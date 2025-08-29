Софья Синицына о слухах про роман с Федором Бондарчуком: "Я бы, наверное, сейчас стояла бы с ним"

Когда впервые видишь актрису Софью Синицыну воочию, сразу понимаешь: выражение Femme Fatale — это про нее. Неслучайно этой артистке приписывают отношения с режиссерами Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым.

Но реальный факт ее биографии — роман с Павлом Табаковым, начавшийся в 2017 году, и рождение дочери Мии в 2020-м. Вскоре после появления девочки на свет влюбленные расстались. Но Павел наряду со своей мамой Мариной Зудиной принимает активное участие в воспитании Мии и помогает Софье финансово.

Однако вернемся к образу роковой женщины. Софья Синицына посетила премьеру сериала "Виноград", где она исполнила одну из главных ролей. Кинодива облачилась в черное платье по фигуре с глубоким декольте и вырезом по ноге и сделала прическу, напоминающую образы актрис эпохи немого кино. Выглядела она просто сногсшибательно и с улыбкой отвечала на каверзные вопросы журналистов.

Софья Синицына: "Вы не там копаете"

— Как вы относитесь к многочисленным сплетням о себе, слухах о романах с Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым?

— Просто принимаю как данность.

— Вас это не задевает?

— Периодически я что-то читаю. Конечно, меня это подзадевает. Но иногда это смешно. Такая комедия!

— То есть, у вас нет романа с Федором Бондарчуком?

— Кто знает? (Смеется.) Ну, конечно, нет. Я бы, наверное, сейчас стояла бы с ним.