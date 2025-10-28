Юлианна Караулова о "встрече" с привидением: "У меня до сих пор шрам над бровью"

Певица Юлианна Караулова столкнулась с привидением. И таинственная сущность даже оставила артистке память о себе. Об этом она рассказала на праздновании дня рождения канала "Муз-ТВ".

Недавно самый известный канал страны отметил 29 лет. По этому случаю журналисты спросили певицу, чем было примечательно ее собственное 29-летие. Однако самый яркий праздник случился у певицы год спустя.

Юлианна Караулова: "Я устроила утренник, позвала всех друзей в субботу на завтрак к 12 часам"

"Мне кажется, самый классный день рождения был, когда мне исполнилось 30 лет. Я устроила утренник, позвала всех друзей в субботу на завтрак к 12 часам. Такой поздний завтрак, и это был суперклассный формат, всем очень понравилось, — поделилась Юлианна. — А вечером я поехала работать на съемки, и потом мы в гримерочке с моими коллегами потусили. В общем, классный был день".

Далее разговор перешел на мистику. И Юлианна Караулова поделилась действительно яркой историей.