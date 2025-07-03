Татьяна Куртукова о песне 'Матушка-Земля' : "Думала, пойдет на спад"

Татьяна Куртукова. Фото: Слава Павлов

Певица рассказала журналистам о детстве, где было много конкурсов и концертов, а также об отношении к иностранцам, поющим "Матушку-Землю". Также артистка раскрыла секрет, как совмещает семью и карьеру.

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Исполнительница хита "Матушка-Земля" Татьяна Куртукова признается, что на первом месте у нее семья. И для певицы нет большего счастья, чем возвращаться с выступлений и обнимать маленькую дочку.

Татьяна замужем за юристом Никитой Макеевым. В 2023 году у пары родилась дочь, которую назвали необычным именем — Евника.

О семейных радостях и не только Татьяна Куртукова рассказала на красной дорожке Московского выпускного. Организатором мероприятия выступил канал "Муз-ТВ".

"Все видели, как я упорно занимаюсь музыкой"

— Татьяна, чем вам запомнился ваш выпускной вечер?

— Честно говоря, было не до празднования. У меня была цель, к которой я шла.

— Вы уже в школе знали, что станете суперзвездой?

— Вопрос так, конечно, не стоял. Но все видели и знали, как я упорно занимаюсь одним и тем же делом — музыкой.

И когда я пропускала достаточно много занятий из-за концертов, конкурсов, педагоги относились к этому с пониманием. Большое им спасибо! Вы сами видели, во что это вылилось.

Татьяна Куртукова. Фото: Слава Павлов

"Вирусится с новой силой"

— Сейчас наметился новый тренд. Иностранцы поют вашу песню "Матушка-Земля"... Интерес к этой композиции не спадает.

— Получается, что так. Песня до сих пор на первых местах в чартах. И я думаю: "Ну, наверное, уже на спад скоро пойдет". Но нет, все вирусится с новой силой.

— Вы сами видели их выступления?

— Да, пытаются повторить язык. И это очень мило выглядит. Большое им спасибо за это! Кто бы мог подумать, что так все будет.

Татьяна Куртукова. Фото: Слава Павлов

"Все свободное время уделяю супругу и дочке"

— Тяжело ли быть звездной мамой?

— Я себя вообще не считаю ни звездой, ни звездной мамой, потому что у меня все как у всех. Главное счастье— это семья, мама и ребенок. Для меня это что-то такое сокровенное.

А звездная я или нет… Самое главное, что у своей любимой дочки я любимая мама. Я вижу, как она меня встречает с работы. У нас сразу начинаются объятия.

Я надеюсь, что так у всех родителей. И здесь от звездности ничего не зависит. Главное — это любовь и взаимоуважение в семье.

— Сложно ли совмещать семью и карьеру?

— Нет. Для меня семья — всегда на первом месте. Все свое свободное время я уделяю супругу и дочке. Работаю четко по регламенту.

Сейчас мы заканчиваем интервью, и я быстрее бегу домой.

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