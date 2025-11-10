Валерия назвала свой главный комплекс: "Научилась с этим жить"

Певица Валерия не только талантливая певица и любимая жена, но и счастливая мама и бабушка. У артистки двое внуков: четырехлетняя Селин и шестимесячный Мирон. Их Валерии и Иосифу Пригожину подарил сын Арсений и невестка Лиана.
Певица признается, что старается не баловать внуков. Однако это получается само собой.
Об этом Валерия рассказала в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию "Русского радио".
Валерия: "Мирон уже прямо богатырь, серьезный, целеустремленный товарищ"
Разговор о внуках начала корреспондент Teleprogramma.org, спросив, чем дети удивляют певицу.
"Они такие умные. Да и просто новое поколение какое-то невозможное. Ну, старшая Селин, понятное дело. Младшему Мирону удивлять еще рановато, ему только полгодика, — пояснила певица.
— Но он уже прямо богатырь, серьезный, целеустремленный товарищ. Видно, что добивается всего сам, преодолевает какие-то сложности, препятствия".
А затем эстафету подхватили другие журналисты.
Валерия на премии "Золотой граммофон". Фото: Global Look Press
— А балуете их?
— Мне кажется, что нет. Но, пожалуй, что да. Но я за режим, правильное питание. Все знают, что у меня бесполезно спрашивать конфеты, шоколадки.
Селин было два годика, когда она уже все понимала. "А кто у нас не ест шоколад, сладкое?"— cпрашивала я. А она отвечала: "Я". Все, остальные, конечно, это делают с удовольствием.
В этом смысле я Селин не балую. Считаю, что не нужно этого делать. Каждый раз, когда встречаемся, говорю: "Не буду ничего привозить". Потому что человек привыкает к этому, будет ждать. А тебя же будут воспринимать как источник приятного предмета.
Но все равно не получается. Так хочется порадовать какой-то мелочью.
Валерия: "Актеры поколениями брали детей за кулисы"
— Регина Тодоренко берет с собой на съемки месячного сына. Боится что-то упустить в карьере. Как вы относитесь к такому решению?
— Я грудничков с собой не брала. Какое-то время вынужденно сидела дома. Но я считаю, что работающая мама может это делать. Я знаю много примеров, когда девочки, вот только процесс прошел, уже через полчаса что-то делают на компьютере, быстро включаются в происходящее.
Валерия. Фото: Global Look Press
Но, к сожалению, есть такие профессии, в которых нельзя останавливаться. Вернее, можно, но чревато. У кого-то потом получается возвращаться, а у кого-то — нет. Поэтому это решение самой мамы.
И потом, мне кажется, что актеры поколениями брали детей за кулисы. Это как дети полка. И затем они тоже становились актерами. Это прекрасно, замечательно, потому что они познают азы профессии, что называется, с молоком матери.
Поэтому если физическое состояние мамы позволяет работать и есть возможность брать с собой ребенка, все равно же за ним кто-то смотрит, то это нормально.
Регина — вообще большая молодец, я ей восхищаюсь. Красотка, умница!
— Вы тоже красотка. А были ли у вас когда-то хоть какие-то комплексы?
— В детстве мне много что в себе не нравилось. Но потом я научилась с этим жить. И неплохо живу.
В детстве мне хотелось быть худее, потому что я не была худенькой девочкой, но и пышкой тоже. Но потом я сделала упор на спорт. И в итоге те, кто сначала занимались спортом, а потом расслабились, выглядят сейчас по-другому.
