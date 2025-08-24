Валерия Ланская: "Сын хочет быть режиссером, снимает ролики на телефон"

В прокат выходит фильм «Ритмы мечты», в котором Валерия Ланская играет роль женщины, дочь которой очень хочет танцевать, невзирая на сложности. Сама актриса когда-то училась на балетмейстера, занималась художественной гимнастикой и фигурным катанием.
"Телепрограмма" поговорила с артисткой о том, как родители влияют на выбор ребенком своего пути, а также о будущем сына и ее студентов.
"Танец - это обязательно эмоция"
- Валерия, расскажите, пожалуйста, о своей героине в новом фильме «Ритмы мечты». Тему танцев вы знаете очень хорошо…
- В этом фильме у меня роль не очень большая, но мне было важно, что над проектом работала отличная творческая команда. Да и когда еще выпадет возможность сыграть солистку Большого театра, встать на пуанты, войти в кадр в балетной пачке? Интересный опыт. Главная героиня картины - девочка, по сюжету моя дочь. Она хочет связать свою жизнь с танцами. Действие начинается в то время, когда мама уже не танцует, она стала хореографом-постановщиком. Но с раннего возраста она приучала дочку к танцам, хореографии. При этом во всех флешбэках, что есть в течение фильма, моя героиня учит дочь, что танец не может быть просто формальным движением, каким бы сложным и красивым это движение ни было. Танец - это обязательно история и эмоция. Иначе это все бессмысленно. И вот с этим посылом, с этим девизом девочка растет и борется с окружающими ее проблемами, миром, людьми.
- Если говорить о том, что вы с детства связаны с музыкой и танцами, - то тут ваша участь была предопределена родителями (мама Валерии - тренер по фигурному катанию, папа - педагог бальных танцев. - Ред.) ?
- Меня действительно окружали спорт, фигурное катание, художественная гимнастика, танцы различного направления, театр… С самого начала было понятно, что я человек творческий, поэтому меня развивали разносторонне именно в этих сферах. Но что конкретно я выберу - это было мое решение. Меня не заставляли, не предопределяли, а предоставили выбор. И это прекрасно.
В картине "Ритмы мечты" в роли солистки Большого театра. Фото: личный архив Валерии Ланской
- Одна из последних ваших работ - это в сериале "Ландыши" 18+. Скажите, а вы сами верите в такую нежную любовь, которая показана в этом фильме?
В сериале "Ландыши" Валерия сыграла главу женсовета в военном гарнизоне (вторая справа). Фото: кадр из фильма
- Ну, сама по себе эта история в "Ландышах" не такая уж и нежная…
- Да, это я скорее цитирую песню из сериала.
- В песне да, поется про нежную любовь, а сюжет жизненный, правдивый. Не хочу спойлерить для тех, кто сериал еще не смотрел, но героям там выпадают испытания будь здоров. Хорошо, что поднята тема СВО. Благодаря тому, что мы ездили, снимали в разных городах, в том числе и возле границы, мы могли встречаться с такими женщинами, как героини нашего сериала. Если были съемки массовых сцен на улице, то к нам подходили женщины, говорили: "Спасибо! Вы дали мне стимул собраться и поехать туда, за ленту, к мужу или к сыну". Сейчас это возможно, есть такие организации, которые помогают это сделать.
"Сын с актерством уже разобрался"
Фото: личный архив Валерии Ланской
- Вы известны не только как актриса и артистка мюзиклов, но и как участница и победительница различных телевизионных шоу - "Ледниковый период", "Аватар", "Три аккорда", "Точь-в-точь", "Один в один!". Что вам дает участие в таких проектах?
- Это для меня новые цели, новые планки, к которым нужно стремиться. Мне всегда интересно ставить себе новые задачи и их воплощать. Это всегда маленькие спектакли, это всегда креатив, придумывание новых образов, которые в театре не всегда выпадет возможность сыграть.
- А сын Артемий, которому в этом году уже 10 лет, кем хочет быть?
- Он уже определился. Хочет быть режиссером и сценаристом.
- Интересно, почему не актером?
- А он говорит, что в этом уже разобрался (смеется). Ему уже ясно, как это работает. А вот придумывать и создавать свои миры - для него это прикольнее. Он уже пробует, записывает какие-то истории, придумывает, снимает на телефон. Посмотрим.
- А если говорить о ваших других детях, то есть ваших учениках, есть чем похвастаться?
- Я мастер курса в ГИТИСе, на факультете музыкального театра. Три года назад набрала 29 человек - талантливую молодежь. В конце третьего курса начали выпускать спектакли. Я поставила уже два спектакля, это мои первые режиссерские работы. Сейчас нам предстоят еще две постановки в течение полугода. Играем в учебном театре ГИТИСа. Много души, много времени в это вкладываю. И дорожу тем, что это есть, такая зона роста. Есть ощущение, что получается что-то интересное и стоящее. Думаю продолжать работать в этом направлении.
- А вот 29 человек, которых вы набрали, там девушки или парни?
- В пьесах всегда больше мужских ролей, поэтому мальчиков в театральных вузах стараются набирать больше. Но в случае музыкального театра это сложнее, потому что поющих ребят не так много, все-таки больше девчонок, занимающихся с детства творчеством, вокалом и т. д. Поэтому у нас чуть больше девочек. Набирали 29 человек, с пятью я рассталась в течение трех лет, остались 24.
- Вы как мастер ими довольны?
- Понятно, что они все по-разному развиваются, у всех свои старт и скорость развития. Конечно, я довольна тем, что есть такая ощутимая разница между тем, какими они поступили и какие они сейчас. У меня очень хорошая команда педагогов, и студенты уже скоро станут профессиональными артистами!
"Стараюсь урывками ездить за город"
С мамой Еленой Масленниковой и сыном Артемием. Фото: личный архив Валерии Ланской
- Как прошло ваше лето? Для вас оно было жарким или, наоборот, дождливым?
- Лето было какое-то странное. Вроде бы и стабильной жары не было… Хотя у нас в Театре оперетты было довольно жарко - особенно когда мы в шубах, париках, корсетах, кринолинах (смеется). Конечно, все это не просто в жару, да еще и под софитами. В целом погода странная этим летом. Как-то не удалось особенно его почувствовать, к сожалению.
- Может, это еще связано с тем, что у артистов летом довольно напряженный сезон - много работы, разных съемок?
- Да, скорее всего, так и есть. Нам отдыхать летом довольно сложно. Но я нашла выход - у меня есть домик под Москвой, стараюсь туда вырываться хоть ненадолго. Надеюсь, еще будет тепло, и я буду рывками ездить за город.
- Ну, с другой стороны, это тоже хорошо, когда есть предложения?
- Конечно! Если есть работа - грех жаловаться.
"Ритмы мечты" 6+, в кинотеатрах с 21 августа
