Татьяна Куртукова о песне 'Матушка-Земля' : "Думала, пойдет на спад"

Исполнительница хита "Матушка-Земля" Татьяна Куртукова признается, что на первом месте у нее семья. И для певицы нет большего счастья, чем возвращаться с выступлений и обнимать маленькую дочку.

Татьяна замужем за юристом Никитой Макеевым. В 2023 году у пары родилась дочь, которую назвали необычным именем — Евника.

О семейных радостях и не только Татьяна Куртукова рассказала на красной дорожке Московского выпускного. Организатором мероприятия выступил канал "Муз-ТВ".

"Все видели, как я упорно занимаюсь музыкой"

— Татьяна, чем вам запомнился ваш выпускной вечер?

— Честно говоря, было не до празднования. У меня была цель, к которой я шла.

— Вы уже в школе знали, что станете суперзвездой?

— Вопрос так, конечно, не стоял. Но все видели и знали, как я упорно занимаюсь одним и тем же делом — музыкой.

И когда я пропускала достаточно много занятий из-за концертов, конкурсов, педагоги относились к этому с пониманием. Большое им спасибо! Вы сами видели, во что это вылилось.