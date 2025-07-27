Ведущий шоу "Наша новая музыка" Юрий Бардаш: "Хочу быть многодетным отцом. И скоро представлю доказательства"

Один из самых одаренных и неформатных (это слово еще актуально в 2025 году?) продюсеров и композиторов страны Юрий Бардаш скромно называет себя "просто русский музыкант". Хотя это именно он запускал на большую орбиту кучу никому не известных артистов, делая андеграунд мейнстримом. "Грибы", "Нервы", Quest Pistols - все это дело рук Бардаша.
Можно было давно почивать на лаврах, считая заработанное, но Юрий не останавливается - и при помощи уникального продюсерского чутья ищет музыкальные жемчужины на барахолках, в закромах и забытых чертогах шоу-бизнеса. Отвечает за поиск фрешменов в VK Music ("Звук моего региона"), а лучших из них приглашает в том числе в шоу "Наша новая музыка" 12+ (Первый канал), которое ведет в надежде разорвать порочное золотое кольцо русской эстрады, чтобы музыкальный хоровод начали водить не только те, кто это делает последние 30 лет.
«В других шоу перепевки да ржака карикатурная»
- Юрий, как оцениваете первый сезон шоу «Наша новая музыка»? Что удалось, а что нет? И вообще на продолжение проекта рассчитываете?
- Масштаб, который я сейчас вижу в передаче, мне и не снился. До начала работы в этом проекте я за 15 лет спродюсировал несколько исполнителей, а тут за одну только передачу представил 45 артистов! Но нюанс в том, что в "Нашей новой музыке" мы работаем не с артистом, а с его песней. Если песня хорошая, то приходи, пой, показывай себя! Мы только поможем и подсветим на всю страну.
- Помогаете, значит.
- Да, некоторым я помогаю, но вообще у ребят в шоу полная свобода и автономность. Если у тебя сильная песня, никто не станет шантажировать никакими контрактами. Судя по передаче, все без исключения музыканты, участвовавшие в съемках, остались благодарны. А это значит, что мы создали поистине важный импульс в музыкальной культуре.
- "ННМ" - конкурент другим музыкальным шоу, коих тьмы?
Жена Юрия Лиза поет в дуэте "Кай и Гетера" (с Павлом Калацеем), который стал победителем 6-го выпуска "ННМ". Фото: Первый канал
- Я не смотрел никакие другие конкурсы по единственной причине: нигде артисты свои песни не поют. Все это перепевки да ржака карикатурная, такого рода контент лично мне неинтересен. И как только Константин Львович (Эрнст, гендиректор Первого канала. - Авт.) предоставил мне возможность продемонстрировать собственную концепцию музыкальности нашего народа, я с радостью за это взялся.
Ибо верю в людей и в их творческую силу. И в то, что могут быть интересны новые песни, которые никто еще нигде не слышал. Тренд на новую музыку, новые имена, новые смыслы только набирает обороты, и Первый канал в этом первый как всегда.
- Звучит монументально. Но на съемках вы были как будто слегка скованы или стеснены. Ошибочное впечатление или что-то мешало, смущало? Неужели что-то шло не по плану?
- Артисту больше всего мешает сам артист: слабость духа, неуверенность или, наоборот, наглость. Можно не пройти испытание огнем, водой и медными трубами. На данный момент я немного отхожу от прямого продюсирования, там я уже был. Сейчас моя задача - вспахать не грядку, но целое поле. И здесь уже нужен другой подход. В передаче старался фокусироваться на самом главном - на ее величестве Песне. Моя задача - найти доказательства проявления творчества и показать его народу. Чтобы зрители сами решили, золото перед ними или просто стразы. Но и то, и другое имеет место.
Помните группу "Грибы" и их хит "Между нами тает лед"? Тоже дело рук Юрия Бардаша. Фото: Ольга Бабич/Wikimedia Commons
- В чем глобально задача проекта? Просто обсудить, показать неформатных музыкантов или дать импульс?
- Задача прежде всего стоит такая: пробудить людей к творчеству, а не к хитмейкерству. Например, к нам пришла исполнительница Лирида (Лидия Двоенко, Ставрополь) с песней «Послание». Разве это хит? Нет. Но песня не оставила равнодушными ни экспертов, ни слушателей в студии. Это и есть то самое русское чудо, когда мы не гонимся за хитами, а слушаем сердце и преображаем пространство вокруг песней.
