Яна Рудковская: "И я со всей силы падаю на лед"

Известный продюсер Яна Рудковская получила серьезную травму из-за фанатки. Правда, женщина при этом не хотела ничего плохого – только по-дружески обнять Яну. Однако такой жест чуть не стоил самой Рудковской здоровья.

Об этом Яна Рудковская рассказала Телеграм-каналу "Звездач" и другим представителям прессы в кулуарах Национальной музыкальной премии "Виктория".

Однако разговор с журналистами начался со злободневной темы.

Яна Рудковская: "SHAMAN может переписаться"

- Яна, что вы думаете про закон о запрете иностранных слов? Он ведь коснется и артистов… Некоторым из них придется менять псевдонимы.

- В нашей команде никому не надо менять. А тем, кому это необходимо, я очень сочувствую. Я так понимаю, что Юля Zivert попадает в эту категорию.

- И SHAMAN тоже…

- Ну это не страшно. SHAMAN может переписаться. В данной ситуации это не самое страшное. Тем, кто любит своих артистов по барабану, на каком языке написаны их имена: русском или английском.

Это не очень хорошо для международной карьеры. У Ярослава она развивается в Евразии. Он исконно русский артист. Выступает в России и Беларуси.

А вот для Юлии это может быть неприятный фактор. Но для российских поклонников, конечно, ничего не меняется.