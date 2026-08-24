Сын Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко: «Люди проецируют свои сожаления на достижения мамы»

На канале «Пятница!» продолжается показ второго сезона реалити-шоу «Выживалити. Наследники», в котором дети, внуки и другие родственники знаменитостей испытывают себя на прочность. Один из участников – сын певицы Алены Свиридовой Григорий Мирошниченко.

Артистка родила его в браке с телеведущим Дмитрием Мирошниченко. Их союз просуществовал три года. Также у Григория есть брат Василий 1983 года рождения, живущий в Канаде. В 2025 году Алена Свиридова призналась, что Василий и его любимая женщина подарили ей внучку Изабель.

Ну а у Григория есть девушка Арина, с которой они учатся в ГИТИСе. Они вместе пришли на презентацию шоу «Выживалити. Наследники» и ответили на вопросы журналистов.

Григорий Мирошниченко: «Мама никогда не пыталась вмешиваться в мою личную жизнь»

«Я уже познакомил Арину с мамой, и они прекрасно поладили. У мамы два сына, и мне кажется, подсознательно ей всегда хотелось дочку. Возможно, в Арине она ее и увидела. Они вместе ходят на шопинг, обмениваются одеждой, - пояснил Григорий. - Мама всегда поддерживала мой выбор и никогда не пыталась вмешиваться в мою личную жизнь. Кстати, Арина изначально не знала, чей я сын. Мы уже встречались, полюбили друг друга, у нас была даже общая собака. И лишь потом я поставил ее перед фактом».

- А какие у вас вообще отношения с мамой?

- У нас близкие, доверительные отношения. Я никогда не был «сыночкой-корзиночкой», но всегда могу позвонить маме, а она выслушает, поддержит.