Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий: «Я не вступал в отношения, пока мы жили с бывшей супругой»

На канале «Пятница!» продолжается показ второго сезона реалити-шоу «Выживалити. Наследники». А недавно в баре «Стрелка» прошла презентация этой программы, куда пришли и герои первых выпусков.
Один из них – сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий Рыбин, который появился на мероприятии в сопровождении молодой жены Валерии. Напомним, пара недавно сыграла свадьбу.
Журналисты, в том числе и корреспондент Teleprogramma.org, расспросили Василия и его супругу и об участии в проекте, и о подарках на свадьбу, и о семейной жизни.
Василий Рыбин: «Мы с Тони настолько разные люди, что он для меня как закрытая книга»
- Василий, почему вы решили принять участие в шоу «Выживалити. Наследники»?
- Да весело было проверить себя. Я всю жизнь жил в самых разных условиях. И мне было интересно, как моя жизнь будет течь в данных условиях.
В спортивных сборах был, в хороших отелях и в лесу. Но в джунглях я не жил ни разу, хотел попробовать.
- А узнали о себе что-то новое?
- Подтвердил все, что было.
- Что было самым сложным на съемках шоу?
- Спать под дождем. Это бесило больше всего, потому что мы с Гришаней Валуевым спали через стеночку. С мошками.
Мошки и мухи – это была самая большая проблема.
- В палатке?
- В этом же домике. Мы оставили его после себя изначально.
- С кем вы подружились на съемках шоу?
- С Гришей Валуевым, Сашкой Морозовой, Саней Филиным. А с остальными… Просто знакомые, но близкой дружбы нет.
- А с кем были конфликты?
- С Тони (Антоний Толмацкий, сын Децла - прим. ред) были. Но мы с ним настолько разные люди, что он для меня как закрытая книга, которую я лично просто не открываю.
- А тогда будущая жена легко отпустила вас на съемки? Не ревновала? Все-таки там были яркие участницы…
- Нет, жена у меня адекватная, самая красивая. Она прекрасно знает, как я к ней отношусь, поэтому не ревновала.
Василий Рыбин. Фото: кадр из шоу «Выживалити. Наследники»
Василий Рыбин: «Я не вступал в отношения, пока мы жили с бывшей женой»
- Ваша романтическая история ведь началась, когда Василий был женат на своей первой любви…
Валерия: - Когда я узнала, я поставила его перед фактом: либо ты разводишься.
Василий: - Либо мы перестаем общаться, потому что любовницей я быть не собираюсь. Я поэтому и принял решение в ее пользу.
- Составляли ли вы брачный контракт?
Валерия: - Категорически нет.
Василий: - Если ты женишься в осознанном возрасте, то ты уже уверен в человеке. По этой причине я в отношения с Лерой и вступил. По крайней мере, в себе я уверен.
- Как отреагировали на вашу свадьбу Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова?
Василий: - Родители нас тепло приняли.
Валерия: - Я изначально не знала, кто Васины родители. В силу возраста я не слушала их песни. Не могу ничего сказать. Но сейчас они меня очень сильно любят.
- Валерия, Виктор Рыбин кажется очень ироничным человеком. Бывало, что он пытался вас подколоть?
- Нет. Васин папа воспринимает меня как дочку, обо мне заботится. Васины родители относятся ко мне с трепетом и нежностью.
- Василий, а как вас приняли родители Валерии?
- Там вообще была смешная история. Лера нас очень внезапно познакомила. Но приняли очень положительно, и я очень проникся их отношением ко мне.
- А их не смущало, что вы уже были женаты?
- Сначала, конечно, смотрели на это. Лерин папа – человек, который очень хорошо видит людей. Он пытался меня проглядеть. Но потом мы лично пообщались, и все наладилось.
Валерия: - Папа сказал: «Человек хороший». Но будь аккуратной, потому что он был в браке. Когда я объяснила ситуацию, и они познакомились поближе, у него отлегло от сердца.
- С какими бытовыми сложностями вы уже столкнулись в браке?
Валерия: - Мы начинаем обустраивать дом.
Василий: - Сейчас все идет либо в уют, либо в работу.
- Как вы вообще познакомились?
Василий: - У меня семь музыкальных школ. И Лера была одной из моих учениц по ударным. Я тогда еще вел занятия сам.
- Василий тогда еще был в браке?
Валерия: - Развод – процесс долгий. Пока шла возня с бумажками, они не жили вместе, не общались.
- Василий, а когда вы с женой развелись?
- Мы разъехались 26 февраля 2023 года, а развелись официально только 6 мая.
- А когда вы начали встречаться?
Василий: - После того как разъехались. Я не вступал в отношения, пока мы жили вместе с бывшей супругой.
Василий Рыбин с женой Валерией. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Василий Рыбин: «Каждый из наших бывших уже состоит в отношениях»
- Когда вы сделали Валерии предложение?
- Через три с половиной года. Это нормальный срок. Но, честно сказать, я готов был сделать предложение через три месяца. Но потом подумал, что это все на эмоциях. Пока тормозни, Вася.
- А как все было?
- На теплоходе зимой. Я думал, что будет красивый снег и сугробы. А начался сильный ливень. Это было 11 декабря. Я надеялся, что на воде будет стоять лед.
Был страшный ветер, все цветы разнесло по палубе.
- Вы были одни на корабле?
- Я позвал самых близких друзей.
Валерия: - Просто Вася знал, что я люблю быть в окружении близких людей. И он их позвал. Для меня это было очень ценно.
- А что подарили Валерии на помолвку?
- Кольцо. Его не существует больше нигде. Я его делал на заказ, с нуля.
Валерия: - Вася разрабатывал свой дизайн, рисовал кольцо.
- Сами?
- Вместе с ювелиром рисовали, заказывали материалы отдельно.
Лера как-то показала мне форму камня и колечко, которое она хотела бы купить. Ну я смотрю, она 11. 000 стоит. Это несерьезно…Ну и там стекляшка была, фианит какой-то.
Я звоню знакомому ювелиру, говорю: надо то-то, то-то. Он говорит: есть такое-то золото, такой-то бриллиант, могу предложить за столько-то. Спрашиваю: лицензия, чеки, паспорт есть?
- Дорогое кольцо?
- Недешевое.
- Около миллиона?
- Нееет! Я не настолько расточителен. Это бессмысленная история.
- А что за золото?
- Красное золото с бриллиантами. Кольцо делалось два месяца.
- А ваша бывшая жена поздравила вас со свадьбой?
- Нет. Какая бывшая поздравит тебя со свадьбой? Да и каждый из наших бывших уже состоит в отношениях. Так что все хорошо.
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