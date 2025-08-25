"У меня была гематома": невестка Валерии раскрыла правду о конфликтах с мужем

В Москве прошла премьера мультфильма "Доктор Динозавр". Мультик рассказывает о мальчике, который с помощью одного древнего портала попадает в эпоху Мезозоя. Ему предстоит познакомиться с миром настоящих динозавров и пережить множество опасных, но увлекательных приключений.

Гостями презентации стали сын певицы Валерии Арсений Шульгин с женой Лианой и дочерью Селин. На красной дорожке пара прокомментировала слухи о том, что Арсений поднимает на избранницу руку.

Напомним, 3 августа в своих соцсетях Лиана Шульгина опубликовала снимки, на которых она находится на носилках в машине скорой помощи. Как рассказала сама девушка, она упала со стула, когда пыталась поправить штору.

В результате падения блогер получила травму подбородка и начала испытывать сильные головные боли. Арсений вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у Лианы серьезный ушиб, назначили обезболивающие и рекомендовали постельный режим на неделю.

Однако позже некая анонимная подруга Лианы намекнула, что на самом деле Шульгину ударил собственный муж. Просто она не привыкла выносить сор из избы. И мол, покрывает любимого человека.

"У меня была гематома, а затем все зажило, все прошло. Голова болела несколько дней, а сейчас все нормально", - прокомментировала свое состояние Лиана в беседе с журналистами.

"Я считаю оскорбительным комментировать беспочвенные слухи"

- А как бы вы прокомментировали слухи, что вас бьет муж?

Лиана: - Я не знаю, кто это сочиняет.

- Может, стоит подать на клеветников в суд?

Арсений: - А кого судить, подскажите.

Я считаю оскорбительным комментировать беспочвенные слухи. Если бы об этом писало какое-то достойное издание, тогда имело бы смысл давать какой-то комментарий. А мы даже не знаем источник информации.