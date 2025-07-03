Татьяна Куртукова о песне 'Матушка-Земля' : "Думала, пойдет на спад"

Исполнительница хита "Матушка-Земля" Татьяна Куртукова признается, что на первом месте у нее семья. И для певицы нет большего счастья, чем возвращаться с выступлений и обнимать маленькую дочку.
Татьяна замужем за юристом Никитой Макеевым. В 2023 году у пары родилась дочь, которую назвали необычным именем — Евника.
О семейных радостях и не только Татьяна Куртукова рассказала на красной дорожке Московского выпускного. Организатором мероприятия выступил канал "Муз-ТВ".
"Все видели, как я упорно занимаюсь музыкой"
— Татьяна, чем вам запомнился ваш выпускной вечер?
— Честно говоря, было не до празднования. У меня была цель, к которой я шла.
— Вы уже в школе знали, что станете суперзвездой?
— Вопрос так, конечно, не стоял. Но все видели и знали, как я упорно занимаюсь одним и тем же делом — музыкой.
И когда я пропускала достаточно много занятий из-за концертов, конкурсов, педагоги относились к этому с пониманием. Большое им спасибо! Вы сами видели, во что это вылилось.
Татьяна Куртукова. Фото: Слава Павлов
"Вирусится с новой силой"
— Сейчас наметился новый тренд. Иностранцы поют вашу песню "Матушка-Земля"... Интерес к этой композиции не спадает.
— Получается, что так. Песня до сих пор на первых местах в чартах. И я думаю: "Ну, наверное, уже на спад скоро пойдет". Но нет, все вирусится с новой силой.
— Вы сами видели их выступления?
— Да, пытаются повторить язык. И это очень мило выглядит. Большое им спасибо за это! Кто бы мог подумать, что так все будет.
Татьяна Куртукова. Фото: Слава Павлов
"Все свободное время уделяю супругу и дочке"
— Тяжело ли быть звездной мамой?
— Я себя вообще не считаю ни звездой, ни звездной мамой, потому что у меня все как у всех. Главное счастье— это семья, мама и ребенок. Для меня это что-то такое сокровенное.
А звездная я или нет… Самое главное, что у своей любимой дочки я любимая мама. Я вижу, как она меня встречает с работы. У нас сразу начинаются объятия.
Я надеюсь, что так у всех родителей. И здесь от звездности ничего не зависит. Главное — это любовь и взаимоуважение в семье.
— Сложно ли совмещать семью и карьеру?
— Нет. Для меня семья — всегда на первом месте. Все свое свободное время я уделяю супругу и дочке. Работаю четко по регламенту.
Сейчас мы заканчиваем интервью, и я быстрее бегу домой.
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