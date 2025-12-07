Степан Куликов: "Таланты в детях специально не воспитаешь"

Обаятельный ярославец Степан Куликов, артист Московского Губернского театра, давно уже прочно врос во вселенную медицинского сериала "Скорая помощь" (НТВ), где исполняет роль трогательного и шебутного фельдшера Вити Ушакова, по которому артиста и на улице уже давно узнают. В преддверии премьеры восьмого сезона проекта "Телепрограмма" пообщалась со Степаном, открытым и добрым и в жизни, про сходство работы врача и актера, сосуществование с женой-актрисой и, конечно, любимых детей.
"Наша профессия непредсказуема"
- Степан, в восьмом сезоне у вашего Ушакова появились определенные финансовые сложности. Насколько они мешают спокойно жить?
- Да, он раньше не был так обременен. Но теперь есть жена Татьяна (Анастасия Морозовская), которая в принципе всегда была при деньгах и привыкла к определенному уровню комфорта. Работала кинопродюсером, но вдруг осталась без работы. И, не посоветовавшись с мужем, ввязалась в ипотеку. Разумеется, фельдшеру скорой тянуть это непросто. С одной стороны, на структуру характера персонажа это влияет некритично. С другой, ну как все это мужчине, ответственному за семью, не держать в голове? Конечно, он нервничает, думает об этом все время, переживает. Размышляет, где бы еще заработать. К тому же они переезжают в другую квартиру - там иной контингент соседей, на работу ездить гораздо дальше. Такой вот набор новых обстоятельств.
- Насколько влияет социальный разрыв? Жена как будто привыкла к иному образу жизни. Останется ли она вообще с фельдшером скорой?
- Есть такой конфликт, но вместе они его достаточно быстро преодолевают. Ушакова это триггерит, конечно. Еще с первого сезона, когда они только начали сближаться, было понятно, что герои из разных слоев. Жизнь с фельдшером скорой - это особая история. Но любовь всех примиряет. Другое дело, что внутри Виктора стало, очевидно, больше суеты в связи с этим всем. Теперь он должен соответствовать уровню - и это давит.
На съемках и пошутить можно. Например, с Гошей Куценко. Фото: личный архив Степана Куликова
- У вас были подобные периоды в жизни? Когда финансовое положение и роли были под вопросом, а повлиять вы никак не могли.
- Наша профессия действительно настолько непредсказуема, что эти качели происходят все время: сегодня ты в состоянии, что называется, поддерживать штаны, деньги есть - не на покупку квартиры, конечно, но все же на жизнь - а завтра уже проектов нет. Все-таки кино в отличие от театра, куда люди не за деньгами приходят, дает определенную стабильность и уровень свободы: можно попытаться спланировать, на отдых съездить и так далее. Но проекты заканчиваются - и начинается рулетка. Неизвестность. Так и у всех, что поделать? Привыкаем к этому. Мне в этом смысле повезло: у меня жена актриса (Наталья Шклярук тоже служит в Московском Губернском театре. - Авт.), так что из нас кто-то один постоянно в работе. Так и живем. Где-то ужался, где-то наоборот.
В новом сезоне "Скорой помощи" будут и звезды шоу-бизнеса. Вот Гарик Сукачев. Фото: канал НТВ
- Вас не угнетает эта вечная туманность?
- Нет. Это нормально, и с возрастом стал относиться к этому куда проще. Нет съемок? Можно спектакль поставить и выпустить - да, это другие деньги совсем по сравнению с гонорарами в кино и сериалах, но все же деньги.
- Образы врачей прилипают к вам нередко: и в "Скорой помощи", и в "Балаболе" 16+. А бывает такое, что врача вызвали, а вас узнали?
- Чтоб прям с вызовом врачей - не было, но на улице бывало. Выхожу из магазина, а там у соседнего скорая помощь стоит. И водитель мне: "Привет!" Я ему в ответ: "Привет". Поздоровались, как будто коллеги, на одной станции работаем (смеется). Такое вот бывало. А так - да некогда им следить за актерами, делом заняты. Зато пишут часто, да - и фельдшеры, и врачи. Могут узнать на улице, когда не на смене находятся, остановиться: "Это же вы?" Фотографируюсь с удовольствием.
- Есть ли параллели между работой фельдшера и актера? В театре особенно, где люди работают за копейки, а выкладываются на спектаклях каждый день.
- Есть, безусловно. Если сравнивать со спортом, то один мой друг считает, что театр - это футбол. Есть первый тайм, второй. Есть командная игра. Очень похоже. Но все же есть нюанс: мы в театре не получаем миллионы, как футболисты за свою работу (улыбается). Есть, конечно, пошлая расхожая фраза про художника, который должен быть голодным. Обычно так говорят руководители или директора театров. Мол, зачем деньги артисту? Он не за них работает. А вот нет. Нужны.
