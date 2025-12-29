Татьяна Буланова: "Муж пытается перетащить меня в Москву, но я сопротивляюсь"

В "Новогодней ночи" на Первом канале примут участие те исполнители, под чьи песни мы смеялись и плакали, влюблялись и прощались, и, конечно, танцевали. Энергосберегающий танец под песню Татьяны Булановой "Один день" стал главным мемом уходящего года. Под него в пляс пустилась даже Ксения Собчак.

Ну а сама Татьяна Буланова нарасхват и у зрителей, и у организаторов концертов. Ее гастрольный график расписан практически на год вперед.

Подробнее об этом, а также о вере в гороскопы, праздновании Нового года в поезде и жизни на два города Татьяна Буланова рассказала в интервью Teleprogramma.org.

Татьяна Буланова: "В 90-х годах мы ездили по 35 дней"

— Татьяна, вы сейчас, наверное, нарасхват…

— Мы снова вернулись к насыщенному гастрольному графику — практически к такому, какой был в 90-х годах. И даже, наверное, посерьезнее... Потому что в 90-х годах мы не ездили по 35 дней, максимум две-три недели.

Но, слава Богу, это здорово. Потом получилась интересная история с песней "Один день", которую мы записали 13 лет назад, но почему-то именно в этом году она вот так завирусилась с этим танцем.

— Этот год у вас удачный. В прошлом году людям, родившимся под знаком зодиака Рыб, сулили успех. А вообще вы верите в новогодние гороскопы?

— Я верю в то, что в новогоднюю ночь пожелаешь, то обязательно сбывается. А еще в гороскопы, которые составляются индивидуально по времени, часу и месту рождения.

Когда составляется натальная карта, то рисуется конкретная схема по тому времени и месту, где ты появился на свет, относительно звездного неба.

— В этом году свой день рождения вы провели вместе с каналом "Dомашний", который тоже отмечал свой праздник. Я знаю, поскольку, как и вы, родилась 6 марта. И тоже слушала ваши песни на праздновании канала "Dомашний"…

— А в следующем году у меня в этот день пройдет концерт в Ледовом дворце.

— Вы любите отмечать день рождения на работе?

— Нет. Просто так получается. В 2026 году 6 марта выпадает на пятницу, а это самый благоприятный день для проведения концерта. У зрителей на следующий день выходной, им можно расслабиться и отдохнуть.

Сама я, конечно, не расслаблюсь. Честно говоря, я не очень люблю работать в свой день рождения. Перед концертом волнуешься, настраиваешься на него. Но ничего, это моя работа, я к этому привыкла.

Татьяна Буланова: "Я никогда не любила уезжать из дома"

— А случалось ли вам когда-нибудь отмечать Новый год в поезде?

— Да. Как раз вот в поезде это был первый год, когда мы участвовали в съемках Первого канала. Мы отработали съемку и нас обещали отправить самолетом, чтобы мы успели встретить Новый год с родными.

Но что-то там не получилось. И нам взяли билет на "Красную стрелу". В 23:55 мы сели в вагон. Нас было четверо. Мы заняли места в купе, подняли бокалы и ждали, когда в поезде объявят поздравление с Новым годом. Это был 1991 год.

Мы поняли, что ничего не будет и сами поздравили друг друга с праздником. Кстати, 1992 год был у меня хорошим. Так что все хорошо.