Юлианна Караулова о "встрече" с привидением: "У меня до сих пор шрам над бровью"

Юлианна Караулова. Фото: Илья Московец / Global Look Press

Певица рассказала, как столкнулась с непонятной сущностью, и что из этого получилось. А еще назвала слово, которое использовала чаще всего.

Певица Юлианна Караулова столкнулась с привидением. И таинственная сущность даже оставила артистке память о себе. Об этом она рассказала на праздновании дня рождения канала "Муз-ТВ".

Недавно самый известный канал страны отметил 29 лет. По этому случаю журналисты спросили певицу, чем было примечательно ее собственное 29-летие. Однако самый яркий праздник случился у певицы год спустя.

Юлианна Караулова: "Я устроила утренник, позвала всех друзей в субботу на завтрак к 12 часам"

"Мне кажется, самый классный день рождения был, когда мне исполнилось 30 лет. Я устроила утренник, позвала всех друзей в субботу на завтрак к 12 часам. Такой поздний завтрак, и это был суперклассный формат, всем очень понравилось, — поделилась Юлианна.

— А вечером я поехала работать на съемки, и потом мы в гримерочке с моими коллегами потусили. В общем, классный был день".

Далее разговор перешел на мистику. И Юлианна Караулова поделилась действительно яркой историей.

"Однажды я пришла в квартиру забирать свои вещи, споткнулась, упала головой вниз. У меня до сих пор шрам над бровью. Тогда я получила сотрясение мозга, — рассказала артистка.

— И потом, мне рассказали, что в этой квартире живет привидение. Я абсолютно поверила в это, потому что упала так, будто мне кто-то подставил подножку. Вот просто на ровном месте, головой вниз".

Юлианна Караулова. Фото: пресс-служба канала "Муз-ТВ"

Юлианна Караулова: "Общение с искусственным интеллектом становится регулярным"

— Такая история вызывает ощущение тревоги. Кстати, в этом году самым популярным словом стало слово "тревожность". А у вас оно какое?

— Наверное, слово "GPT", потому что общение с искусственным интеллектом становится регулярным. И это новое веяние, которое еще не было так распространено в прошлом году.

А вы сталкивались когда-нибудь с непонятными сущностями? Делитесь в комментариях!

