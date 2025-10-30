Владимир Пресняков назвал поступок, о котором больше всего жалеет: "Пошутил, а она заплакала"

Певец Владимир Пресняков признался, что не хотел бы ничего менять в прошлом. Но все же в его судьбе был поступок, о котором музыкант жалеет всю жизнь. Однако, несмотря на все перипетии, артист чувствует себя счастливым человеком. "Счастливчик" — именно так и называется новый альбом исполнителя.
Подробнее о нем, а также о поддержке сына Никиты и разности темпераментов с женой Натальей Подольской Владимир Пресняков рассказал в эксклюзивном интервью Teleprogramma.org в кулуарах празднования дня рождения канала "Муз-ТВ".
Владимир Пресняков: "Последний альбом такого плана я выпустил в 1991 году"
— Владимир, расскажите, пожалуйста, о вашем новом альбоме "Счастливчик". В чем его особенность?
— На самом деле это очень важный для меня альбом, который мы записали за три месяца. Инициатором его создания была Алена Михайлова — руководитель продюсерского центра Velvet music, моя любимая подружка и босс. Она сказала: "Ты давно не выпускал альбомов. Давай-ка мы это сделаем".
И действительно, последний альбом такого плана я выпустил в 1991 году. Можете себе представить, сколько лет прошло?
Мы писали песни, которые выходили каждый месяц. Я очень этим гордился и горд до сих пор. Потом, спустя годы, из этих песен получался альбом.
А в этом альбоме я соединил все то, что я хотел показать. Он получился более молодежным, с песнями последних лет, выпущенными по разным случаям с разным настроением, но их объединяет мое ощущение мира и музыки этого периода жизни. В них отражены жизненные ситуации, то, что волнует, серьезное и смешное.
Я хочу поблагодарить всех композиторов, которые написали для меня песни. Это Кирилл Павлов, Отто Нортман, Вячеслав Бадалика, Татьяна Нотман, Мария Якубовская, Анна Герасименко, Сережа Кузнецов и Мари Краймбрери.
А еще я хочу сказать спасибо своему близкому другу — аранжировщику и саунд-продюсеру Даниилу Бабичеву, с которым мы все это делали. Это тот случай, что когда ты отдаешь ему песни, и все получается даже лучше, чем ты задумал.
И, конечно, хочу поблагодарить всех музыкантов, которые приняли участие в записи. Поэтому я счастливый человек. Именно так и называется альбом - "Счастливчик".
Владимир Пресняков: "Живи шутя, люби всерьез"
— 24 октября Вы принимали участие в театрально-музыкальном проекте "Письма и песни мужчин среднего возраста в прошлое". А что бы вы сами написали в прошлое себе, 20-летнему?
— Живи, как жил. Живи шутя, люби всерьез. Совершай ошибки, но выходи из ситуации настоящим мужчиной, никого не предав и не забрав ничего у кого-либо.
Владимир Пресняков. Фото: предоставлено организаторами дня рождения "Муз-ТВ"
— А хотели бы вернуться в свое прошлое и изменить в нем что-либо?
— Неа. Невозможно, и совсем не хотелось бы. Хотя одну вещь я бы сделал.
Я когда-то в юношестве обидел бабушку неловким, грубым словом. Очень часто вспоминаю об этом.
И это живет и будет жить со мной всю жизнь. Она, конечно, не обратила внимания, а я об этом думаю. Вот живешь и паришься!
Так что будьте внимательны. Не обижайте никого, чтобы потом не жалеть об этом.
— А что тогда случилось? Как вы обидели бабушку?
— Я был ребенком. Пошутил, а она заплакала. Наверное, задел какие-то тонкие струны ее души.
— Хотели бы предостеречь от ошибок сына Никиту?
— Не хочу. Жизнь так устроена, что мы должны совершать ошибки. Но выходить из них героически. Для этого надо читать и уметь слушать взрослых людей. Слушать опыт. А опыт — это самое главное.
— Как вы сейчас поддерживаете Никиту в это нелегкое для него время? (музыкант развелся с женой Аленой Красновой. — Прим. ред.)
— Как и обычно, мы лучшие друзья. И дня не проходит, чтобы мы не общались.
Сегодня Никита мне прислал сообщение о том, что в Америке слушают мою песню "Выходной". Я удивился очень. Это приятно, когда он заходит на какую-то тусовку, а там звучит моя песня. И Никита говорит: "Так это же мой батя поет".
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Сергей Елагин/ Global Look Press
Владимир Пресняков: "Наташа очень сильно переживает за каждого участника"
— В шоу "Голос. Дети" вы с Натальей Подольской сидите в двойном кресле с одной кнопкой. Насколько это сложно, принимать решения о судьбе детей на проекте, когда у вас одно кресло на двоих?
— Это очень тяжело, поверьте. Родители волнуются за детей, а те плачут и ничего не могут сделать. И это понятно. Но так как ты уже ввязался в эту историю, ты обязан играть по правилам и принимать решения.
Я успокаиваю Наташу, потому что она очень сильно переживает за каждого участника. Но мы справляемся. По крайней мере, нет ни одного человечка, которого мы бы обделили вниманием.
— В чем вы с Натальей похожи? А в чем разные?
— Мы разные, но в то же время во многом похожи. И это нас сближает. Мы любим юморить, постебать, поприкалывать друг друга, посмеяться.
Наверное, в этом и есть фишка — когда ты умеешь смеяться, особенно над собой. Это самое главное!
