Валерия: "Пока живешь с ожесточенным сердцем, на тебя не снизойдет что-то прекрасное"

В октябре у Валерии большой концерт в Москве. Телезрители увидят певицу в качестве звездного гостя в сотне жюри вокального телешоу "Ну-ка, все вместе!" 12+ на телеканале "Россия". В графике у артистки - гастроли, съемки. А в редкий выходной Валерия с мужем Иосифом Пригожиным спешат к внукам. Мы обсудили с певицей новости из ее творческой и семейной жизни.
«Наша семья растет!»
- Меньше года прошло с нашего интервью, а ваша семья пять месяцев назад стала еще больше (родился второй ребенок младшего сына певицы Арсения и его жены Лианы. - Авт.). Поздравляем! Как разделяете теперь время, чтобы успеть и внучка понянчить, и с внучкой Селин пообщаться? Не ревнует Селин бабушку к братику?
- Да, наша семья растет! Родился Мироша. Этот сезон в плане работы суперактивный. Поэтому сейчас остается не так много времени на общение с внуками, но как только получается - сразу мчимся к ним. Мироша пока спит бóльшую часть времени, не всегда получается попасть в паузу, когда он бодрствует, мы чаще с Селинкой общаемся. Вот немного внук подрастет - и с ним тоже будем активно проводить время. Ревнует ли Селин? Когда Мироша только появился, то она ревновала. И это нормально. Потому что вначале у нее не было никакого контакта с «плачущим комочком». А сейчас ревности почти нет. Потому что Мироша сестре уже умеет улыбаться, а она его развлекает - и песни сочиняет, поет. А как Селинка братика любит, с какой нежностью обращается к нему! Как раз сегодня наблюдала за их отношениями, и чувства переполняли - это просто какое-то счастье.
Валерия и Иосиф Пригожин с внуком Мироном. Фото: личный архив певицы Валерии
- У активно работающей бабушки скоро большой концерт. Какая будет программа? И говорят, что прямо перед вашим выступлением 18 октября в КЗ «Москва» можно будет купить винил вашего нового альбома "Исцелю"...
- Да, буквально на днях у меня вышла виниловая пластинка - альбом «Исцелю» в виниловом варианте. Это событие и для меня, и для тех, кому нравятся мои песни и кто коллекционирует винил, потому что не с каждым альбомом это получается. У меня это всего пятая виниловая пластинка (у Валерии вышло девятнадцать студийных альбомов. - Авт.). Извините за нескромность, но она получилась классной и по содержанию, качеству исполнения, и по оформлению - ее приятно держать в руках.
Что касается концертной программы, то она будет состоять частично из песен с альбома "Исцелю", и, конечно, я спою проверенные временем, любимые моим слушателем песни. Обязательно! То есть это будет правильный, эстетичный баланс из моего репертуара разных лет.
- Когда я была на вашем концерте в Москве, то видела в зрительном зале вашу маму Галину Николаевну. Собирается мама в октябре на концерт?
- Мамочка обязательно будет на концерте. Она старается не пропускать ни одного важного события в моей творческой жизни. На самом деле мама часто с нами: мы и путешествуем, и праздники проводим все вместе, а теперь и поводов для встреч еще больше - семья-то разрастается. И помимо детей и внуков у нее уже двое правнуков.
- Живете вы отдельно?
- Жить с нами мама пока не готова, поскольку чувствует себя еще сильной и самостоятельной и не хочет терять, как она говорит, «автономию». Мы живем рядышком, поэтому, когда необходимо, в любой момент может подъехать и решить какие-то вопросы, и в любом случае мы всегда на связи. Наверное, подойдет время, когда мама будет жить с нами. Но, к счастью, сегодня у мамы есть силы и желание жить активной жизнью. Многие с годами утрачивают это желание. Я рада, что мама старается и у нее получается жить интересно.
- Какие занятия на сегодняшний день в графике у Галины Николаевны?
