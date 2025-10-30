Владимир Пресняков назвал поступок, о котором больше всего жалеет: "Пошутил, а она заплакала"

Певец Владимир Пресняков признался, что не хотел бы ничего менять в прошлом. Но все же в его судьбе был поступок, о котором музыкант жалеет всю жизнь. Однако, несмотря на все перипетии, артист чувствует себя счастливым человеком. "Счастливчик" — именно так и называется новый альбом исполнителя.

Подробнее о нем, а также о поддержке сына Никиты и разности темпераментов с женой Натальей Подольской Владимир Пресняков рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org в кулуарах празднования дня рождения канала "Муз-ТВ".

Владимир Пресняков: "Последний альбом такого плана я выпустил в 1991 году"

— Владимир, расскажите, пожалуйста, о вашем новом альбоме "Счастливчик". В чем его особенность?

— На самом деле это очень важный для меня альбом, который мы записали за три месяца. Инициатором его создания была Алена Михайлова — руководитель продюсерского центра Velvet music, моя любимая подружка и босс. Она сказала: "Ты давно не выпускал альбомов. Давай-ка мы это сделаем".

И действительно, последний альбом такого плана я выпустил в 1991 году. Можете себе представить, сколько лет прошло?

Мы писали песни, которые выходили каждый месяц. Я очень этим гордился и горд до сих пор. Потом, спустя годы, из этих песен получался альбом.

А в этом альбоме я соединил все то, что я хотел показать. Он получился более молодежным, с песнями последних лет, выпущенными по разным случаям с разным настроением, но их объединяет мое ощущение мира и музыки этого периода жизни. В них отражены жизненные ситуации, то, что волнует, серьезное и смешное.

Я хочу поблагодарить всех композиторов, которые написали для меня песни. Это Кирилл Павлов, Отто Нортман, Вячеслав Бадалика, Татьяна Нотман, Мария Якубовская, Анна Герасименко, Сережа Кузнецов и Мари Краймбрери.

А еще я хочу сказать спасибо своему близкому другу — аранжировщику и саунд-продюсеру Даниилу Бабичеву, с которым мы все это делали. Это тот случай, что когда ты отдаешь ему песни, и все получается даже лучше, чем ты задумал.

И, конечно, хочу поблагодарить всех музыкантов, которые приняли участие в записи. Поэтому я счастливый человек. Именно так и называется альбом - "Счастливчик".

Владимир Пресняков: "Живи шутя, люби всерьез"

— 24 октября Вы принимали участие в театрально-музыкальном проекте "Письма и песни мужчин среднего возраста в прошлое". А что бы вы сами написали в прошлое себе, 20-летнему?

— Живи, как жил. Живи шутя, люби всерьез. Совершай ошибки, но выходи из ситуации настоящим мужчиной, никого не предав и не забрав ничего у кого-либо.