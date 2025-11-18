Татьяна Буланова: "Я люблю острый "Доширак"

Татьяна Буланова. Фото: Андрей Смышляев / Global Look Press

В кулуарах Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!" певица также раскрыла, почему была вынуждена закрыть ресторан и как проходит ее день на гастролях.

Недавно в СМИ писали, что певица Татьяна Буланова была вынуждена закрыть свой ресторан в Санкт-Петербурге. Причина — банальная нехватка времени. Сейчас артистка переживает новый виток популярности и постоянно ездит на гастроли. Рестораном заниматься некогда.

По словам Татьяны, решение о закрытии ресторана далось ей тяжело. Однако это была вынужденная мера.

Подробнее о причинах такого решения Татьяна Буланова рассказала в кулуарах Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!", организованной радио "Шансон".

Татьяна Буланова: "Я была только лицом ресторана"

"Ресторан перестал быть рентабельным. И невозможно уже было отслеживать", — поделилась Татьяна Буланова с представителями прессы.

— А вы чему-то научились, ведя ресторанный бизнес?

— Нет. Этим проектом занимался в основном муж, а я была только лицом ресторана.

— А хотели бы заняться еще каким-то бизнесом?

— Я вообще не планирую.

Татьяна Буланова на площадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

Татьяна Буланова: "Потом садишься на поезд или автобус и едешь дальше в свой город"

— А что-то сами дома готовите?

— Я не хозяйка. Моя коллега спросила: "Какое твое любимое блюдо, которое ты готовишь?" — я говорю: "Ну, "Доширак". Говяжий. Острый я люблю". Я очень люблю острую еду. Поэтому, к сожалению, у артистов такая вот история.

— Как обычно проходит ваш день при насыщенном гастрольном графике? Тяжело?

— Когда у меня гастроли, день обычно тяжелый. Но я сама на это решилась и не жалуюсь. Слава Богу, что они есть.

Утром встаешь, идешь на завтрак в гостиницу. Потом есть свободное время, два-три часа. За три-четыре часа едешь на площадку для саундчека, настраиваешься, потом идешь на выступление.

Затем едешь в гостиницу. Потом садишься на поезд или автобус и едешь дальше в свой город. И это на протяжении того времени, пока мы работаем.

