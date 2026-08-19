Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий: «Я не вступал в отношения, пока мы жили с бывшей супругой»

На канале «Пятница!» продолжается показ второго сезона реалити-шоу «Выживалити. Наследники». А недавно в баре «Стрелка» прошла презентация этой программы, куда пришли и герои первых выпусков.

Один из них – сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий Рыбин, который появился на мероприятии в сопровождении молодой жены Валерии. Напомним, пара недавно сыграла свадьбу.

Журналисты, в том числе и корреспондент Teleprogramma.org, расспросили Василия и его супругу и об участии в проекте, и о подарках на свадьбу, и о семейной жизни.

Василий Рыбин: «Мы с Тони настолько разные люди, что он для меня как закрытая книга»

- Василий, почему вы решили принять участие в шоу «Выживалити. Наследники»?

- Да весело было проверить себя. Я всю жизнь жил в самых разных условиях. И мне было интересно, как моя жизнь будет течь в данных условиях.

В спортивных сборах был, в хороших отелях и в лесу. Но в джунглях я не жил ни разу, хотел попробовать.

- А узнали о себе что-то новое?

- Подтвердил все, что было.

- Что было самым сложным на съемках шоу?

- Спать под дождем. Это бесило больше всего, потому что мы с Гришаней Валуевым спали через стеночку. С мошками.

Мошки и мухи – это была самая большая проблема.

- В палатке?

- В этом же домике. Мы оставили его после себя изначально.

- С кем вы подружились на съемках шоу?

- С Гришей Валуевым, Сашкой Морозовой, Саней Филиным. А с остальными… Просто знакомые, но близкой дружбы нет.

- А с кем были конфликты?

- С Тони (Антоний Толмацкий, сын Децла - прим. ред) были. Но мы с ним настолько разные люди, что он для меня как закрытая книга, которую я лично просто не открываю.

- А тогда будущая жена легко отпустила вас на съемки? Не ревновала? Все-таки там были яркие участницы…

- Нет, жена у меня адекватная, самая красивая. Она прекрасно знает, как я к ней отношусь, поэтому не ревновала.