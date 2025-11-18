Татьяна Буланова: "Я люблю острый "Доширак"

Татьяна Буланова: "Потом садишься на поезд или автобус и едешь дальше в свой город"

— А что-то сами дома готовите?

— Я не хозяйка. Моя коллега спросила: "Какое твое любимое блюдо, которое ты готовишь?" — я говорю: "Ну, "Доширак". Говяжий. Острый я люблю". Я очень люблю острую еду. Поэтому, к сожалению, у артистов такая вот история.

— Как обычно проходит ваш день при насыщенном гастрольном графике? Тяжело?

— Когда у меня гастроли, день обычно тяжелый. Но я сама на это решилась и не жалуюсь. Слава Богу, что они есть.

Утром встаешь, идешь на завтрак в гостиницу. Потом есть свободное время, два-три часа. За три-четыре часа едешь на площадку для саундчека, настраиваешься, потом идешь на выступление.

Затем едешь в гостиницу. Потом садишься на поезд или автобус и едешь дальше в свой город. И это на протяжении того времени, пока мы работаем.

