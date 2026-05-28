Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова: «Сын женится этим летом»

В феврале певец Виктор Рыбин во второй раз стал дедушкой. Его старшая дочь Мария родила девочку. Оказалось, что ее назвали Анечкой.
Об этом Виктор и его жена, певица Наталья Сенчукова рассказали в кулуарах конкурса «Лучший голос земли», прошедшего в Кремле.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали о внучке
- Виктор, Наталья, в семье не было споров по поводу имени для девочки?
- Ну как мы можем спорить…
- В феврале девочку крестили. Что подарили Ане?
- На крестины наш сын Вася со своей любимой делали подарки. Конечно, всякие одежки, крестики, конвертики.
- А вы бабушка и дедушка выходного дня или часто проводите время с внуками?
- Мы завтра идем на полчаса посидеть с ней.
- Уже держали внучку на руках?
- Все-таки она кроха. Но я уже ее подержал, поносил.
- А Памперсы не меняли?
- Нет. Памперсы еще не меняли.
Я и Ваське-то не менял. А когда дочка родилась, тогда-то и такого слова никто не знал.
- А как ваш старший внук Роман отреагировал на появление внучки?
- Он ее обожает, любит, гладит, сидит рядышком. Но все ждет, когда она начнет с ним играть.
- А когда женится ваш сын Василий?
- Этим летом. Но дату мы не можем сказать.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова: «Мы будем гостями, которые будут петь на свадьбе»
- Он и его невеста сами организовывают свадьбу?
- Сами все делают, придумывают, а мы будем только гостями, которые будут петь на свадьбе. Они нас попросили: «Пап, мам, мы хотим сэкономить на музыке. Вы нам споете?». Мы отвечаем: «Ну, конечно».
- А ведущего уже нашли?
- У нас есть ведущий из Долгопрудного Юра Буйновский. Он бывший десантник, закончил Московский институт культуры.
Его все знают: вся наша семья и друзья. К нему можно подойти и сказать: «Да ты что, Юрок!», а он ответит: «А что, Витек?». То есть на таком приблизительно уровне.
- А что планируете подарить молодым?
- На самом деле мы копим. Мы еще хитрые и те деньги, которые мы хотим им подарить, мы положили на пару месяцев на вклад. Нам еще придут процентики, и мы еще им побольше дадим.
- А с невестой Василия поладили?
- Она уже не невеста, а наша дочка. Уже почти три с половиной года. Надеемся, что все будет хорошо.