Проект "Наша новая музыка" создан пробудить творческий потенциал нашего общества. Чтобы не перепевать по сто раз одно и то же, а выдавать свое, настоящее, глубокое, душевное, веселое или грустное… Просто творите и будьте счастливы. А мы вас не вычеркнем, а подчеркнем.
- Можно вот так взять и взлететь, засветившись в телешоу? Или это утопия?
- Можно ли выстрелить с одного эфира и стать популярным... Думаю, нет, это невозможно. Нужно очень много трудиться, чтобы стать известным. Наш проект дает участникам самое главное - надежду и веру в себя. В 42 года я понял, что это и есть основа любых свершений и достижений. Государство в лице Первого канала помогает творцам сделать первый шаг, чтобы вас заметили, а дальше - как Богу угодно, так и сложится.
"В России я дома"
С женой Лизой Юрий воспитывает дочь Сару. Фото: личная страница Елизаветы Бардаш в социальной сети
- Поиск молодых талантов для проектов ВК - он продолжается? В чем специфика русского шоу-бизнеса, уже успели понять?
- Мой поиск молодых талантов длится уже три года. Езжу по всем регионам страны, больше, конечно, по новым территориям: там люди во внимании нуждаются как никогда. Как только я приехал в Москву (родившийся на Луганщине музыкант вынужден был уехать в Россию из Украины после того, как киевский режим начал выдавливать русских. - Авт.), при поддержке государства организовал проект "Звук моего региона".
В принципе, "Наша новая музыка" - это то, во что вылилась моя общественная инициатива по поддержанию духа наших творцов. Что касается специфики шоу-бизнеса в России, это просто: правят деньги, а не творчество. Лейблам нужно попадать в тренды - это убого и скучно, в этом нет ни искусства, ни душевного удовлетворения. Шоу-бизнес - рынок. А "Наша новая музыка" больше про культуру.
- Кто вообще нравится лично вам из современных российских музыкантов, импонирует?
- Если не перечислять новичков, мне нравится Михаил Бублик. Люблю красивый шансон.
- Неожиданно. А какой музыки не хватает, на ваш взгляд?
- Музыки у нас хватает. Главное - настроить грамотную передачу этой музыки народу. Чтобы видели, слышали, что мы можем делать талантливо и интересно.
- Насколько комфортно чувствуете себя после переезда? Что в России вас особенно впечатляет?
- В России я чувствую себя как дома с первого дня прибытия. Начиная с 2002 года, я часто приезжал в Москву, и дух захватывало всегда: большое небо, большие дороги, большие люди, большие дела. Всегда чувствовал себя как дома в такой атмосфере. У меня такая особенность: чувствую себя как дома везде, где говорят на русском языке. Так что для меня ничего особо не изменилось, только дел больше стало, что для меня как для мастера - основа бытия.
Обстоятельства разлучили продюсера с сыном Георгием. Но не уменьшили силу отцовской любви. Фото: личная страница Кристины Герасимовой в социальной сети
- Удается ли хоть в каком-то формате контактировать с сыном Георгием или это невозможно в нынешних условиях?
- О сыне ни слова. Техника безопасности (ребенок проживает на Украине с бывшей женой Юрия певицей Кристиной Герасимовой, которую продюсер прославил как певицу Луну. - Авт.).
- А какой растет дочь Сара? Что увлекает ее?
- О дочери пока тоже ни слова. Не могу.
- Хорошо, тогда так: многодетным отцом стать хотели бы? Бесплатный проезд и льготы в российских музеях обеспечены!
- Конечно, хотел бы! И не просто хотел бы, я в этом направлении плотно работаю, скоро даже представлю доказательства.
- Вот это новости. А как намерены провести лето? Будет ли место отпуску и отдыху?
- Лето провожу в работе, гоняю по регионам, ищу артистов, думаю о надстройках формата "Наша новая музыка". Ибо музыканты-артисты - это хорошо, но вот я столкнулся с дилеммой: чтобы случился успех, нужен тандем артист - продюсер. И как раз с продюсерами у нас проблемы, их нет!
- Говорит продюсер...
- Да, теперь мысли мои развернулись в эту сторону - нужно создать условия для выявления продюсерских талантов у людей. Хорошо бы и это тоже завернуть в удобную шоу-форму. Но все это пока только мысли и идеи. Хотя все мы знаем, что мысли материальны.
- "Наша новая музыка. Финал" 12+
- 25 июля/22.55