Виктор Добронравов о работе с отцом и братом: "Такой пирог имеет больше слоев"

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Start завершили съемки третьего сезона сериала "Инспектор Гаврилов". К своим работам в проекте вернулись Виктор Добронравов, Денис Власенко, Екатерина Стулова и другие. Также к актерской команде присоединился Алексей Гуськов. В режиссерском кресле — Кирилл Васильев

Третий сезон продолжит историю после ранения Саши Медного (Виктор Добронравов), выдавшего себя за полицейского Гаврилова. В новых сериях Медного подбивают на то, чтобы он участвовал в выборах мэра в Усть-Шахтинске.

На фоне этих событий в городе появится его отец — криминальный авторитет Ворон (Алексей Гуськов), что сулит новые потрясения для местного отделения полиции.

На съемках третьего сезона "Инспектора Гаврилова" Виктор Добронравов пообщался с журналистами и рассказал о работе с Алексеем Гуськовым, семейном подряде и талантах дочерей.

Виктор Добронравов: "Алексей Гуськов — большой фанат 'Инспектора Гаврилова'

— Виктор, какие сюрпризы ждать зрителям от третьего сезона?

— Мне кажется, что третий сезон будет более драматичным. В этом драмеди будет больше драмы.

— В этом сезоне вашим экранным отцом стал Алексей Гуськов…

— Мы уже много лет работаем в Театре Вахтангова. И когда выяснилось, что в новом сезоне появится отец Медного, стало ясно, что это должен быть какой-то большой артист, личность, фигура. Потому что если мой персонаж такой крутой, то папа должен быть просто нереальный.

В театре я встретил Алексея Геннадьевича и спросил у него: "Алексей Геннадьевич, а вы не хотите попробовать принять участие в нашем фильме?" И оказалось, что он большой фанат "Инспектора Гаврилова", режиссера Кирилла Васильева и давно хотел с ним поработать.

И, слава богу, все сошлось: и графики, и возможности. Все сложилось — тьфу-тьфу-тьфу!

— А отличается ли работа в театре с Алексеем Гуськовым от совместной с ним игры в кино?

— Да нет. Мы друзья и уже почти семья. А это очень радостно и комфортно — работать с близкими людьми и получать удовольствие.