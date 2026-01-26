Ян Цапник раскрыл, как наживаются на его имени, и причем здесь сериал "Последний министр"

В российском прокате продолжается показ фильма "Левша". Правда, в современной экранизации от классической повести Николая Лескова сохранилось, по сути, лишь прозвище главного героя. Он, как и его прототип, лишен правой руки и использует многофункциональный протез со сменными насадками.

Блохи тоже присутствуют в сюжете, но теперь это не уникальная диковинка, демонстрирующая искусство заморских мастеров, а серийные устройства разного назначения. Хотя не все они похожи на насекомых, персонажи по-прежнему называют их "блохами".

Фильм представляет собой скорее свободную интерпретацию лесковского сюжета. Однако у режиссера свой, чуть ироничный взгляд на мастера.

В новой картине Левша конструирует робота-собутыльника, легко разбирается в сложных механизмах, знаком с научными знаниями и способен проводить сложные вычисления.

Левшу сыграл Юрий Колокольников, его напарника, князя Огарева – Федор Федотов. Ян Цапник в картине воплотил образ чиновника Ноздрина.

На премьере фильма Ян немного пообщался с представителями прессы.

Ян Цапник: "Если артист играет маньяка, это не значит, что он должен кого-то убить"

- Ян, есть ли что-то, что роднит вас с вашим персонажем?

- Запомните. Если артист играет маньяка, это не значит, что он должен кого-то убить. Если он играет плохого, то это не значит, что он плохой. Все на сопротивление.

- А придерживались ли киношники каких-то традиций на съемочной площадке?

- Разбивали тарелку.

- Какие сложности возникали во время съемочного процесса?

- Сначала было довольно тепло, потом снимали при минусовой температуре. Так что было интересно, забавно, удивительно.