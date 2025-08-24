Валерия Ланская: "Сын хочет быть режиссером, снимает ролики на телефон"

В прокат выходит фильм «Ритмы мечты», в котором Валерия Ланская играет роль женщины, дочь которой очень хочет танцевать, невзирая на сложности. Сама актриса когда-то училась на балетмейстера, занималась художественной гимнастикой и фигурным катанием.

"Телепрограмма" поговорила с артисткой о том, как родители влияют на выбор ребенком своего пути, а также о будущем сына и ее студентов.

"Танец - это обязательно эмоция"

- Валерия, расскажите, пожалуйста, о своей героине в новом фильме «Ритмы мечты». Тему танцев вы знаете очень хорошо…

- В этом фильме у меня роль не очень большая, но мне было важно, что над проектом работала отличная творческая команда. Да и когда еще выпадет возможность сыграть солистку Большого театра, встать на пуанты, войти в кадр в балетной пачке? Интересный опыт. Главная героиня картины - девочка, по сюжету моя дочь. Она хочет связать свою жизнь с танцами. Действие начинается в то время, когда мама уже не танцует, она стала хореографом-постановщиком. Но с раннего возраста она приучала дочку к танцам, хореографии. При этом во всех флешбэках, что есть в течение фильма, моя героиня учит дочь, что танец не может быть просто формальным движением, каким бы сложным и красивым это движение ни было. Танец - это обязательно история и эмоция. Иначе это все бессмысленно. И вот с этим посылом, с этим девизом девочка растет и борется с окружающими ее проблемами, миром, людьми.

- Если говорить о том, что вы с детства связаны с музыкой и танцами, - то тут ваша участь была предопределена родителями (мама Валерии - тренер по фигурному катанию, папа - педагог бальных танцев. - Ред.) ?

- Меня действительно окружали спорт, фигурное катание, художественная гимнастика, танцы различного направления, театр… С самого начала было понятно, что я человек творческий, поэтому меня развивали разносторонне именно в этих сферах. Но что конкретно я выберу - это было мое решение. Меня не заставляли, не предопределяли, а предоставили выбор. И это прекрасно.