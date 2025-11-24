Стас Михайлов: "Эти ребята ездят со мной на все концерты на протяжении 20 лет"

Певец Стас Михайлов признается, что в России есть ряд мест, которые ему очень нравятся. В частности, речь идет об Алтае, Камчатке и Байкале. Об этом артист рассказал на красной дорожке Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!". Организатором мероприятия выступило радио "Шансон".

А заодно Стас Михайлов проанонсировал свой сольный концерт под названием "Все для тебя", который пройдет 8 марта. Сольник включит в себя три десятка песен — как любимых хитов, так и новых композиций. Поэтому первый вопрос журналистов был вполне логичным.

Стас Михайлов: "Я увидел одного молодого человека среди девчонок"

— Стас, как вы думаете, за что вас любят женщины? Они уже на протяжении многих лет ходят на ваши концерты. Уверены, что выступление 8 марта не станет исключением…

— Не знаю. У нас уже поменялась публика. Есть и мужская аудитория. Мы вас пригласим 8 марта, и вы посмотрите, что происходит в зале. Это лучше спрашивать у людей, а не у меня.

Вот вчера мы снимали концерт, и я увидел одного молодого человека среди девчонок. Что у него в голове? Он эмоционально танцевал весь концерт.

— А вы не устали работать?

— Без этого невозможно. На какое-то время ты устаешь, а потом снова в силе.

— А с кем бы хотели записать дуэт?

— С кем я хочу, я сделаю. Вы увидите это 8 марта.

Стас Михайлов: "Если человек делает татуировки, это, наверное, слишком"

— Бывало ли такое, что поклонники делали татуировки с вашим изображением или строчками из ваших песен?

— Чего только не было! Если человек делает татуировки, это, наверное, слишком. Я их не делаю.