поэтому и мы с мужем тоже планируем встать на лыжню.
- Этой осенью вы с мужем отвели сына в новый детский сад. Как Александр поживает, что ему нравится и не очень в саду?
- Спасибо большое, что интересуетесь. У Александра все прекрасно, ему уже нравится новый сад, появились и там друзья. Когда меняли сад, Алекс спросил: будут ли там хулиганы? Я ответила: конечно же! После этого он с радостью отправился в новый садик. Потому что он считает себя хулиганом. Это все шутки, конечно, просто, как любой мальчишка, Алекс может чуть-чуть иногда похулиганить. А вообще он у нас хороший, воспитанный мальчик. Вместе с его друзьями из старого сада и их родителями мы ходим на общие дни рождения, на музыкальные спектакли и представления. В этом плане у Алекса довольно богатая культурная программа: примерно два раза в месяц мы посещаем театры, детские мероприятия, и ему эти походы нравятся.
- Ваш муж - известный саунд-продюсер. Андрей сейчас работает с вамив команде? Как это отражается на личных отношениях?
- Андрей со мной в команде, я с ним советуюсь практически по всем творческим моментам. Он по-прежнему делает для меня музыку, мы вместе работаем на студии. Также у мужа есть другая важная работа. Он - музыкальный продюсер "Шоу Воли" 16+ с момента выхода проекта и до сегодняшнего дня. Периодически он делает саунд-продакшен, записывает музыку для других артистов. Что касается совместной работы, то естественно, что мы иногда спорим на творческие темы и не всегда бывает просто прийти к единому знаменателю. Но это рабочие моменты, и мы стараемся не переносить эти споры в личную жизнь. Мы давно вместе работаем, и всякое бывало, но в общем и целом какой-то баланс мы уже нашли.
"Это была интересная конкуренция"
- Какие важные события в уходящем году случились в вашей личной жизни? Что-то не успели по работе или все прошло по плану?
- Мы с семьей наконец-таки переехали из Подмосковья в город. Последние лет пять мы жили за городом, снимали дома и наконец-таки купили квартиру в прошлом году. За этот год доделали ремонт и переехали. Я заново привыкала к темпу городской жизни, обустраивала наш быт. За год было много классных проектов, концертов, песен. Конечно, не все успела, что хотела. Но похвалю себя за то, что научилась не слишком критично к себе относиться, когда необходимо - находить время на отдых и не корить себя за это. Научилась иногда отпускать ситуацию, если нельзя ее изменить, иногда надо просто подождать… Если раньше, когда что-то не получалась, я начинала паниковать, то теперь тоже расстраиваюсь, но меньше. Наверное, это житейский опыт, и с годами ко мне подкрадывается мудрость.
- Этой осенью были новости на вашей телевизионной работе, когда несколько выпусков "Кто хочет стать миллионером?" 12+ провел Дмитрий Дибров. Кажется, что зрители в соцсетях разволновались больше вас - очень вас полюбили люди в роли ведущей "Миллионера". Как вы пережили этот период?
Караулова в студии "Кто хочет стать миллионером?" с участниками финального выпуска 2025 года - актерами Владимиром Вдовиченковым и Александром Яцко. Фото: Первый канал
- Честно скажу, что немного переживала. Но я изначально знала, что это временное возвращение на несколько выпусков. Было решено таким образом поддержать Дмитрия Александровича в непростой ситуации на тот момент его жизни. У нас это все было приурочено к тысячному выпуску программы. И это было логичное решение, с учетом того, что Дмитрий Дибров вел ее больше 20 лет, на минуточку. Мы провели этот выпуск вместе, мне кажется, что это была классная игра, и я получала потом массу откликов, что это было интересно, зрелищно, с внутренней «химией» и конкуренцией.
- У вас всегда была грамотная речь, хорошая дикция. Вы человек с двумя высшими образованиями и двумя красными дипломами. Но, когда пришли в "Миллионера", почувствовали, что надо теперь больше читать, узнавать? Вообще вам было тревожно - буду ли соответствовать ожиданиям публики?
- Большое спасибо, приятно и лестно это слышать. Не все с вами согласны, но я стараюсь развиваться, работать над собой и с каждым годом поднимать планку. Конечно, когда я только заняла место ведущей программы «Кто хочет стать миллионером?», думала, что мне срочно нужно больше читать, узнавать много нового, заново начать активно образовываться. Было тревожно, я переживала. Но уже бывала в ситуациях, когда приходила на чье-то место - к примеру, на место солистки группы 5sta Family (Караулова работала в группе 4 года и 10 лет назад начала успешную сольную карьеру. - Авт.). Поэтому понимала, что сравнивать будут и далеко не все ожидания я смогу оправдать. И это нормально. Люди привыкают к одному ведущему, к одной солистке - к какой-то константе. Особенно когда речь идет о таком огромном временном периоде, когда Дмитрий Дибров вел это шоу. И я понимала, что сравнения с ним зачастую будут не в мою пользу, особенно в первое время. Здесь я не тешила себя какими-то праздными иллюзиями. Но я старалась, насколько могла. И читала, и брала уроки сценической речи. Конечно, переживала, когда читала какую-то критику, но, честно скажу, я думала, что этой критики будет сильно больше. Было несколько статей с неприятными для меня заголовками. Но гораздо больше комментариев оказалось, где люди меня защищали, прозвучало много теплых и добрых слов поддержки. И я никогда не устану благодарить этих людей за эту поддержку. И, пользуясь возможностью, делаю это снова.
Возвращаясь к вопросу - стала ли я больше читать? Конечно. Плюс я готовлюсь к передачам. Допустим, программа будет посвящена Пушкину, тогда я заранее перечитываю биографию, литературу, ищу интересные факты, о которых мало кто знает.
- Восемь лет назад в декабре вы с Тимуром Соловьевым выиграли главный приз в программе "Кто хочет стать миллионером?". Вам тогда помогли знания и интуиция. Давно не было побед. Что вам подсказывает интуиция - можем ждать в 2026 году новых победителей шоу?
- Здесь выступлю на стороне игроков. Мне кажется, что вопросы очень сложные. Я бы очень хотела, чтобы кто-то выиграл максимальную сумму 3 млн рублей, потому что всегда болею за людей, даже когда не могу себе позволить это показать - уже на сложных вопросах. Бывают такие вопросы, где даже логически сложно додуматься до верного ответа - либо ты знаешь, либо нет. И в такие моменты, если подсказок уже не осталось, игроки выбирают так называемую стратегию «пальцем в небо». Поэтому большинство наших выигрышей - это не такие большие суммы, как, например, мне хотелось бы. Я желаю всем игрокам, которые придут в нашу студию в 2026 году, удачи, легкой игры, интересных вопросов и, конечно же, победы!