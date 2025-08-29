Софья Синицына о слухах про роман с Федором Бондарчуком: "Я бы, наверное, сейчас стояла бы с ним"

Софья Синицына. Фото: Global Look Press

На премьере сериала "Виноград" артистка прокомментировала слухи об отношениях с известными режиссерами и призналась, что ее сердце занято. Но кем?

Когда впервые видишь актрису Софью Синицыну воочию, сразу понимаешь: выражение Femme Fatale — это про нее. Неслучайно этой артистке приписывают отношения с режиссерами Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым.

Но реальный факт ее биографии — роман с Павлом Табаковым, начавшийся в 2017 году, и рождение дочери Мии в 2020-м. Вскоре после появления девочки на свет влюбленные расстались. Но Павел наряду со своей мамой Мариной Зудиной принимает активное участие в воспитании Мии и помогает Софье финансово.

Однако вернемся к образу роковой женщины. Софья Синицына посетила премьеру сериала "Виноград", где она исполнила одну из главных ролей. Кинодива облачилась в черное платье по фигуре с глубоким декольте и вырезом по ноге и сделала прическу, напоминающую образы актрис эпохи немого кино. Выглядела она просто сногсшибательно и с улыбкой отвечала на каверзные вопросы журналистов.

Софья Синицына: "Вы не там копаете"

— Как вы относитесь к многочисленным сплетням о себе, слухах о романах с Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым?

— Просто принимаю как данность.

— Вас это не задевает?

— Периодически я что-то читаю. Конечно, меня это подзадевает. Но иногда это смешно. Такая комедия!

— То есть, у вас нет романа с Федором Бондарчуком?

— Кто знает? (Смеется.) Ну, конечно, нет. Я бы, наверное, сейчас стояла бы с ним.

Софья Синицына на премьере сериала "Виноград". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— Вы роскошная женщина. Неужели ваше сердце не занято?

— Занято. Но никем из вышеперечисленных людей. Вы не там копаете.

— Ну ваш мужчина из актерской среды?

— Не знаю. (Смеется.)

Софья Синицына: "Мне помогали мужчины"

— Главному герою сериала "Виноград" Егору Антонову пришлось приспособиться к обстоятельствам и начать жизнь заново. А часто ли вам приходилось организовывать свою жизнь с нуля?

— Очень часто. Например, почти год назад. Пришлось все начинать заново. Но, по-моему, у меня неплохо получилось.

— А бывало ли такое, что вы вообще оставались без денег?

— У меня такого не случалось. Сначала мне помогали родители, я подрабатывала. Потом начала сниматься в кино. Мне помогали и мужчины.

Я с удовольствием соглашаюсь и принимаю помощь. Дают — бери. Но сейчас я сама себя обеспечиваю.

Софья Синицына на премьере сериала "Виноград". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— Павлу Табакову не удалось довести вас до ЗАГСа. Хотите ли вы сейчас замуж?

— Если бы был любимый человек, я бы с удовольствием вышла бы за него замуж.

— А хотите еще детей?

— Да. Я активно работаю над этим. Мы очень стараемся.

— Есть ли у вас мечта? Например, купить дом, сделать в нем ремонт?

— У меня все есть.

— А о чем вы тогда мечтаете?

— Сниматься в кино.

