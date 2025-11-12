Стас Пьеха: "Он рассказал мне: 'Я с утра просыпаюсь в постели, у меня клюшка от гольфа и диджейские наушники"

Сын Стаса Пьехи Петр перешел в новую школу. И, к счастью, там 11-летнего мальчика приняли хорошо. Об этом певец рассказал журналистам в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию "Русского радио".
Однако разговор начался с инцидента, когда ночью певец Сергей Пенкин случайно порвал матрац в отеле Новосибирска и проснулся весь в перьях. И отель выставил ему счет на 350 000 рублей.
Представители СМИ попросили Стаса вспомнить, случалось ли ему попадать в какие-то неприятные истории, связанные с поездками и не только.
Стас Пьеха: "Стекла бил в школе, двери ломал"
"В Гнесинском общежитии много лет назад с 11 этажа выкинули рояль. Но я в этом не участвовал", — отметил певец.
— Неужели вы никогда ничего не ломали в отелях?
— Нет. Школу громили. Стекла бил в школе, двери ломал. Но мне тогда было 12 лет. А будучи взрослым, я уже вел себя культурно.
— Может быть, кто-то из вашей команды попадал в истории?
— У меня был один персонаж, который достал клюшку от гольфа, разбил ей диджейское стекло, взял наушники и уснул. А потом рассказал мне: "Прикинь, я с утра просыпаюсь в постели, у меня клюшка от гольфа и диджейские наушники".
Приехала полиция, и я за него штраф платил. Через некоторое время мы расстались, потому что такие случаи были еще, а это не очень хорошая имиджевая история.
Стас Пьеха. Фото: Илья Московец / Global Look Press
Стас Пьеха: "Я бы хотел, чтобы Петя был ученым, врачом, человеком, открывающим что-то новое, а не музыкантом"
— Владимир Пресняков и Дмитрий Маликов признались, что им звонят из школы и говорят, что их сыновья хулиганят. А жалуются ли педагоги на Петю?
— Мне лично никто никогда не звонит. За последний год никаких жалоб на моего сына не было. Хотя у него сейчас другая школа, где 34 человека в классе. А Петя никогда не учился в такой огромной тусовке. Сын реагирует на это хорошо. Никакого кипиша не было.
— Одноклассники приняли его хорошо?
— Да. Кстати, сейчас он начал заниматься в одной творческой школе — танцевать, петь. Но вдруг он еще передумает…
— Почему вы так говорите?
— Я сам не хотел быть музыкантом. Но с другой стороны, я разговаривал с Ириной Викторовной (Ириной Дубцовой. — Прим. ред.) на гастролях. Она ездит туда с сыном. И Ирина говорит: "Он десять песен поет, а я отдыхаю".
Короче, это палка о двух концах. Я бы хотел, чтобы Петя был ученым, врачом, человеком, открывающим что-то новое, а не музыкантом.
— Как одноклассники и учителя относятся к тому, что Петя — сын Стаса Пьехи?
— Хорошо. Я же классный. (Смеется.)
— Созваниваетесь с сыном каждый день?
— Не каждый. Но отношения теплые, мы любим друг друга.
