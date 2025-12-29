Татьяна Буланова: "Муж пытается перетащить меня в Москву, но я сопротивляюсь"

В "Новогодней ночи" на Первом канале примут участие те исполнители, под чьи песни мы смеялись и плакали, влюблялись и прощались, и, конечно, танцевали. Энергосберегающий танец под песню Татьяны Булановой "Один день" стал главным мемом уходящего года. Под него в пляс пустилась даже Ксения Собчак.
Ну а сама Татьяна Буланова нарасхват и у зрителей, и у организаторов концертов. Ее гастрольный график расписан практически на год вперед.
Подробнее об этом, а также о вере в гороскопы, праздновании Нового года в поезде и жизни на два города Татьяна Буланова рассказала в интервью Teleprogramma.org.
Татьяна Буланова: "В 90-х годах мы ездили по 35 дней"
— Татьяна, вы сейчас, наверное, нарасхват…
— Мы снова вернулись к насыщенному гастрольному графику — практически к такому, какой был в 90-х годах. И даже, наверное, посерьезнее... Потому что в 90-х годах мы не ездили по 35 дней, максимум две-три недели.
Но, слава Богу, это здорово. Потом получилась интересная история с песней "Один день", которую мы записали 13 лет назад, но почему-то именно в этом году она вот так завирусилась с этим танцем.
— Этот год у вас удачный. В прошлом году людям, родившимся под знаком зодиака Рыб, сулили успех. А вообще вы верите в новогодние гороскопы?
— Я верю в то, что в новогоднюю ночь пожелаешь, то обязательно сбывается. А еще в гороскопы, которые составляются индивидуально по времени, часу и месту рождения.
Когда составляется натальная карта, то рисуется конкретная схема по тому времени и месту, где ты появился на свет, относительно звездного неба.
— В этом году свой день рождения вы провели вместе с каналом "Dомашний", который тоже отмечал свой праздник. Я знаю, поскольку, как и вы, родилась 6 марта. И тоже слушала ваши песни на праздновании канала "Dомашний"…
— А в следующем году у меня в этот день пройдет концерт в Ледовом дворце.
— Вы любите отмечать день рождения на работе?
— Нет. Просто так получается. В 2026 году 6 марта выпадает на пятницу, а это самый благоприятный день для проведения концерта. У зрителей на следующий день выходной, им можно расслабиться и отдохнуть.
Сама я, конечно, не расслаблюсь. Честно говоря, я не очень люблю работать в свой день рождения. Перед концертом волнуешься, настраиваешься на него. Но ничего, это моя работа, я к этому привыкла.
Татьяна Буланова: "Я никогда не любила уезжать из дома"
— А случалось ли вам когда-нибудь отмечать Новый год в поезде?
— Да. Как раз вот в поезде это был первый год, когда мы участвовали в съемках Первого канала. Мы отработали съемку и нас обещали отправить самолетом, чтобы мы успели встретить Новый год с родными.
Но что-то там не получилось. И нам взяли билет на "Красную стрелу". В 23:55 мы сели в вагон. Нас было четверо. Мы заняли места в купе, подняли бокалы и ждали, когда в поезде объявят поздравление с Новым годом. Это был 1991 год.
Мы поняли, что ничего не будет и сами поздравили друг друга с праздником. Кстати, 1992 год был у меня хорошим. Так что все хорошо.
Татьяна Буланова. Фото: соцсети
— А вам нравится вообще проводить время в дороге?
— Я вам честно признаюсь, я никогда не любила уезжать из дома. Прошло 30 лет, а я до сих пор помню это чувство, когда прямо так не хочется выходить. Просто перешагиваешь через себя. Но я сажусь в такси и отдаюсь на волю судьбы.
И сейчас то же самое. Мне не нравится уезжать из дома. И я с удовольствием возвращаюсь домой.
Мой муж по большей части живет в Москве, и он обожает столицу. Пытается перетащить меня в Москву, но я сопротивляюсь. Я сильнее, и я в итоге одержу победу. (Смеется.)
Мы с ним часто ездим на машине. Ему нравится ездить по дороге Москва – Питер. Он активный, деятельный, молодой.
А я не то что не молодая. Просто мне нравится, чтобы было тихо, спокойно, не быть на виду, не привлекать внимания.
А когда мы едем обратно в Питер, у меня настроение поднимается. Ведь я приезжаю домой, в свой город.
Татьяна Буланова. Фото: Юрий Феклистов
Татьяна Буланова: "Вся моя жизнь — сплошное чудо"
— Какие места в Санкт-Петербурге можно назвать знаковыми для вас?
— Я родилась на Свердловской набережной. Роддом стоял прямо на берегу Невы. Рядом там завод шампанских и вин.
Мне вообще нравится Нева. Она такая величавая и широкая. Прямо чувствуешь в ней жизнь.
Я удивилась, что в Москве тоже не две реки — Яуза и Москва-река, — а есть еще. Но вот насколько в Питере всепоглощающее водное пространство... Тем более у нас набережные одеты в гранит.
Васильевский остров, Зимний дворец, Адмиралтейство, Медный всадник… А когда идешь в сторону Финского залива, то вообще красотища.
— Татьяна, а вы верите в чудеса?
— Вообще, мне кажется, что вся моя жизнь — это сплошное чудо.
Я на все смотрю со знаком плюс и стараюсь привить это качество детям. Не быть пессимистами, а все воспринимать во благо и учиться из всего извлекать пользу и уроки.
И если у тебя что-то в жизни не идет, нужно понять, что ты делаешь не так. Не почему с тобой это происходит, а для чего тебе посылается испытание. И когда человек это примет, у него все пойдет как по маслу, идеально.
А вы верите в чудеса? Делитесь в комментариях!