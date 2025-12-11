Виктор Добронравов о работе с отцом и братом: "Такой пирог имеет больше слоев"

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Start завершили съемки третьего сезона сериала "Инспектор Гаврилов". К своим работам в проекте вернулись Виктор Добронравов, Денис Власенко, Екатерина Стулова и другие. Также к актерской команде присоединился Алексей Гуськов. В режиссерском кресле — Кирилл Васильев
Третий сезон продолжит историю после ранения Саши Медного (Виктор Добронравов), выдавшего себя за полицейского Гаврилова. В новых сериях Медного подбивают на то, чтобы он участвовал в выборах мэра в Усть-Шахтинске.
На фоне этих событий в городе появится его отец — криминальный авторитет Ворон (Алексей Гуськов), что сулит новые потрясения для местного отделения полиции.
На съемках третьего сезона "Инспектора Гаврилова" Виктор Добронравов пообщался с журналистами и рассказал о работе с Алексеем Гуськовым, семейном подряде и талантах дочерей.
Виктор Добронравов: "Алексей Гуськов — большой фанат 'Инспектора Гаврилова'
— Виктор, какие сюрпризы ждать зрителям от третьего сезона?
— Мне кажется, что третий сезон будет более драматичным. В этом драмеди будет больше драмы.
— В этом сезоне вашим экранным отцом стал Алексей Гуськов…
— Мы уже много лет работаем в Театре Вахтангова. И когда выяснилось, что в новом сезоне появится отец Медного, стало ясно, что это должен быть какой-то большой артист, личность, фигура. Потому что если мой персонаж такой крутой, то папа должен быть просто нереальный.
В театре я встретил Алексея Геннадьевича и спросил у него: "Алексей Геннадьевич, а вы не хотите попробовать принять участие в нашем фильме?" И оказалось, что он большой фанат "Инспектора Гаврилова", режиссера Кирилла Васильева и давно хотел с ним поработать.
И, слава богу, все сошлось: и графики, и возможности. Все сложилось — тьфу-тьфу-тьфу!
— А отличается ли работа в театре с Алексеем Гуськовым от совместной с ним игры в кино?
— Да нет. Мы друзья и уже почти семья. А это очень радостно и комфортно — работать с близкими людьми и получать удовольствие.
Виктор Добронравов и Алексей Гуськов. Фото: кадр из третьего сезона сериала "Инспектор Гаврилов"
Виктор Добронравов о брате: "Иван — режиссер, а у меня никогда не было каких-то режиссерских амбиций"
— А ваш настоящий отец, Федор Добронравов, следит за вашими работами в кино, дает какие-то профессиональные советы?
— Конечно, следит. Мы работаем, мы артисты. Мы дружная семья. Папа приходит на все премьеры и в театре, и в кино.
Конечно, и он мне помогает и подсказывает, и я ему.
— Недавно в интервью ваш брат Иван признался, что завидует вам в том, что касается творчества. А у вас когда-нибудь возникало чувство соперничества по отношению друг к другу?
— Нет. Мы очень похожи, но в то же время разные. У нас разная внешняя природа, да и мозги разные. Вот Ванька уже снял свое кино и весьма успешное. Он продолжает работать, ищет сценарии.
Иван — режиссер, а у меня никогда не было каких-то режиссерских амбиций. И даже каких-то мыслей в эту сторону.
Мне пока комфортно в актерском существовании. А у Ваньки уже другой мир. Он по-другому мыслит, по-другому видит. И у нас сейчас прекрасные отношения.
Я видел это интервью, но Иван больше говорил про театр. А поскольку я уже больше 20 лет работаю в Театре Вахтангова, у меня есть определенный набор ролей.
Но Ваня не работал в репертуарном театре, он свободный художник, поэтому у него есть свои большие плюсы. И я могу дать такое же большое интервью и рассказать, что во многом я завидую Ване. Например, тому, что он обладает большей свободой и может взять и уехать на месяц отдохнуть.
А я вот не могу, потому что завтра и послезавтра у меня спектакль.
— А вы бы хотели сняться в фильме Ивана?
— Я мечтаю об этом. Недавно Иван снимал короткометражку, в которую я, к сожалению, не попал, потому что мы снимали третий сезон "Инспектора Гаврилова". А разорваться невозможно!
Но я глубоко убежден, что в жизни происходит все то, что должно происходить. Я много раз находил этому подтверждение. А если в вашей судьбе что-то не случилось, значит, это и не надо было.
Виктор Добронравов. Фото: кадр из третьего сезона сериала "Инспектор Гаврилов"
— А работать с родными сложнее, чем с обычными партнерами?
— Да, наверное, сложнее. Но это можно сравнить с тем, когда вы едите какое-то блюдо, в котором много ингредиентов.
Это же не значит, что блюдо плохое, просто у него вкус более сложносочиненный. Такой пирог имеет больше слоев — вот и все.
Виктор Добронравов: "Человек должен быть творческой единицей"
— У вас две дочери. Варваре на днях исполнится 15 лет, Василисе — 9. Они хотят пойти по вашим стопам?
— Да. У старшей уже есть некий опыт. Посмотрим…
Они обе учатся в творческой школе, в которой учились я и моя жена, брат и многие другие мои друзья. Это школа Сергея Казарновского — уникальная и волшебная.
И мои дети уникальные, волшебные и творческие, и поэтому они там учатся. Я считаю, что творчество должно окружать людей, будь то сцена или живопись, поэзия — все что угодно. Но человек должен быть творческой единицей.
Виктор Добронравов. Фото: кадр из третьего сезона сериала "Инспектор Гаврилов"
— У вас есть своя семейная компания Do it Bro. А планируете ли сделать какую-то совместную работу?
— На базе нашей компании мой брат снял четыре серии фильма "Никто не знает про Маньпупунер".
Смысл своей компании в том, чтобы находить материал, который тебе нравится, сценарии, артистов и снимать свое кино. А не ждать, когда кто-то за тебя придет и снимет его.
Будет материал, где появится возможность сняться нам всем вместе, снимемся все вместе. Будет возможность снять папу — снимем папу.
Это творческая история семейного формата. Даже тот же сериал Ивана уже закрыл четыре миллиона просмотров без рекламы. А это лучшая оценка фильма — когда сарафанное радио работает и люди друг другу говорят: "А ты видел? А мне понравилось".
Сейчас так много везде чернухи, криминала, страшных 90-х, что хочется спросить : "А когда уже будет мода на добрые фильмы, где происходит что-то нормальное?'.
То у нас сказочный бум — снимают одни сказки, то десять фильмов про танки, потом выходит несколько картин про космос. Почему-то так складывается зрительский интерес. А может, и не зрительский, а кинематографический…
Сейчас такая мода. Мне она не близка. И я даже отказался от нескольких предложений такого содержания.
Итак, жизнь непростая, а еще и снимать и сниматься в этом. Но кому-то хочется. Мы же все в разном положении.
— Раз уж вспомнили про криминал. Ведь вы играете криминального элемента Сашу Медного. А доводилось пересекаться с людьми из этой сферы в реальной жизни?
— Наверное, может быть, только по какой-то касательной. Не знаю. Мне не доводилось.
А вам нравится Виктор Добронравов? Делитесь в комментариях!