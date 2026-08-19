Внучка Веры Глаголевой Полина Симачева: «Я ела живых опарышей»

16 августа исполнилось девять лет, как не стало актрисы и режиссера Веры Глаголевой. В эти памятные дни родные вспоминают о ней с особым трепетом и любовью. Своими воспоминаниями поделилась и ее внучка, дочка балерины Анны Нахапетовой и танцовщика Егора Симачева Полина.

Полина Симачева о Вере Глаголевой: «Была для меня примером силы, таланта, красоты и настоящей любви к своему делу»

«Сегодня девять лет как нет бабушки. Говорят, что время лечит. Мне кажется, оно не лечит — ты просто учишься жить с этой болью, учишься жить по-другому. Но бывают моменты, когда особенно сильно хочется, чтобы она была рядом. Мне безумно ее не хватает. Каждый день. Для меня бабушка всегда была и остается огромным примером. Человеком, которым невозможно не восхищаться, на которого хочется равняться. Примером силы, таланта, красоты и настоящей любви к своему делу», — написала Полина Симачева в соцсетях.

В 2014 году Полина снялась в фильме Веры Глаголевой «Две женщины». Всего же на ее счету несколько картин и сериалов, среди которых «Сдается дом со всеми удобствами», «Блокадный дневник», «Паромщица. Долина мечты», «Тайна».

По словам Полины Симачевой, ее бабушка была невероятно честным, открытым, добрым человеком.

«К таким людям тянутся: к справедливым, настоящим. Она всегда учила быть собой, оставаться собой, никого из себя не строить и добиваться всего самой», — также отметила Полина в соцсетях.

Возможно, советы Веры Глаголевой пригодились Полине Симачевой во втором сезоне реалити-шоу «Выживалити. Наследники» на канале «Пятница!», где она приняла участие.

Об этом проекте, а также о знаменитом дяде Александре Овечкине и здоровье деда Родиона Нахапетова Полина Симачева рассказала журналистам на презентации шоу.

Полина Симачева: «У меня внутри есть стержень»

- Полина, что для вас было самым трудным на реалити-шоу «Выживалити. Наследники»?

- На самом деле для меня не было ничего такого трудного, потому что я понимала, куда еду. Я была готова к этому, хотела этого. Поэтому в целом я очень всем довольна.

Самое трудное – это сделать первый шаг. А потом уже все прекрасно и идет как по маслу.

- А тараканы или прочую живность ели?

- Да. Я ела живых опарышей.

- И как вы это преодолели?

- У меня внутри есть стержень. Я хотела, чтобы у меня все получилось.

- А с кем из участников реалити-шоу «Выживалити. Наследники» вы подружились?

- Да я в хороших отношениях со всеми ребятами. Мы действительно все подружились, и я очень этому рада.

- И что, обошлось без конфликтов?

- Нет, конечно, были конфликты. Но хорошо, что мы смогли все разрешить, и сейчас мы с ребятами в прекрасных взаимоотношениях.

- А из-за чего происходили ссоры?

- В основном тех факторов, которые были у нас на острове. По поводу какого-то голосования, что кто-то с кем-то не согласен. Но мы быстро это все разруливали.

По крайней мере, если я с кем-то конфликтовала, я сразу эти моменты решала. Потому что я ненавижу конфликты. И мне кажется, гораздо проще и легче все это решить.