Валерия назвала свой главный комплекс: "Научилась с этим жить"

Певица Валерия не только талантливая певица и любимая жена, но и счастливая мама и бабушка. У артистки двое внуков: четырехлетняя Селин и шестимесячный Мирон. Их Валерии и Иосифу Пригожину подарил сын Арсений и невестка Лиана.

Певица признается, что старается не баловать внуков. Однако это получается само собой.

Об этом Валерия рассказала в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию "Русского радио".

Валерия: "Мирон уже прямо богатырь, серьезный, целеустремленный товарищ"

Разговор о внуках начала корреспондент Teleprogramma.org, спросив, чем дети удивляют певицу.

"Они такие умные. Да и просто новое поколение какое-то невозможное. Ну, старшая Селин, понятное дело. Младшему Мирону удивлять еще рановато, ему только полгодика, — пояснила певица. — Но он уже прямо богатырь, серьезный, целеустремленный товарищ. Видно, что добивается всего сам, преодолевает какие-то сложности, препятствия".

А затем эстафету подхватили другие журналисты.