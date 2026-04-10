"Вместо подарка я увидела пинеточки": Ольга Бузова о материнстве сестры

Ольга Бузова не записывала дуэт с Инстасамкой. Это была лишь дерзкая выходка эпатажного блогера. Об этом рассказала журналистам сама Ольга в кулуарах музыкальной премии "Жара".

В конце марта Инстасамака (Дарья Зотеева) анонсировала трек с Ольгой Бузовой.

"Фит с Бузи-бузи ждем? А я уже слушаю демо", - поделилась Дарья в соцсетях.

И вот оказалось, что сама Ольга ни сном, ни духом об этом тандеме.

Ольга Бузова о дуэте с Инстасамкой: "Сначала я подумала: "А ты обалдела?"

"Я вообще не поняла, откуда взялась эта история. Потому что когда я начала анонсировать выход своего трека "Раненые раны", который, напоминаю, вышел 3 апреля, меня спросили: "Это песня с Инстасамкой?". Я думаю: "Интересный, конечно, подход". Да и меня просто завалили этими комментариями. И я человек, который быстро на все реагирует и всегда откровенен с аудиторией, когда это можно, написала: "Откуда вообще эта информация? В чем прикол?". И тут выясняется, что Дарья, она же Инстасамка, несколько недель назад запустила в ТикТок новость о том, как будто бы уже есть наша совместная песня, и она выставляет ее в Интернет. И она отметила меня. Но я не сразу это увидела. Она у меня не была записана как Даша Инстасамка. Там просто непонятный никнейм. Я работаю очень много, у меня постоянно съемки, и я отвечаю только по работе. И если до меня нужно достучаться, есть команда, которая быстро среагирует".

- Какая у вас была первая мысль после такой новости?

- Сначала я подумала: "А ты обалдела?". Ну ладно, вы меня постоянно выдаете замуж. Но я вас люблю. Вы мои люди, мои журналисты. Куда вы без меня, а я без вас?

А тут я прекрасно провела время с этим человеком (на съемках шоу "Сокровища императора", где Инстасамка принимала участие в паре с Moneyken – прим. ред). Дарья показала себя с очень хорошей стороны. Воспитанная, классная девчонка! И тут такая наглость – вписать меня в фит.

Ну потом я подумала: "Это же так круто!". Молодежь сейчас дерзкая в хорошем смысле этого слова. Она берет и делает то, что она хочет, иногда не думая о последствиях. Да, не всегда это хорошо.