Виктория Лопырева о финансовой зависимости от мужчины : "Почему бы и нет, если есть такая возможность"

Известная ведущая, "мисс Россия" 2003 года Виктория Лопырева признается, что почти никогда не оставалась одна. Ей просто не давали это делать. Об этом модель рассказала на премьере шоу "Форт. Возвращение легенды" на канале СТС.

В феврале 2019 года Виктория родила предпринимателю Игорю Булатову сына Марка-Лионеля. Ради Лопыревой Булатов оставил свою жену, дочь строительного магната Тату Карапетян. На тот момент они с Татой воспитывали двоих детей, младшему из которых исполнилось семь месяцев.

Но уже в 2023 году Виктория призналась, что они с Игорем живут отдельно, хотя и не разводились официально. Летом этого года модель провела день рождения рядом с мужем. В кулуарах заговорили об их воссоединении.

А на премьере шоу "Форт. Возвращение легенды" журналисты пообщались с моделью на личные темы.

Виктория Лопырева: "Каждый человек должен опираться на себя"

— Насколько важно для девушки иметь вторую половинку?

— Хочется вспомнить Раневскую, которая говорила, что вторая половинка — у пятой точки, а человек — это единое целое. И если человек самодостаточный, то он готов к встрече с таким же самодостаточным партнером.

— Вот певица МакSим недавно призналась, что не хочет выходить замуж. Но ведь женщине важно опираться на мужское плечо…

— Каждый человек должен опираться на себя и после этого строить личную жизнь, а не зависеть от кого-то. А если вы этого кого-то потеряете, то что будете делать? Тяжело.

— То есть важно не зависеть от мужчины материально?

— Главное — не зависеть психологически. А если речь идет о материальном, то почему бы и нет, если есть такая возможность? Но при этом нужно всегда думать о том, что ты будешь делать, если он куда-то денется?