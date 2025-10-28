Юлианна Караулова о "встрече" с привидением: "У меня до сих пор шрам над бровью"

Певица Юлианна Караулова столкнулась с привидением. И таинственная сущность даже оставила артистке память о себе. Об этом она рассказала на праздновании дня рождения канала "Муз-ТВ".
Недавно самый известный канал страны отметил 29 лет. По этому случаю журналисты спросили певицу, чем было примечательно ее собственное 29-летие. Однако самый яркий праздник случился у певицы год спустя.
Юлианна Караулова: "Я устроила утренник, позвала всех друзей в субботу на завтрак к 12 часам"
"Мне кажется, самый классный день рождения был, когда мне исполнилось 30 лет. Я устроила утренник, позвала всех друзей в субботу на завтрак к 12 часам. Такой поздний завтрак, и это был суперклассный формат, всем очень понравилось, — поделилась Юлианна.
— А вечером я поехала работать на съемки, и потом мы в гримерочке с моими коллегами потусили. В общем, классный был день".
Далее разговор перешел на мистику. И Юлианна Караулова поделилась действительно яркой историей.
"Однажды я пришла в квартиру забирать свои вещи, споткнулась, упала головой вниз. У меня до сих пор шрам над бровью. Тогда я получила сотрясение мозга, — рассказала артистка.
— И потом, мне рассказали, что в этой квартире живет привидение. Я абсолютно поверила в это, потому что упала так, будто мне кто-то подставил подножку. Вот просто на ровном месте, головой вниз".
Юлианна Караулова. Фото: пресс-служба канала "Муз-ТВ"
Юлианна Караулова: "Общение с искусственным интеллектом становится регулярным"
— Такая история вызывает ощущение тревоги. Кстати, в этом году самым популярным словом стало слово "тревожность". А у вас оно какое?
— Наверное, слово "GPT", потому что общение с искусственным интеллектом становится регулярным. И это новое веяние, которое еще не было так распространено в прошлом году.
А вы сталкивались когда-нибудь с непонятными сущностями? Делитесь в комментариях!