Мама певицы Галина Николаевна с внуками Артемием, Шеной и Арсением. Фото: личный архив певицы Валерии
- Мамуля у меня никогда не скучает, даже когда бывает одна. У нее весь день расписан. С утра у нее обязательно гимнастика. Также в обязательной программе дня - несколько часов занятий на фортепиано (Галина Николаевна Перфилова - педагог по фортепиано. - Авт.). Мама очень любит разгадывать судоку, причем сейчас у нее уже идут какие-то сложнейшие уровни. Мама полюбила скрабл (настольная игра в слова. - Авт.), но в этой игре требуется компаньон. Поэтому и мы, и ее подруги - все уже освоили эту игру, и когда встречаемся, то всегда играем. Скрабл требует определенных навыков, и сообразительности, и находчивости, и знаний - мама любит именно интеллектуальные игры. Она много общается - с семьей, с подругами. Этим летом мамуля путешествовала: она никогда не была в Риме, и в этом году внук осуществил ее мечту. В общем, мамуля у меня большая молодец.
"Муж похудел! Это и мое достижение тоже"
- Продюсером нового альбома стал ваш старший сын Артемий. Его заслуга - это модные аранжировки, весь звук? Задачей было сохранить ваш стиль и добавить новое звучание. Спорили? Как работалось с собственным ребенком?
- Да, музыкальным продюсером альбома стал мой сын Артемий, и я этим очень горжусь. Артемий - профессионал, у него помимо нескольких высших технических образований есть еще и музыкальное: он окончил академию Беркли - это очень серьезное музыкальное образовательное учреждение. И, между прочим, сын недавно стал членом академии звукозаписи "Грэмми". Артемий руководил всем процессом, его задачей было сделать так в акустическом смысле, чтобы альбом звучал современно, привнести что-то новое, при этом сохранив мою манеру исполнения, узнаваемость и индивидуальность. На базе того, что наработано годами, совершить «перенастройку». Судя по отзывам, получилось здорово - пишут, что слышат и «старую» Валерию, с творчеством которой познакомились в юности, и одновременно новое звучание.
Работа строилась необычно для меня: Тёма руководил всем процессом, а работали над ним много музыкантов - собирались так называемые кэмпы и вместе творили, создавали, записывали. То есть это не отдельные авторы сочиняли песни, а потом уже я их записывала. Нет. Все процессы происходили в режиме реального времени - прямо там, в студии. Новый, удивительный опыт для меня.
- Получается, что все трое детей у вас музыкальные, но все выбрали работу, на данный момент не связанную непосредственно со сценой? Как говорят обычно родители: не важно, кем работает ребенок, главное, чтобы образование хорошее получил и был счастлив. Вы сразу поддержали их выбор?
- Все мои дети так или иначе связаны с музыкой. Ну почти все - двое из троих (Арсений занимается бизнесом. - Авт.). Но они никогда и не стремились быть на сцене. У Шены сегодня нет мыслей про сцену, она занимается другими вещами, но тоже связанными с музыкой. Она очень креативный человек - у дочери много творческих планов, в том числе как у автора.
Что касается участия родителей в выборе профессии детей. Наша задача - направлять, наставлять, дать хорошее образование. Что, собственно, мы и сделали. После получения образования человек уже сам выбирает, как ему строить дальнейшую жизнь, судьбу. Даже если взрослый ребенок в чем-то ошибается, то это его собственный выбор. Дети должны пройти свою дорогу по пути к желаемым целям, поэтому в этом смысле мы предоставляем своим детям полную свободу. Если просят, то поддерживаем.
- В песне "Исцелю" с одноименного альбома важный посыл - любовь помогает. С ней легче переживать трагедии и радоваться, и даже врачи признают - лечиться с ней эффективнее. Этот альбом сравнивают с дневником вашей жизни: много трагедий, но финал-то полный надежды и счастья должен быть. В какой момент жизни вы поняли, что любовь Иосифа исцелила вас во всех смыслах?
