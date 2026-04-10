"Вместо подарка я увидела пинеточки": Ольга Бузова о материнстве сестры

Ольга Бузова не записывала дуэт с Инстасамкой. Это была лишь дерзкая выходка эпатажного блогера. Об этом рассказала журналистам сама Ольга в кулуарах музыкальной премии "Жара".
В конце марта Инстасамака (Дарья Зотеева) анонсировала трек с Ольгой Бузовой.
"Фит с Бузи-бузи ждем? А я уже слушаю демо", - поделилась Дарья в соцсетях.
И вот оказалось, что сама Ольга ни сном, ни духом об этом тандеме.
Ольга Бузова о дуэте с Инстасамкой: "Сначала я подумала: "А ты обалдела?"
"Я вообще не поняла, откуда взялась эта история. Потому что когда я начала анонсировать выход своего трека "Раненые раны", который, напоминаю, вышел 3 апреля, меня спросили: "Это песня с Инстасамкой?". Я думаю: "Интересный, конечно, подход".
Да и меня просто завалили этими комментариями. И я человек, который быстро на все реагирует и всегда откровенен с аудиторией, когда это можно, написала: "Откуда вообще эта информация? В чем прикол?".
И тут выясняется, что Дарья, она же Инстасамка, несколько недель назад запустила в ТикТок новость о том, как будто бы уже есть наша совместная песня, и она выставляет ее в Интернет. И она отметила меня. Но я не сразу это увидела.
Она у меня не была записана как Даша Инстасамка. Там просто непонятный никнейм.
Я работаю очень много, у меня постоянно съемки, и я отвечаю только по работе. И если до меня нужно достучаться, есть команда, которая быстро среагирует".
- Какая у вас была первая мысль после такой новости?
- Сначала я подумала: "А ты обалдела?". Ну ладно, вы меня постоянно выдаете замуж. Но я вас люблю. Вы мои люди, мои журналисты. Куда вы без меня, а я без вас?
А тут я прекрасно провела время с этим человеком (на съемках шоу "Сокровища императора", где Инстасамка принимала участие в паре с Moneyken – прим. ред). Дарья показала себя с очень хорошей стороны. Воспитанная, классная девчонка! И тут такая наглость – вписать меня в фит.
Ну потом я подумала: "Это же так круто!". Молодежь сейчас дерзкая в хорошем смысле этого слова. Она берет и делает то, что она хочет, иногда не думая о последствиях. Да, не всегда это хорошо.
Ольга Бузова на премии "Жара". Фото: соцсети
- А вы хотели бы вот так записать с кем-то такой громкий дуэт?
- В свое время, когда я выпускала песню Made in Russia, я подумала: "Как же было бы классно, если бы я сделала коллаборацию с Надеждой Георгиевной Бабкиной". Но я постеснялась ей написать. Подумала, что получу отказ.
Но спустя год мы все-таки записали эту песню, потому что я вела ее юбилей. А если бы я не постеснялась, у нас бы сразу была такая крутая БуБа – Бузова, Бабкина.
О чем говорит эта история? Что мы много думаем, анализируем…Но я всегда говорю: "Включайте голову, разрешите себе жить. Рискуйте, газуйте, пробуйте, ничего не бойтесь".
Мораль сей басни такова. Я еще не думала о фите с Инстасамкой. А чтобы подумать, надо подумать. Ну и желательно послушать.
Я обязательно послушаю его сегодня ночью. Я обычно разделяю события. Сегодня я выступаю.
Но я люблю смелых и дерзких людей. Тем более в преддверье шоу "Сокровища императора", это очень актуально. Я никогда не принимаю решение, чтобы просто что-то получить. Мне должен понравиться материал.
А вообще, все меня отправляли отдыхать. Ну вот я отдохнула, и дальше как мне жить? Работать не хочу.
Я пару дней пообщалась с Прохором (Ольга Бузова и Прохор Шаляпин стали ведущими премии "Жара") и теперь вообще ничего не хочу больше делать. Он меня расслабил. А я красивая, буду стоять. Отдыхать – это, оказывается, так классно.
А по поводу песни с Инстасамкой, это может быть интересно. Две легенды в одном флаконе…
К тому же год начался с того, что нас с Инстасамкой и Надеждой Кадышевой вы же, мои люди, назвали самыми популярными артистками. Может, мы сразу стрим запишем? Подождите! Дайте пока принять эту информацию!
Ольга Бузова о будущем материнстве сестры: "Я узнала об этом первая"
- Ваша сестра Анна сообщила, что ждет ребенка. Вы скоро станете тетей. Как приняли эту новость?
- Я считаю, что только Анечка с ее мужем могут долго полноценно об этом говорить. Это, в первую очередь, их событие.
Я узнала об этом самая первая. Анечка приехала ко мне 21 декабря. Она поздравляла меня с Новым годом, а в итоге вместо подарка я увидела пинеточки.
Мы все хранили ее тайну, потому что это радостное событие для всей нашей семьи. Давайте порадуемся за нас. Это очень большое счастье для всех.
