Валерия: "Пока живешь с ожесточенным сердцем, на тебя не снизойдет что-то прекрасное"

- Мамуля у меня никогда не скучает, даже когда бывает одна. У нее весь день расписан. С утра у нее обязательно гимнастика. Также в обязательной программе дня - несколько часов занятий на фортепиано (Галина Николаевна Перфилова - педагог по фортепиано. - Авт.). Мама очень любит разгадывать судоку, причем сейчас у нее уже идут какие-то сложнейшие уровни. Мама полюбила скрабл (настольная игра в слова. - Авт.), но в этой игре требуется компаньон. Поэтому и мы, и ее подруги - все уже освоили эту игру, и когда встречаемся, то всегда играем. Скрабл требует определенных навыков, и сообразительности, и находчивости, и знаний - мама любит именно интеллектуальные игры. Она много общается - с семьей, с подругами. Этим летом мамуля путешествовала: она никогда не была в Риме, и в этом году внук осуществил ее мечту. В общем, мамуля у меня большая молодец.

"Муж похудел! Это и мое достижение тоже"

- Продюсером нового альбома стал ваш старший сын Артемий. Его заслуга - это модные аранжировки, весь звук? Задачей было сохранить ваш стиль и добавить новое звучание. Спорили? Как работалось с собственным ребенком?

- Да, музыкальным продюсером альбома стал мой сын Артемий, и я этим очень горжусь. Артемий - профессионал, у него помимо нескольких высших технических образований есть еще и музыкальное: он окончил академию Беркли - это очень серьезное музыкальное образовательное учреждение. И, между прочим, сын недавно стал членом академии звукозаписи "Грэмми". Артемий руководил всем процессом, его задачей было сделать так в акустическом смысле, чтобы альбом звучал современно, привнести что-то новое, при этом сохранив мою манеру исполнения, узнаваемость и индивидуальность. На базе того, что наработано годами, совершить «перенастройку». Судя по отзывам, получилось здорово - пишут, что слышат и «старую» Валерию, с творчеством которой познакомились в юности, и одновременно новое звучание.

Работа строилась необычно для меня: Тёма руководил всем процессом, а работали над ним много музыкантов - собирались так называемые кэмпы и вместе творили, создавали, записывали. То есть это не отдельные авторы сочиняли песни, а потом уже я их записывала. Нет. Все процессы происходили в режиме реального времени - прямо там, в студии. Новый, удивительный опыт для меня.

- Получается, что все трое детей у вас музыкальные, но все выбрали работу, на данный момент не связанную непосредственно со сценой? Как говорят обычно родители: не важно, кем работает ребенок, главное, чтобы образование хорошее получил и был счастлив. Вы сразу поддержали их выбор?

- Все мои дети так или иначе связаны с музыкой. Ну почти все - двое из троих (Арсений занимается бизнесом. - Авт.). Но они никогда и не стремились быть на сцене. У Шены сегодня нет мыслей про сцену, она занимается другими вещами, но тоже связанными с музыкой. Она очень креативный человек - у дочери много творческих планов, в том числе как у автора.

Что касается участия родителей в выборе профессии детей. Наша задача - направлять, наставлять, дать хорошее образование. Что, собственно, мы и сделали. После получения образования человек уже сам выбирает, как ему строить дальнейшую жизнь, судьбу. Даже если взрослый ребенок в чем-то ошибается, то это его собственный выбор. Дети должны пройти свою дорогу по пути к желаемым целям, поэтому в этом смысле мы предоставляем своим детям полную свободу. Если просят, то поддерживаем.

- В песне "Исцелю" с одноименного альбома важный посыл - любовь помогает. С ней легче переживать трагедии и радоваться, и даже врачи признают - лечиться с ней эффективнее. Этот альбом сравнивают с дневником вашей жизни: много трагедий, но финал-то полный надежды и счастья должен быть. В какой момент жизни вы поняли, что любовь Иосифа исцелила вас во всех смыслах?

- Мне кажется, что не столько конкретные люди исцеляют, хотя и они, безусловно, тоже, сколько само наше стремление к добру. Вот как только мы сами вновь полюбим (жизнь, людей) - жизнь ответит нам тем же. Нельзя жить с ожесточенным сердцем и ждать, что вот сейчас что-то такое прекрасное на тебя снизойдет. Просто в таком состоянии люди часто это прекрасное даже и не способны заметить. Поэтому альбом «Исцелю» - это, скорее, о стремлении к добру, к свету. Это и исцеление музыкой и прекрасными добрыми людьми, и самоисцеление, в конце концов. Там много песен (разных, интересных), но все они, по сути, об одном - о способности исцеляться любовью.

- Вы в 7-м сезоне шоу "Ну-ка, все вместе!" будете звездным гостем и в сотне жюри. Постоянные зрители проекта, обсуждая в соцсетях звездных гостей, говорят, что в каждом сезоне именно вы отличаетесь и объективными, и профессиональными комментариями в адрес участников-вокалистов. Как оцениваете участников?