- Мне кажется, что не столько конкретные люди исцеляют, хотя и они, безусловно, тоже, сколько само наше стремление к добру. Вот как только мы сами вновь полюбим (жизнь, людей) - жизнь ответит нам тем же. Нельзя жить с ожесточенным сердцем и ждать, что вот сейчас что-то такое прекрасное на тебя снизойдет. Просто в таком состоянии люди часто это прекрасное даже и не способны заметить. Поэтому альбом «Исцелю» - это, скорее, о стремлении к добру, к свету. Это и исцеление музыкой и прекрасными добрыми людьми, и самоисцеление, в конце концов. Там много песен (разных, интересных), но все они, по сути, об одном - о способности исцеляться любовью.
- Вы в 7-м сезоне шоу "Ну-ка, все вместе!" будете звездным гостем и в сотне жюри. Постоянные зрители проекта, обсуждая в соцсетях звездных гостей, говорят, что в каждом сезоне именно вы отличаетесь и объективными, и профессиональными комментариями в адрес участников-вокалистов. Как оцениваете участников?
Валерия и сотня жюри проекта "Ну-ка, все вместе!". Фото: канал "Россия 1"
- "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия" - удивительный проект, и я каждый раз с огромной радостью участвую и отмечаю, как растет уровень участников. Казалось бы, куда еще выше?! Сегодня "Ну-ка, все вместе!" - это бренд, зарекомендовавший себя как конкурс для суперпрофессиональных артистов. И если артист прошел через школу этого телепроекта, это означает, что он классный вокалист. На сегодняшний день это бесспорный факт. На что обращаю внимание? Понятно, что человек должен владеть голосом, своим инструментом, при помощи которого он пытается донести какую-то эмоцию или выразить себя, свои чувства. Когда все складывается, тогда сотня голосует максимальными баллами и я, конечно же, поддерживаю.
- Какой репертуар лучше выбирать для таких проектов конкурсантам?
- Нет одного рецепта. Каждый артист выбирает репертуар, в котором он максимально выгодно для себя может прозвучать - во всех смыслах. Не только в вокальном, но и в эмоциональном тоже. Потому что ноты ради нот никому не нужны, потому что сегодня технически подкованных вокалистов очень много. И не сказать, что они востребованы. Также очень важны личность, харизма, внутреннее эмоциональное состояние, способность донести до зрителя чувства.
- И в этом телешоу, и во всех других вы по традиции в идеальной форме. Притом что камера прибавляет до 7 кг. Вы пример человека с самодисциплиной, так как тренируетесь каждый день. Недавно ваш муж, продюсер Иосиф Пригожин, присоединился к занятиям спортом. Ролики с его тренировками подняли настроение миллионам в Сети! Есть уже результаты?
- Да, действительно, каждое утро я тренируюсь. За редким исключением. Но даже если у меня ранний вылет, то все равно, когда прилетаю на гастроли и у меня есть час, то обязательно пойду в спортзал. Если это будет не силовая тренировка, то беговая дорожка или какое-то кардио. И это уже рутина - мой образ жизни. Иосиф, кстати, с удовольствием вовлекается в это все. Когда мы дома, в Москве, тогда ему тяжело войти в спортивный режим - отвлекают звонки, дела. Хотя ничего невозможного нет. А вот когда мы уезжаем (на отдых, на гастроли), то как будто бы у него это легче получается. Иосиф - большой молодец, потому что этим летом он со мной ежедневно ходил в зал, ежедневно проходил по 15 - 20 км, и это ему легко дается, он это любит. И он похудел! Мы вернулись из отпуска, и все говорят: "Ну, Иосиф, как ты хорошо выглядишь!" И мне тоже радостно от этих комплиментов, потому что это и мое достижение тоже!
- "Ну-ка, все вместе!" 12+
- Пятница/21.30