"У меня была гематома": невестка Валерии раскрыла правду о конфликтах с мужем

В Москве прошла премьера мультфильма "Доктор Динозавр". Мультик рассказывает о мальчике, который с помощью одного древнего портала попадает в эпоху Мезозоя. Ему предстоит познакомиться с миром настоящих динозавров и пережить множество опасных, но увлекательных приключений.
Гостями презентации стали сын певицы Валерии Арсений Шульгин с женой Лианой и дочерью Селин. На красной дорожке пара прокомментировала слухи о том, что Арсений поднимает на избранницу руку.
Напомним, 3 августа в своих соцсетях Лиана Шульгина опубликовала снимки, на которых она находится на носилках в машине скорой помощи. Как рассказала сама девушка, она упала со стула, когда пыталась поправить штору.
В результате падения блогер получила травму подбородка и начала испытывать сильные головные боли. Арсений вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у Лианы серьезный ушиб, назначили обезболивающие и рекомендовали постельный режим на неделю.
Однако позже некая анонимная подруга Лианы намекнула, что на самом деле Шульгину ударил собственный муж. Просто она не привыкла выносить сор из избы. И мол, покрывает любимого человека.
"У меня была гематома, а затем все зажило, все прошло. Голова болела несколько дней, а сейчас все нормально", - прокомментировала свое состояние Лиана в беседе с журналистами.
"Я считаю оскорбительным комментировать беспочвенные слухи"
- А как бы вы прокомментировали слухи, что вас бьет муж?
Лиана: - Я не знаю, кто это сочиняет.
- Может, стоит подать на клеветников в суд?
Арсений: - А кого судить, подскажите.
Я считаю оскорбительным комментировать беспочвенные слухи. Если бы об этом писало какое-то достойное издание, тогда имело бы смысл давать какой-то комментарий. А мы даже не знаем источник информации.
Арсений и Лиана Шульгины с дочерью Селин. Фото: Иван Пономаренко
- Но у вас в семье случаются конфликты?
Арсений: - Мы в принципе не конфликтуем. Бывает, что на публике семейные пары выглядят очень красиво и классно. А в семье все наоборот.
Лиана: - Меня, наоборот, расстраивает, что у нас идеальная картина, а про нас так плохо пишут, хайпятся на этом.
"Я неуверенно чувствую себя за рулем"
- Лиана, в середине августа СМИ писали, что вы с сестрой попали в ДТП…
- Да это ерунда. Мы просто поворачивали и нас немножко задели.
- В 2019 году во время аварии вы сломали руку. У вас появился страх садиться за руль?
- Не то что страх... Я не из пугливых. Вот у меня сестра очень любит ездить за рулем. А я же неуверенно себя чувствую.
- Как часто получается собираться всей семьей, с Валерией и Иосифом Пригожиным?
Лиана: - У всех график, расписание, все работают. Но когда появляется возможность, конечно, собираемся.
- Вы можете назвать себя любимой невесткой?
Арсений: - У нас все любимые. И мы хорошо относимся к родным, и к нам тоже.
- Арсений, а как вас приняли родители Лианы? Шутки про тещу сочиняете?
- Мне повезло и с тещей, и с тестем. Никаких шуток про них у меня нет.
Добавить комментарий