Сын Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко: «Люди проецируют свои сожаления на достижения мамы»

На канале «Пятница!» продолжается показ второго сезона реалити-шоу «Выживалити. Наследники», в котором дети, внуки и другие родственники знаменитостей испытывают себя на прочность. Один из участников – сын певицы Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко.
Артистка родила его в браке с телеведущим Дмитрием Мирошниченко. Их союз просуществовал три года. Также у Григория есть брат Василий 1983 года рождения, живущий в Канаде. В 2025 году Алена Свиридова призналась, что Василий и его любимая женщина подарили ей внучку Изабель.
Ну а у Григория есть девушка Арина, с которой они учатся в ГИТИСе. Они вместе пришли на презентацию шоу «Выживалити. Наследники» и ответили на вопросы журналистов.
Григорий Мирошниченко: «Мама никогда не пыталась вмешиваться в мою личную жизнь»
«Я уже познакомил Арину с мамой, и они прекрасно поладили. У мамы два сына, и мне кажется, подсознательно ей всегда хотелось дочку. Возможно, в Арине она ее и увидела. Они вместе ходят на шопинг, обмениваются одеждой, - пояснил Григорий.
- Мама всегда поддерживала мой выбор и никогда не пыталась вмешиваться в мою личную жизнь. Кстати, Арина изначально не знала, чей я сын. Мы уже встречались, полюбили друг друга, у нас была даже общая собака. И лишь потом я поставил ее перед фактом».
- А какие у вас вообще отношения с мамой?
- У нас близкие, доверительные отношения. Я никогда не был «сыночкой-корзиночкой», но всегда могу позвонить маме, а она выслушает, поддержит.
Григорий Мирошниченко со своей возлюбленной Ариной. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Григорий Мирошниченко: «Это часть нашей профессии – принимать негативные реакции»
- Сталкиваетесь ли вы с предвзятым отношением из-за своей фамилии?
- Никто, конечно, не подходил и не говорил: «Ты маменькин сынок». Но чаще всего, когда люди узнают, чей ты сын, в любом случае они проецируют свои сожаления на достижения мамы: поступление в ГИТИС, участие в каком-то проекте, режиссерские мои работы.
Но вы знаете, в любом случае – это часть нашей профессии: принимать какие-то негативные реакции. Недавно мы обсуждали это с Ариной и подумали: наверное, это наша миссия.
У человека, может, в жизни что-то не то, он нажмет на кнопку, напишет комментарий, и ему станет легче.
- А где вы познакомились?
- В ГИТИСе.
- И сразу возникла «химия»?
- Не сразу. Нас поставили на отработку сцендвижения. И мы стали больше общаться и узнавать друг друга.
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