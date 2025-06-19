Стас Михайлов: "Не забываю смотреть под ноги - как отец учил"

У народного артиста РФ Стаса Михайлова в разгаре гастрольный тур. На следующей неделе пройдут два больших концерта в Санкт-Петербурге и один в Москве.

Разговор с «Телепрограммой» получился философский: артист рассказал, в чем черпает энергию, как старается воспитывать детей и за что особенно благодарен родителям.

- На днях вы выпустили песню «Папа». В ней есть такие слова: «Твои советы помню и горжусь». Какие из них вы вспоминаете чаще всего?

- Вы знаете, они всегда со мной. Наверное, самые главные и важные слова, которые папа часто мне говорил, такие: «Сынок, как бы ты высоко ни взлетал, не забывай смотреть под ноги».

Это очень важный момент: твердо стоять на земле, понимая, откуда растут ноги, помнить, кто тебе открыл первую дверь, кто дал тебе возможность все это понимать, двигаться. В жизни каждого человека есть такие люди, которые когда-то открыли для него первую калиточку в его жизни, таких людей нельзя забывать.

- Какие черты характера вам передались от папы, а какие от мамы? И кто из ваших детей больше всего похож в этом плане на дедушку, бабушку?

- Так устроено: пока мы дети, хотим быть похожими на своих родителей, пытаемся быть, как они, учимся у них. Это самый лучший пример, на мой взгляд. Не пример школы, улицы, а именно общение между двумя взрослыми людьми, между папой и мамой.

Я многому у них научился и даже сейчас, будучи отцом, всегда задумываюсь, как в той и иной ситуации поступили бы они. У многих, мне кажется, так.

От папы я, наверное, перенял целеустремленность - желание добиваться целей, которые для многих вокруг кажутся нереальными. Но тем не менее я их ставлю перед собой и стараюсь достигать, несмотря ни на что.

Даже если сто человек мне скажут, что не получится, я буду уверен, что с Божьей помощью мы обязательно этого добьемся и сделаем. А от мамы у меня переживание за всех своих.

Есть во мне такое: беспокоюсь за детей, семью, окружающих, близких - чтобы у всех все было хорошо. Это неуемная черта моего характера, и от этого никуда не деться.

Мне кажется, больше всего на бабушку похожа Маша - твердостью, силой характера. Несмотря на то, что она ребенок, Маша очень сильная - четко понимает, что хочет, и умеет также добиваться своих целей. А Иванка впитала и от двух бабушек, и от мамы Инны мягкость, нежность, женскую харизму.

- Нередко родители живут по принципу «Все лучшее - детям», отказывая себе во всем. А потом дети вырастают, начинают это понимать и пытаются исполнить мечты пап и мам. Какие мечты родителей исполняете вы?

- Когда мы с братом были маленькие, ничего не просили у родителей, но замечали одну простую вещь - при всех ограниченных возможностях, какие были у большинства в Советском Союзе, наши родители старались максимально для нас с братом.

Я это запомнил и теперь стараюсь такую же заботу перенести на родителей. С годами я стал замечать, что для родителей важна не ценность подарка, а наше внимание, общение. Человеку радостно просыпаться, видеть мир, жить, дышать, ходить под этим небом, благодарить Бога.

А дорогие бренды или какие-то вещи, которые мы, люди, для себя определили как особо ценные, для них не имеют значения, они в этом особо и не понимают. Для родителей гораздо важнее наши встречи, звонки. Я хочу, чтобы они как можно дольше прожили на этом свете в нашей любви, ласке и заботе.

Мы с Инной хотим передать эти семейные отношения и ценности нашим детям.

- Не поете на семейных встречах песню «Папа»? Ведь она может стать «застольной» - в том плане, что дети станут ее петь отцам на днях рождения, юбилеях.

- Мы не поем за семейным столом песни Стаса Михайлова. Было бы странновато, если бы мы собирались, садились и пели мои песни. И думаю, не стоит ассоциировать эту песню с застольем.

Она личностная - это крик души о том, что никогда не вернется, но при этом не теряет своей важности. Песня понятна людям, для которых папа - такой же важный в жизни человек, как и мама.

«Силы черпаю в самой жизни»