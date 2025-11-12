Стас Пьеха: "Он рассказал мне: 'Я с утра просыпаюсь в постели, у меня клюшка от гольфа и диджейские наушники"

Сын Стаса Пьехи Петр перешел в новую школу. И, к счастью, там 11-летнего мальчика приняли хорошо. Об этом певец рассказал журналистам в кулуарах премии "Золотой граммофон", приуроченной к 30-летию "Русского радио".

Однако разговор начался с инцидента, когда ночью певец Сергей Пенкин случайно порвал матрац в отеле Новосибирска и проснулся весь в перьях. И отель выставил ему счет на 350 000 рублей.

Представители СМИ попросили Стаса вспомнить, случалось ли ему попадать в какие-то неприятные истории, связанные с поездками и не только.

Стас Пьеха: "Стекла бил в школе, двери ломал"

"В Гнесинском общежитии много лет назад с 11 этажа выкинули рояль. Но я в этом не участвовал", — отметил певец.

— Неужели вы никогда ничего не ломали в отелях?

— Нет. Школу громили. Стекла бил в школе, двери ломал. Но мне тогда было 12 лет. А будучи взрослым, я уже вел себя культурно.

— Может быть, кто-то из вашей команды попадал в истории?

— У меня был один персонаж, который достал клюшку от гольфа, разбил ей диджейское стекло, взял наушники и уснул. А потом рассказал мне: "Прикинь, я с утра просыпаюсь в постели, у меня клюшка от гольфа и диджейские наушники".

Приехала полиция, и я за него штраф платил. Через некоторое время мы расстались, потому что такие случаи были еще, а это не очень хорошая имиджевая история.