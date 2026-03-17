Яна Рудковская: "И я со всей силы падаю на лед"

Яна Рудковская. Фото: Даниил Опарин/ "Комсомольская правда"

Продюсер рассказала о своем отношении к запрету иностранных слов и вспомнила инцидент с эмоциональной фанаткой.

Содержание

Известный продюсер Яна Рудковская получила серьезную травму из-за фанатки. Правда, женщина при этом не хотела ничего плохого – только по-дружески обнять Яну. Однако такой жест чуть не стоил самой Рудковской здоровья.

Об этом Яна Рудковская рассказала Телеграм-каналу "Звездач" и другим представителям прессы в кулуарах Национальной музыкальной премии "Виктория".

Однако разговор с журналистами начался со злободневной темы.

Яна Рудковская: "SHAMAN может переписаться"

- Яна, что вы думаете про закон о запрете иностранных слов? Он ведь коснется и артистов… Некоторым из них придется менять псевдонимы.

- В нашей команде никому не надо менять. А тем, кому это необходимо, я очень сочувствую. Я так понимаю, что Юля Zivert попадает в эту категорию.

- И SHAMAN тоже…

- Ну это не страшно. SHAMAN может переписаться. В данной ситуации это не самое страшное. Тем, кто любит своих артистов по барабану, на каком языке написаны их имена: русском или английском.

Это не очень хорошо для международной карьеры. У Ярослава она развивается в Евразии. Он исконно русский артист. Выступает в России и Беларуси.

А вот для Юлии это может быть неприятный фактор. Но для российских поклонников, конечно, ничего не меняется.

Яна Рудковская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Яна Рудковская: "И тут неожиданно на меня напрыгивает какая-то женщина"

- Сейчас все обсуждают инцидент с фанаткой Славы, которая испортила певице выступление. Что вы об этом думаете? Сталкивались ли с подобными случаями?

- Это небезопасно. Недавно я вела ледовое шоу. И в конце я езжу с микрофоном и спрашиваю, из каких городов приехали люди. И тут неожиданно на меня запрыгивает какая-то женщина. А мои охранники даже не успели подскочить к ней.

Я была в сапожках. А если бы была на коньках, то удержалась бы. Женщина прыгает на меня, подскальзывается на льду, падает, хватает меня. И я со всей силы падаю на лед. В итоге я получила сильный ушиб руки.

Эта женщина хотела меня обнять. Она не планировала ничего плохого. Но из-за того, что она запрыгнула на меня, упала она сама, и я вместе с ней. Это было очень больно и неприятно.

Бывает, что фанаты не хотят ничего плохого, но получается наоборот. После этого мой охранник уволился. Сказал, что: "Если с вами что-то случится, я буду ответственен за это".

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

