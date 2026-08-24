Сын Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко: «Люди проецируют свои сожаления на достижения мамы»

Алена Свиридова. Фото: Global Look Press

Актер принимает участие в реалити-шоу «Выживалити. Наследники».

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На канале «Пятница!» продолжается показ второго сезона реалити-шоу «Выживалити. Наследники», в котором дети, внуки и другие родственники знаменитостей испытывают себя на прочность. Один из участников – сын певицы Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко.

Артистка родила его в браке с телеведущим Дмитрием Мирошниченко. Их союз просуществовал три года. Также у Григория есть брат Василий 1983 года рождения, живущий в Канаде. В 2025 году Алена Свиридова призналась, что Василий и его любимая женщина подарили ей внучку Изабель.

Ну а у Григория есть девушка Арина, с которой они учатся в ГИТИСе. Они вместе пришли на презентацию шоу «Выживалити. Наследники» и ответили на вопросы журналистов.

Григорий Мирошниченко: «Мама никогда не пыталась вмешиваться в мою личную жизнь»

«Я уже познакомил Арину с мамой, и они прекрасно поладили. У мамы два сына, и мне кажется, подсознательно ей всегда хотелось дочку. Возможно, в Арине она ее и увидела. Они вместе ходят на шопинг, обмениваются одеждой, - пояснил Григорий.

- Мама всегда поддерживала мой выбор и никогда не пыталась вмешиваться в мою личную жизнь. Кстати, Арина изначально не знала, чей я сын. Мы уже встречались, полюбили друг друга, у нас была даже общая собака. И лишь потом я поставил ее перед фактом».

- А какие у вас вообще отношения с мамой?

- У нас близкие, доверительные отношения. Я никогда не был «сыночкой-корзиночкой», но всегда могу позвонить маме, а она выслушает, поддержит.

Григорий Мирошниченко со своей возлюбленной Ариной. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

Григорий Мирошниченко: «Это часть нашей профессии – принимать негативные реакции»

- Сталкиваетесь ли вы с предвзятым отношением из-за своей фамилии?

- Никто, конечно, не подходил и не говорил: «Ты маменькин сынок». Но чаще всего, когда люди узнают, чей ты сын, в любом случае они проецируют свои сожаления на достижения мамы: поступление в ГИТИС, участие в каком-то проекте, режиссерские мои работы.

Но вы знаете, в любом случае – это часть нашей профессии: принимать какие-то негативные реакции. Недавно мы обсуждали это с Ариной и подумали: наверное, это наша миссия.

У человека, может, в жизни что-то не то, он нажмет на кнопку, напишет комментарий, и ему станет легче.

- А где вы познакомились?

- В ГИТИСе.

- И сразу возникла «химия»?

- Не сразу. Нас поставили на отработку сцендвижения. И мы стали больше общаться и узнавать друг друга.

А вы болеете за Григория Мирошниченко в шоу «Выживалити. Наследники»? Делитесь в комментариях!

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