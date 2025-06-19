Стас Михайлов: "Не забываю смотреть под ноги - как отец учил"

У народного артиста РФ Стаса Михайлова в разгаре гастрольный тур. На следующей неделе пройдут два больших концерта в Санкт-Петербурге и один в Москве.
Разговор с «Телепрограммой» получился философский: артист рассказал, в чем черпает энергию, как старается воспитывать детей и за что особенно благодарен родителям.
- На днях вы выпустили песню «Папа». В ней есть такие слова: «Твои советы помню и горжусь». Какие из них вы вспоминаете чаще всего?
- Вы знаете, они всегда со мной. Наверное, самые главные и важные слова, которые папа часто мне говорил, такие: «Сынок, как бы ты высоко ни взлетал, не забывай смотреть под ноги».
Это очень важный момент: твердо стоять на земле, понимая, откуда растут ноги, помнить, кто тебе открыл первую дверь, кто дал тебе возможность все это понимать, двигаться. В жизни каждого человека есть такие люди, которые когда-то открыли для него первую калиточку в его жизни, таких людей нельзя забывать.
- Какие черты характера вам передались от папы, а какие от мамы? И кто из ваших детей больше всего похож в этом плане на дедушку, бабушку?
- Так устроено: пока мы дети, хотим быть похожими на своих родителей, пытаемся быть, как они, учимся у них. Это самый лучший пример, на мой взгляд. Не пример школы, улицы, а именно общение между двумя взрослыми людьми, между папой и мамой.
Я многому у них научился и даже сейчас, будучи отцом, всегда задумываюсь, как в той и иной ситуации поступили бы они. У многих, мне кажется, так.
От папы я, наверное, перенял целеустремленность - желание добиваться целей, которые для многих вокруг кажутся нереальными. Но тем не менее я их ставлю перед собой и стараюсь достигать, несмотря ни на что.
Даже если сто человек мне скажут, что не получится, я буду уверен, что с Божьей помощью мы обязательно этого добьемся и сделаем. А от мамы у меня переживание за всех своих.
Есть во мне такое: беспокоюсь за детей, семью, окружающих, близких - чтобы у всех все было хорошо. Это неуемная черта моего характера, и от этого никуда не деться.
Мне кажется, больше всего на бабушку похожа Маша - твердостью, силой характера. Несмотря на то, что она ребенок, Маша очень сильная - четко понимает, что хочет, и умеет также добиваться своих целей. А Иванка впитала и от двух бабушек, и от мамы Инны мягкость, нежность, женскую харизму.
- Нередко родители живут по принципу «Все лучшее - детям», отказывая себе во всем. А потом дети вырастают, начинают это понимать и пытаются исполнить мечты пап и мам. Какие мечты родителей исполняете вы?
- Когда мы с братом были маленькие, ничего не просили у родителей, но замечали одну простую вещь - при всех ограниченных возможностях, какие были у большинства в Советском Союзе, наши родители старались максимально для нас с братом.
Я это запомнил и теперь стараюсь такую же заботу перенести на родителей. С годами я стал замечать, что для родителей важна не ценность подарка, а наше внимание, общение. Человеку радостно просыпаться, видеть мир, жить, дышать, ходить под этим небом, благодарить Бога.
А дорогие бренды или какие-то вещи, которые мы, люди, для себя определили как особо ценные, для них не имеют значения, они в этом особо и не понимают. Для родителей гораздо важнее наши встречи, звонки. Я хочу, чтобы они как можно дольше прожили на этом свете в нашей любви, ласке и заботе.
Мы с Инной хотим передать эти семейные отношения и ценности нашим детям.
- Не поете на семейных встречах песню «Папа»? Ведь она может стать «застольной» - в том плане, что дети станут ее петь отцам на днях рождения, юбилеях.
- Мы не поем за семейным столом песни Стаса Михайлова. Было бы странновато, если бы мы собирались, садились и пели мои песни. И думаю, не стоит ассоциировать эту песню с застольем.
Она личностная - это крик души о том, что никогда не вернется, но при этом не теряет своей важности. Песня понятна людям, для которых папа - такой же важный в жизни человек, как и мама.
«Силы черпаю в самой жизни»
С женой Инной и дочками - 15-летней Иванной (справа) и 12-летней Марией. Фото: личный архив Стаса Михайлова
- Недавно у вас был стадионный концерт в Москве, все билеты были проданы. В июне два больших концерта в Санкт-Петербурге (24 и 25 июня в БКЗ «Октябрьский») и в Москве (29 июня в Зеленом театре ВДНХ), билеты тоже продаются активно.
Зрители перед концертом думают, что надеть, какие цветы купить, чистят память телефона, чтобы побольше наснимать видео на память. А как вы настраиваетесь на концерт? В чем черпаете энергию?
