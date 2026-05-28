Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова: «Сын женится этим летом»

В феврале певец Виктор Рыбин во второй раз стал дедушкой. Его старшая дочь Мария родила девочку. Оказалось, что ее назвали Анечкой.

Об этом Виктор и его жена, певица Наталья Сенчукова рассказали в кулуарах конкурса «Лучший голос земли», прошедшего в Кремле.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о внучке

- Виктор, Наталья, в семье не было споров по поводу имени для девочки?

- Ну как мы можем спорить…

- В феврале девочку крестили. Что подарили Ане?

- На крестины наш сын Вася со своей любимой делали подарки. Конечно, всякие одежки, крестики, конвертики.

- А вы бабушка и дедушка выходного дня или часто проводите время с внуками?

- Мы завтра идем на полчаса посидеть с ней.

- Уже держали внучку на руках?

- Все-таки она кроха. Но я уже ее подержал, поносил.

- А Памперсы не меняли?

- Нет. Памперсы еще не меняли.

Я и Ваське-то не менял. А когда дочка родилась, тогда-то и такого слова никто не знал.

- А как ваш старший внук Роман отреагировал на появление внучки?

- Он ее обожает, любит, гладит, сидит рядышком. Но все ждет, когда она начнет с ним играть.

- А когда женится ваш сын Василий?

- Этим летом. Но дату мы не можем сказать.