Татьяна Куртукова: "В первую очередь я жена и мама. И только потом - известная певица"

Первая сольная концертная программа Татьяны Куртуковой, с которой она выступит в феврале в Москве, называется "Матушка-земля" - так же, как ее главный хит. Эту песню знают наизусть, наверное, все - именно она сделала Куртукову большой звездой. Поговорили с Татьяной о том, как изменилась ее жизнь после того, как к ней пришла популярность.
"Музыка либо найдет слушателей, либо нет"
- Через несколько недель в КЗ "Москва" состоится ваш сольный концерт. Как идет подготовка?
- С моей командой мы готовим новую программу, поэтому на репетициях случаются непривычные для меня моменты. При этом не могу сказать, что сам процесс подготовки является каким-то особенным. У меня высокие требования к самой себе, поэтому к любому мероприятию я готовлюсь с необходимым уровнем ответственности и концентрации. Я считаю, что артист не может быть нечестным перед своим зрителем. Выходить на сцену, не будучи готовой на все 100%, - это нечестно.
- Жанр вашего нового хита "Два берега" критики окрестили современной народной балладой. А как вы сами называете свою музыку? Всегда ли это современная народная песня?
- Я думаю, исполнителю трудно определить свою принадлежность к тому или иному жанру. Безусловно, определенные приемы и направления создают фундамент творчества, но его развитие идет от сердца и видения создателя. Сегодня в целом границы между жанрами сильно размылись. Огромное количество композиций создается на их стыке и переосмыслении. Я, например, не считаю, что "Два берега" строго приписана к жанру современной народной баллады. Но я и не музыкальный критик. Моя задача - исполнять музыку, в которую я сама верю. Придерживаться звучания, в котором мое творческое высказывание остается честным. Спорить же о жанрах можно долго. В конечном счете останется только музыка. Которая либо найдет слушателей, либо нет.
"Я верю песням, которые пою"
- Вы следите, сколько прослушиваний у «Матушки-земли»? Год назад был миллиард, но и дальше прирост шел активно. Третий год хит в топах, по итогам прошлого года вы получили премию как лучший поп-исполнитель российского интернета.
- Цифры действительно впечатляют, и я за это говорю спасибо своей публике. Для меня как для артиста именно это внимание и является главной ценностью и наградой. Разумеется, современная индустрия диктует свои правила игры. Успех на стриминговых площадках - важная составляющая для дальнейшего развития, но у меня нет привычки сидеть и заниматься подсчетами. За все, что напрямую касается цифр, отвечают люди в моей команде, я же фокусирую свое внимание на развитии артистических навыков. Но, повторюсь, я безмерно благодарна каждому, чье внимание к песне позволило ей так высоко взлететь.
- «Матушку» вы записали в 2018-м, выпустили в 2022-м, а хитом она стала в 2024-м. Получается, песня выстрелила исключительно благодаря выбору людей в соцсетях? Ведь только после того, как "Матушка" завирусилась в соцсетях, ее взяли радиостанции в ротацию.
Татьяна поет с юных лет. Она дипломированный педагог по музыкальным дисциплинам и психолог-педагог. Фото: личный архив Татьяны Куртуковой
- Я сомневаюсь, что в нашем деле можно преуспеть только благодаря чему-то одному. Любой прорыв - это сумма многих факторов и большой работы. Безусловно, поддержка публики в соцсетях оказала огромное влияние на будущее песни. Но даже при ней моя карьера могла сложиться совсем иначе, не будь со мной той команды, какая есть, или же относись я ко всему менее ответственно. Для меня популярность стала мотивацией работать еще усерднее. Моя команда относится ко всему этому так же: мы продолжаем работать, не даем себе поблажек и не придаем успеху большего значения, чем стоит. Нам всем еще есть куда расти.
- Периодически вас сравнивают со старшей коллегой Надеждой Кадышевой. Наверное, это неизбежно. Надежда Никитична успешно гастролирует, у нее есть накопленная популярность за счет старых хитов. При этом ее песен нет даже в первой сотне чартов на радио и в рейтингах стриминговых платформ. В чем ваша стратегия накопления популярности, удержания лояльного слушателя, привлечения новых? Например, считается, что любой артист обязан быть еще и блогером - постоянно рассказывать о себе в соцсетях.
- Основа моей стратегии состоит в том, чтобы создавать достойный материал. В наше время артисту действительно крайне сложно развивать карьеру, игнорируя соцсети и всевозможные онлайн-инструменты, но все же я думаю, что лояльность слушателя достигается качеством музыки в первую очередь. Я верю песням, которые пою. Возможно, поэтому им верят и слушатели. Безусловно, остается большой пласт работы в тех же соцсетях, которые также нужны кому-то из зрителей. Но похвастаться какими-то ошеломительными успехами в создании блогерского контента я не могу. Я все еще веду свои соцсети как самый обыкновенный пользователь. Захотелось чем-то поделиться - поделилась. Нет времени на соцсети - могу неделями там молчать. В моей команде Gamma Music не то чтобы довольны таким подходом, но, с другой стороны, мы все понимаем, что действительно в приоритете, а что просто возможность косметического улучшения уже имеющихся результатов. Сейчас, повторюсь, я полностью мыслями в моем первом сольном концерте в КЗ "Москва" 21 февраля.
