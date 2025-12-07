Степан Куликов: "Таланты в детях специально не воспитаешь"

- Вас не угнетает эта вечная туманность?

- Нет. Это нормально, и с возрастом стал относиться к этому куда проще. Нет съемок? Можно спектакль поставить и выпустить - да, это другие деньги совсем по сравнению с гонорарами в кино и сериалах, но все же деньги.

- Образы врачей прилипают к вам нередко: и в "Скорой помощи", и в "Балаболе" 16+. А бывает такое, что врача вызвали, а вас узнали?

- Чтоб прям с вызовом врачей - не было, но на улице бывало. Выхожу из магазина, а там у соседнего скорая помощь стоит. И водитель мне: "Привет!" Я ему в ответ: "Привет". Поздоровались, как будто коллеги, на одной станции работаем (смеется). Такое вот бывало. А так - да некогда им следить за актерами, делом заняты. Зато пишут часто, да - и фельдшеры, и врачи. Могут узнать на улице, когда не на смене находятся, остановиться: "Это же вы?" Фотографируюсь с удовольствием.

- Есть ли параллели между работой фельдшера и актера? В театре особенно, где люди работают за копейки, а выкладываются на спектаклях каждый день.

- Есть, безусловно. Если сравнивать со спортом, то один мой друг считает, что театр - это футбол. Есть первый тайм, второй. Есть командная игра. Очень похоже. Но все же есть нюанс: мы в театре не получаем миллионы, как футболисты за свою работу (улыбается). Есть, конечно, пошлая расхожая фраза про художника, который должен быть голодным. Обычно так говорят руководители или директора театров. Мол, зачем деньги артисту? Он не за них работает. А вот нет. Нужны.

- «На что?» - спросит алчный продюсер. Или директор театра.

- Это дает качественный уровень свободы, это раскрепощает. Это избавляет от необходимости искать халтуру, отвлекаться от основных задач. Это не про меркантильность, это про уважение к труду актера. К тому же у нас огромное количество актеров по непонятным для меня причинам становятся суперзвездами и получают космические деньги. За что? Иногда непонятно. Про кого-то понятно, да, но про кого-то нет. А в театре все просто, все на ладони. И с фельдшерами да, есть сходство. Люди на скорой работают сугубо на энтузиазме, из чувства альтруизма и желания помочь. Это преданные профессии люди. И здоровье отдают, и психику. В общем, не позавидуешь совсем. Настоящие герои. С уникальным чувством юмора, кстати. Циничным, как и у нас, артистов. В этом мы тоже похожи. И все же им, врачам, нельзя ошибаться. А если мы плохо сыграем - никто не умрет.

"Я лесной, земляной человек"