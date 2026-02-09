Татьяна Куртукова: "В первую очередь я жена и мама. И только потом - известная певица"

Первая сольная концертная программа Татьяны Куртуковой, с которой она выступит в феврале в Москве, называется "Матушка-земля" - так же, как ее главный хит. Эту песню знают наизусть, наверное, все - именно она сделала Куртукову большой звездой. Поговорили с Татьяной о том, как изменилась ее жизнь после того, как к ней пришла популярность.

"Музыка либо найдет слушателей, либо нет"

- Через несколько недель в КЗ "Москва" состоится ваш сольный концерт. Как идет подготовка?

- С моей командой мы готовим новую программу, поэтому на репетициях случаются непривычные для меня моменты. При этом не могу сказать, что сам процесс подготовки является каким-то особенным. У меня высокие требования к самой себе, поэтому к любому мероприятию я готовлюсь с необходимым уровнем ответственности и концентрации. Я считаю, что артист не может быть нечестным перед своим зрителем. Выходить на сцену, не будучи готовой на все 100%, - это нечестно.

- Жанр вашего нового хита "Два берега" критики окрестили современной народной балладой. А как вы сами называете свою музыку? Всегда ли это современная народная песня?

- Я думаю, исполнителю трудно определить свою принадлежность к тому или иному жанру. Безусловно, определенные приемы и направления создают фундамент творчества, но его развитие идет от сердца и видения создателя. Сегодня в целом границы между жанрами сильно размылись. Огромное количество композиций создается на их стыке и переосмыслении. Я, например, не считаю, что "Два берега" строго приписана к жанру современной народной баллады. Но я и не музыкальный критик. Моя задача - исполнять музыку, в которую я сама верю. Придерживаться звучания, в котором мое творческое высказывание остается честным. Спорить же о жанрах можно долго. В конечном счете останется только музыка. Которая либо найдет слушателей, либо нет.

"Я верю песням, которые пою"

- Вы следите, сколько прослушиваний у «Матушки-земли»? Год назад был миллиард, но и дальше прирост шел активно. Третий год хит в топах, по итогам прошлого года вы получили премию как лучший поп-исполнитель российского интернета.

- Цифры действительно впечатляют, и я за это говорю спасибо своей публике. Для меня как для артиста именно это внимание и является главной ценностью и наградой. Разумеется, современная индустрия диктует свои правила игры. Успех на стриминговых площадках - важная составляющая для дальнейшего развития, но у меня нет привычки сидеть и заниматься подсчетами. За все, что напрямую касается цифр, отвечают люди в моей команде, я же фокусирую свое внимание на развитии артистических навыков. Но, повторюсь, я безмерно благодарна каждому, чье внимание к песне позволило ей так высоко взлететь.

- «Матушку» вы записали в 2018-м, выпустили в 2022-м, а хитом она стала в 2024-м. Получается, песня выстрелила исключительно благодаря выбору людей в соцсетях? Ведь только после того, как "Матушка" завирусилась в соцсетях, ее взяли радиостанции в ротацию.