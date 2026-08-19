Внучка Веры Глаголевой Полина Симачева: «Я ела живых опарышей»

16 августа исполнилось девять лет, как не стало актрисы и режиссера Веры Глаголевой. В эти памятные дни родные вспоминают о ней с особым трепетом и любовью. Своими воспоминаниями поделилась и ее внучка, дочка балерины Анны Нахапетовой и танцовщика Егора Симачева Полина.
Полина Симачева о Вере Глаголевой: «Была для меня примером силы, таланта, красоты и настоящей любви к своему делу»
«Сегодня девять лет как нет бабушки. Говорят, что время лечит. Мне кажется, оно не лечит — ты просто учишься жить с этой болью, учишься жить по-другому. Но бывают моменты, когда особенно сильно хочется, чтобы она была рядом.
Мне безумно ее не хватает. Каждый день. Для меня бабушка всегда была и остается огромным примером. Человеком, которым невозможно не восхищаться, на которого хочется равняться. Примером силы, таланта, красоты и настоящей любви к своему делу», — написала Полина Симачева в соцсетях.
В 2014 году Полина снялась в фильме Веры Глаголевой «Две женщины». Всего же на ее счету несколько картин и сериалов, среди которых «Сдается дом со всеми удобствами», «Блокадный дневник», «Паромщица. Долина мечты», «Тайна».
По словам Полины Симачевой, ее бабушка была невероятно честным, открытым, добрым человеком.
«К таким людям тянутся: к справедливым, настоящим. Она всегда учила быть собой, оставаться собой, никого из себя не строить и добиваться всего самой», — также отметила Полина в соцсетях.
Возможно, советы Веры Глаголевой пригодились Полине Симачевой во втором сезоне реалити-шоу «Выживалити. Наследники» на канале «Пятница!», где она приняла участие.
Об этом проекте, а также о знаменитом дяде Александре Овечкине и здоровье деда Родиона Нахапетова Полина Симачева рассказала журналистам на презентации шоу.
Полина Симачева: «У меня внутри есть стержень»
- Полина, что для вас было самым трудным на реалити-шоу «Выживалити. Наследники»?
- На самом деле для меня не было ничего такого трудного, потому что я понимала, куда еду. Я была готова к этому, хотела этого. Поэтому в целом я очень всем довольна.
Самое трудное – это сделать первый шаг. А потом уже все прекрасно и идет как по маслу.
- А тараканы или прочую живность ели?
- Да. Я ела живых опарышей.
- И как вы это преодолели?
- У меня внутри есть стержень. Я хотела, чтобы у меня все получилось.
- А с кем из участников реалити-шоу «Выживалити. Наследники» вы подружились?
- Да я в хороших отношениях со всеми ребятами. Мы действительно все подружились, и я очень этому рада.
- И что, обошлось без конфликтов?
- Нет, конечно, были конфликты. Но хорошо, что мы смогли все разрешить, и сейчас мы с ребятами в прекрасных взаимоотношениях.
- А из-за чего происходили ссоры?
- В основном тех факторов, которые были у нас на острове. По поводу какого-то голосования, что кто-то с кем-то не согласен. Но мы быстро это все разруливали.
По крайней мере, если я с кем-то конфликтовала, я сразу эти моменты решала. Потому что я ненавижу конфликты. И мне кажется, гораздо проще и легче все это решить.
Полина Симачева на презентации реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Полина Симачева об Александре Овечкине: «Я всегда могу подойти к Саше и попросить у него какой-то совет»
- Как сейчас поживает ваш дед Родион Нахапетов?
- Все в порядке, все хорошо. Он в Америке. И я надеюсь, что у меня, возможно, скоро получится к нему полететь, повидаться, потому что мы очень давно не виделись. И я бы очень хотела с ним встретиться.
- А ваш дядя, Александр Овечкин, дает вам какие-то советы?
- Конечно, я знаю, что всегда могу подойти к Саше, попросить у него какой-то совет. И он всегда мне поможет, подскажет и действительно сможет поддержать.
Я это очень сильно ценю. У нас, правда, очень хорошие взаимоотношения. Я знаю, что он всегда за меня постоит, если меня кто-то обидит.
- А вас кто-то может обидеть?
- Не знаю. Посмотрим, кто у нас смелый.
- Как у вас сейчас в личной жизни?
- Сейчас мое сердце свободно.
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