"На первом месте - семья. На втором - тоже"
Певица с мужем Никитой и дочерью Евникой. Фото: личный архив Татьяны Куртуковой
- Большое счастье - встретить в жизни своего человека и создать с ним семью. Ваш муж Никита - юрист, вы - певица, чья жизнь круто поменялась из-за растущей популярности. Муж легко перенес эти перемены? Насколько он погружен в ваши дела, проблемы?
- Сфера моей деятельности в принципе подразумевает публичность. А сфера деятельности моего мужа - нет. Он состоявшийся профессионал в своем деле и, что гораздо важнее, состоявшаяся сильная личность. Поэтому мой успех ничего, кроме искренней радости за меня, у него не вызвал. Советуюсь я с ним постоянно. По всевозможным вопросам. Разумеется, он контролирует все сопровождающие работу юридические бумаги, но также может дать совет и по части творчества.
- Вы с супругом оба люди занятые. Как находите время друг на друга, как проводите время вместе? Приходится ли вам постоянно выбирать, чем пожертвовать, - работой ради семьи или семьей ради работы?
- В моей жизни устроено так: если надо чем-то жертвовать, выбирая между семьей и работой, я пожертвую работой. Для меня, как и для моего мужа, на первом месте стоит семья. На втором месте - тоже! Разумеется, приходится искать баланс, распределять время таким образом, чтобы все успевать. Но мы с Никитой поддерживаем друг друга во всем и никогда не обделяли вниманием ни друг друга, ни нашу дочь.
- Кто вам помогает с дочерью, пока вы работаете?
- Мы с Никитой сами занимаемся дочкой вместе с самого первого ее дня, не пользуемся услугами нянь. Но рядом наши родители. Еще у Ники замечательная крестная, которая тоже очень помогает. При всех наших графиках и карьерах она окружена только близкими людьми. На мой взгляд, это очень важно.
- Вы с детства занимались музыкой. Наверняка вам все это нравилось, плюс повезло с педагогом, поэтому вы и выбрали такой путь. Теперь часто советуют детей отдавать в музыкальные школы "для общего развития". Посоветуйте, как мотивировать ребенка ходить в музыкалку? Надо ли заставлять заниматься, если ребенок ленится?
- Я не буду брать на себя ответственность и объяснять, как надо, здесь слишком много нюансов. Я вижу так: в первую очередь ребенка нужно услышать. Взрослые зачастую забывают, что ребенок - это такая же личность, способная анализировать информацию, обрабатывать опыт. Ребенку нужно дать возможность сформировать свое «я». Родители, само собой, направляют, помогают, являются авторитетом. Но давить и тем более передавливать нельзя. Можно дать малышу возможность нащупать направление самостоятельно. Нередко же бывает и так, что именно чрезмерное давление родителей убивает для малыша магию того, что ему поначалу нравилось. Как нередко бывает и так, что ребенка, по сути, используют в качестве инструмента по закрыванию собственных гештальтов. А можно поначалу просто внимательно наблюдать, как раскрывается ваш ребенок, как проявляет свои желания. Разумеется, случаются моменты, когда юному человеку нужно наставничество и контроль, поскольку ему банально не хватает опыта и он сам не понимает, чем ему и его таланту может грозить попустительское отношение. Но здесь, на мой взгляд, нужно не заставлять, а находить решение через диалог. Убеждать и проявлять терпение.
- Вы уже пережили испытание медными трубами? Как проходило осознание того, что вы теперь известный человек, звезда? В бытовом плане жизнь ведь тоже изменилась - на улице просто так не погуляешь, в магазин не сходишь.
- Я думаю, что самое важное в осознании собственной известности сводится к мысли, что при всем этом ты всего лишь человек. Статус «звезды» никак не возвышает тебя ни над кем - даже наоборот, увеличивает уровень твоей ответственности и количество всевозможных «надо». Не буду врать, что для меня с самого начала это было совсем легко. Все же как только тебя начинают массово узнавать на улице, нос невольно задирается чуть выше положенного. Но мне помогло то, что и до популярности я была очень требовательной к себе. Я внимательно слежу, как и с кем я себя веду, что говорю, уважительно ли я общалась с окружающими. Если я понимаю, что позволила себе лишнего, я же и буду первой, кто сделает самой себе выговор. И обязательно лично принесу свои извинения. Также мой муж всегда может мне честно все сказать. Чем бы мы ни занимались, насколько высоко ни доходили бы в своих карьерах, в сухом остатке мы всего лишь люди. Если же говорить конкретно про меня, то в первую очередь я вижу себя счастливой женой и мамой. И только после этого - известной певицей.
Ее 7 песен
"Матушка", "Одного", "Я любила сокола", "Родники", "Ромашка-василек", "Глаза", "Два берега".