- Определенного правила не существует. Это всегда разные эмоции, разное настроение. Как не бывает одинаковых отпечатков пальцев, так не бывает одинаковых концертов. Единственная схожесть - ты готовишься к каждому из них. Важно, чтобы был эмоциональный настрой - желание передать людям то, что в данный момент в моей душе.
Главное, чтобы это было честно и без ощущения отработки. Честно скажу: порой бывает, как и у любого артиста, что нет сил. Но когда ты выходишь на сцену, они появляются. Откуда они взялись? Господь дает эти силы перед выходом на сцену. Если от чистого сердца попросить, то так и получается.
А черпаем мы силы от самой жизни. Бывает, ну нет у тебя настроения, а потом подумаешь: а почему? Ты что Бога гневишь? У тебя есть руки, ноги, ты дышишь, двигаешься; посмотри, какая красота вокруг, как этого можно не замечать... И понимаешь: нет причин тебе роптать, потому что самый важный источник жизни - это сама жизнь.
А самое важное для меня - трогать сердца и души. Когда это удается посредством песни, стихов, своего эмоционального настроя, тогда ты на правильном пути. Хочется, чтобы все эти шестеренки щелкали, и ты именно так выходил.
Сейчас идет подготовка к концертам в Москве и Санкт-Петербурге - готовимся, в том числе эмоционально. Ну и второе, что очень важно - это техническая составляющая, чтобы все работало. При Божьей помощи мы это сделаем.
«Мои дети сами хотят учиться»
Стас Михайлов с мамой Людмилой Васильевной, папой Владимиром Борисовичем и 24-летним сыном Никитой. Фото: личный архив Стаса Михайлова
- В Сети попадаются рекламные ролики с вашими фото, где вы рекомендуете БАДы. Но я прочла, что вы не пьете ни витамины, ни БАДы. Выходит, жулики?
- Ребят, ну я же не врач и, конечно же, это все неправда. Я никогда в жизни не рекламировал никаких препаратов, тем более не стану советовать то, в чем не разбираюсь. Это было бы глупо.
Вообще использовать свою публичность для рекламы чего-либо - это огромная ответственность, так как неизвестно, пользу или вред она принесет конкретным людям. Я не играю в эти игры вообще. И никогда ничего не рекламировал.
- Еще читала, что вы алкоголь совсем не употребляете уже почти год. Если это правда, то какие у вас способы снять напряжение, усталость?
- Есть люди, которые прекрасно себя чувствуют, выпивая - им так комфортно снимать стресс. Я почему не курю и не пью? Я пробовал курить, мне это не понравилось, не понимал, какой смысл в этом, и в 26 лет бросил.
Что касается алкоголя: во-первых, некомфортное состояние после него, тем более когда много передвижений и сложный график. Плюс я привык контролировать все, а выпив, тебе надо в два раза больше концентрироваться.
Ради чего пить? Говорят, что алкоголь снимает усталость, но в моем случае это самообман. Каждый человек вправе выбирать то, что ему нравится. Мне выпивать не нравится. Если выпил, то и поел больше - это еще одна причина отказа от алкоголя, так как я контролирую вес. И ключевое: я еще не видел людей, которым он бы помог. Честно.
Ни в каких количествах. Но я видел разрушенные из-за него жизни, семьи. Моя точка зрения: алкоголь и Стас Михайлов несовместимы.
- Сейчас пора экзаменов. Как дети пережили эту пору? Как учатся дочки?
- Слава Богу, в учебе детей я не принимаю участия. Только по рассказам других родителей знаю ситуации, когда они сидят до ночи с детьми, делают уроки.
Мне повезло: не надо стоять с палкой и заставлять, они сами приходят и рассказывают - я сдала сегодня экзамен, я получила такие-то баллы и т. д. К примеру, общаемся сегодня с Иванкой, она делится планами на учебу.
Мне так нравятся их целеустремленность и видение своего будущего, желание учиться - это то, чего не было у меня, честно вам скажу. Вижу похожесть нашу в том, что я так же хотел добиться целей в музыке. Меня никто не просил, не заставлял. А у них это проявляется в учебе.
Сейчас растет поколение людей, которые уже с молодости ставят себе цели, понимая, что без образования невозможно состояться ни в профессии, ни как личность. Чем бы ты ни занимался, образование необходимо. Вот в наше время была другая страна, и было все по-другому...
Для меня самая важная задача как отца такая: заметив у своих детей интерес к тому или иному предмету, к науке, к бизнесу - не важно, к чему, их подтолкнуть, помочь в этом. Организовать, помочь - это моя стезя. Но советы даю аккуратно, потому что не надо делать за детей выбор, у них свой путь - под присмотром Бога.
Мы на него влиять не должны - можем только подтолкнуть, направить. Дети - это отдельные личности, которым мы можем помогать, но смотреть со стороны, как они что-то делают. И умиляться...