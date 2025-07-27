Ведущий шоу "Наша новая музыка" Юрий Бардаш: "Хочу быть многодетным отцом. И скоро представлю доказательства"

Один из самых одаренных и неформатных (это слово еще актуально в 2025 году?) продюсеров и композиторов страны Юрий Бардаш скромно называет себя "просто русский музыкант". Хотя это именно он запускал на большую орбиту кучу никому не известных артистов, делая андеграунд мейнстримом. "Грибы", "Нервы", Quest Pistols - все это дело рук Бардаша.

Можно было давно почивать на лаврах, считая заработанное, но Юрий не останавливается - и при помощи уникального продюсерского чутья ищет музыкальные жемчужины на барахолках, в закромах и забытых чертогах шоу-бизнеса. Отвечает за поиск фрешменов в VK Music ("Звук моего региона"), а лучших из них приглашает в том числе в шоу "Наша новая музыка" 12+ (Первый канал), которое ведет в надежде разорвать порочное золотое кольцо русской эстрады, чтобы музыкальный хоровод начали водить не только те, кто это делает последние 30 лет.

«В других шоу перепевки да ржака карикатурная»

- Юрий, как оцениваете первый сезон шоу «Наша новая музыка»? Что удалось, а что нет? И вообще на продолжение проекта рассчитываете?

- Масштаб, который я сейчас вижу в передаче, мне и не снился. До начала работы в этом проекте я за 15 лет спродюсировал несколько исполнителей, а тут за одну только передачу представил 45 артистов! Но нюанс в том, что в "Нашей новой музыке" мы работаем не с артистом, а с его песней. Если песня хорошая, то приходи, пой, показывай себя! Мы только поможем и подсветим на всю страну.

- Помогаете, значит.

- Да, некоторым я помогаю, но вообще у ребят в шоу полная свобода и автономность. Если у тебя сильная песня, никто не станет шантажировать никакими контрактами. Судя по передаче, все без исключения музыканты, участвовавшие в съемках, остались благодарны. А это значит, что мы создали поистине важный импульс в музыкальной культуре.

- "ННМ" - конкурент другим музыкальным шоу, коих тьмы?