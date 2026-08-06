Ян Цапник: «Когда человеку много лет, наверное, надо выглядеть как по паспорту»

С 6 августа в прокат выходит фильм «Смешарики. Сквозь Вселенную». Картина сделана в гибридном формате – это «живое кино» с элементами анимации. И в нем знакомые персонажи: Крош, Ежик, Бараш, Нюша, Лосяш, Копатыч, Пин, Совунья и Кар-Карыч превращаются в людей.

По сюжету ленты путешествие Кроша и Ежика начинается с находки в Ромашковой долине странного устройства, которое переносит их в мир будущего. Первоначально они полагают, что попали в видеоигру — там они выступают в роли детей, летящих на Марс к родителям.

На Красной планете уже год ведутся работы над первым человеческим городом. Но когда их корабль попадает в аварию, герои осознают шокирующую правду: они не в игре, а в настоящей другой Вселенной, где им предстоят невероятные межпланетные приключения.

Роль Лосяша, а в человеческом облике разработчика двигателей космолета Константина Рыбакова, сыграл актер Ян Цапник. На красной дорожке, куда артист пришел с дочерью Елизаветой, он пообщался с журналистами.

Ян Цапник: «Для спорта не хватает никакого времени»

- Ян, с какими сложностями вы столкнулись при съемках фильма?

- Сложным было только добираться до места, потому что, когда снимаешься в другом городе, надо срочно переехать сюда, отсняться и отправиться в другой город.

- Лосяш известен и тем, что ходит по ночам к холодильнику. А за вами не водится такой привычки?

- Раньше что-то подобное было. А сейчас все-таки привык чем-то себя ограничивать.

- Прекрасно выглядите…

- А я поспал сегодня часов десять.

- Имеется в виду, что похудели. Сели на диету или всерьез занялись спортом?

- На диету – нет. Для спорта не хватает никакого времени. Просто год не курю уже, пытаюсь следить за собой.

- Ну от чего-то пришлось отказаться?

- От бутерброда с майонезом, или, когда макаешь его в сметану, или запиваешь чем-то сладким.

- А как вы относитесь к пластическим операциям?

- Знаете, это очень странно. Когда человеку много лет, наверное, надо выглядеть как по паспорту. Просто очень странные впечатления производит этот эффект.

Но тем не менее, у каждого свой подход к себе. Как говорил Сенека: «Рождаясь, мы уже идем туда, но каждый выбирает свой путь».