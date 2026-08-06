Ян Цапник: «Когда человеку много лет, наверное, надо выглядеть как по паспорту»

С 6 августа в прокат выходит фильм «Смешарики. Сквозь Вселенную». Картина сделана в гибридном формате – это «живое кино» с элементами анимации. И в нем знакомые персонажи: Крош, Ежик, Бараш, Нюша, Лосяш, Копатыч, Пин, Совунья и Кар-Карыч превращаются в людей.
По сюжету ленты путешествие Кроша и Ежика начинается с находки в Ромашковой долине странного устройства, которое переносит их в мир будущего. Первоначально они полагают, что попали в видеоигру — там они выступают в роли детей, летящих на Марс к родителям.
На Красной планете уже год ведутся работы над первым человеческим городом. Но когда их корабль попадает в аварию, герои осознают шокирующую правду: они не в игре, а в настоящей другой Вселенной, где им предстоят невероятные межпланетные приключения.
Роль Лосяша, а в человеческом облике разработчика двигателей космолета Константина Рыбакова, сыграл актер Ян Цапник. На красной дорожке, куда артист пришел с дочерью Елизаветой, он пообщался с журналистами.
Ян Цапник: «Для спорта не хватает никакого времени»
- Ян, с какими сложностями вы столкнулись при съемках фильма?
- Сложным было только добираться до места, потому что, когда снимаешься в другом городе, надо срочно переехать сюда, отсняться и отправиться в другой город.
- Лосяш известен и тем, что ходит по ночам к холодильнику. А за вами не водится такой привычки?
- Раньше что-то подобное было. А сейчас все-таки привык чем-то себя ограничивать.
- Прекрасно выглядите…
- А я поспал сегодня часов десять.
- Имеется в виду, что похудели. Сели на диету или всерьез занялись спортом?
- На диету – нет. Для спорта не хватает никакого времени. Просто год не курю уже, пытаюсь следить за собой.
- Ну от чего-то пришлось отказаться?
- От бутерброда с майонезом, или, когда макаешь его в сметану, или запиваешь чем-то сладким.
- А как вы относитесь к пластическим операциям?
- Знаете, это очень странно. Когда человеку много лет, наверное, надо выглядеть как по паспорту. Просто очень странные впечатления производит этот эффект.
Но тем не менее, у каждого свой подход к себе. Как говорил Сенека: «Рождаясь, мы уже идем туда, но каждый выбирает свой путь».
p>Ян Цапник с дочерью Елизаветой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
h2>Ян Цапник: «У меня характер-то так себе»
-У вас 15 августа день рождения. Знаете, как будете отмечать?
- Знаю, что позавчера я в Перми еще был. А завтра уже буду в Нижнем. Так получилось. Но надеюсь, что увижу либо дочку, либо жену, а может, и всех вместе. А, возможно, и тещу любимую, потому что у нее день рождения 16 августа.
- У вас есть какое-то желание ко дню рождения?
- Нет. Желание только одно – чтобы все было хорошо у всех.
- Как часто удается куда-то выбираться вместе с дочерью?
- Мы любим вместе куда-то ходить. Но мы очень давно не виделись, наверное, с месяц. Они в Беларусь ко мне приезжали.
«На мамин день рождения», - добавляет Елизавета.
- Но я мамин день рождения тоже не застал. Они без меня его отмечали, потому что мне нужно было вставать в три часа утра. А девочки даже жили в другом номере.
- Тяжело переносить такие разлуки с семьей?
- Нет. Мне кажется, чем дальше, тем больше. У меня характер-то так себе. И если бы мы все время были все вместе, то, наверное, было бы сложнее, потому что когда привыкаешь к дикой жизни, тебе ничего не надо, и ты не понимаешь, почему нет этой штучки здесь, а этой здесь.
А когда зубная паста лежит в другом месте, в голове начинается дикий хаос и безумие.
- То есть расстояние укрепляет семью?
- Да у нас и была крепкая семья. Просто она стала еще крепче.
А вы будете смотреть фильм «Смешарики. Сквозь Вселенную» с участием Яна Цапника? Делитесь в комментариях!