- «На что?» - спросит алчный продюсер. Или директор театра.
- Это дает качественный уровень свободы, это раскрепощает. Это избавляет от необходимости искать халтуру, отвлекаться от основных задач. Это не про меркантильность, это про уважение к труду актера. К тому же у нас огромное количество актеров по непонятным для меня причинам становятся суперзвездами и получают космические деньги. За что? Иногда непонятно. Про кого-то понятно, да, но про кого-то нет. А в театре все просто, все на ладони. И с фельдшерами да, есть сходство. Люди на скорой работают сугубо на энтузиазме, из чувства альтруизма и желания помочь. Это преданные профессии люди. И здоровье отдают, и психику. В общем, не позавидуешь совсем. Настоящие герои. С уникальным чувством юмора, кстати. Циничным, как и у нас, артистов. В этом мы тоже похожи. И все же им, врачам, нельзя ошибаться. А если мы плохо сыграем - никто не умрет.
"Я лесной, земляной человек"
Степан с женой Наташей и сыном Петей. Фото: личный архив Степана Куликова
- Муж и жена - актеры: это сила? Обсуждаете работу дома?
- Да, бывает. И советуемся, и обсуждаем. И Наташа меня во многом подстегивает, мотивирует, так скажем, пинает (смеется): вот, мол, попал в сериал хороший, но на этом останавливаться не надо, продолжай, двигайся. Я отвечаю: да вроде и так вот работаю, что не так? Словом, всячески мою внутреннюю лень пытается раскачать. Это полезно.
- У детей артистов есть шанс избежать этой скользкой дорожки?
- Никогда в жизни не буду давить на них. А если не решатся быть актерами, то в глубине души, наверно, и порадуюсь. Потому что профессия, как уже говорил, слишком зависимая, непредсказуемая, «болезная» такая. Неоправданно жестокая. Поэтому пусть выберут сами. Мы, артисты, как и врачи, - отдельная, обособленная диаспора. Живем в своем мире. Есть свои задачи и планы. Да, мы никого не спасаем, как фельдшеры скорой, но если хотя бы один человек после тяжелого рабочего дня при помощи наших проектов хотя бы на часик улетит в другой мир от суеты и тяжелого труда - будет здорово. А потом если еще полчаса поразмышляет о том, что увидел, - значит, все правильно. И не зря. А как разглядеть в детях таланты? Вопрос. Специально ничего не воспитаешь. Им самим должно быть интересно. И вообще в мире огромное количество интересных профессий. Можно яичницу готовить так, что это уже будет произведение. Момент сочинительства - вот что такое искусство.
- А чем вообще интересуются сейчас дети?
С дочерью Ярославой. Фото: личный архив Степана Куликова
- Дочь Ярослава еще маленькая (6 лет) - куклы интересны (улыбается). Пробовали спортом - занималась художественной гимнастикой, тренер хвалил, а потом переключило, и все. Заставлять продолжать не стали. Петя (11 лет) занимается футболом. На плавание ходил, но перестал в какой-то момент. Три года занимался шахматами. Если глаз не горит, зачем ломать ребенка? Теперь вот пошел в творческую мастерскую "Махловка" - из глины, из бумаги делают потрясающие вещи. Мне нравится - и ему, главное, тоже. Заставлять не вижу смысла. Запрещать телефон - тоже. И так разносторонне развиваются. Пробуем, наблюдаем пока.
- Что увлекает вас? Помимо работы, конечно. Читал, что курятник завели, домашнее хозяйство за городом.
- Ну, это еще во времена пандемии было, когда все по домам были закрыты. С тестем Сергеем Евгеньевичем и тещей Ириной Алексеевной поставили зимний домик, привели в порядок участок. Я сам - человек, который землю любит. Мне нравилось. Думаю, что на старости лет уеду в глушь и буду счастливо жить вдали от города. Где поспокойнее. Хотя, с другой стороны, поживешь на даче летом, потом приезжаешь в Москву - ох, как хорошо, как мне все нравится! Движуха, темп, город, события. А вообще я занимаюсь поисковой работой: мы с коллегами в лесах поднимаем незахороненных бойцов времен Великой Отечественной. Выезжаем и в Белоруссию, и в Ленинградскую область, и в Подмосковье. Имеются даже награды за это. Тоже своего рода момент отвлечения - ходим в лес с ребятами, у всех абсолютно разные профессии, переключаемся. Занимаемся тем, что восстанавливаем историческую справедливость, находим героев. В этом смысле я лесной, земляной человек (улыбается). Люблю копаться в земле.
