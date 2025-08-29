Софья Синицына о слухах про роман с Федором Бондарчуком: "Я бы, наверное, сейчас стояла бы с ним"

Когда впервые видишь актрису Софью Синицыну воочию, сразу понимаешь: выражение Femme Fatale — это про нее. Неслучайно этой артистке приписывают отношения с режиссерами Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым.
Но реальный факт ее биографии — роман с Павлом Табаковым, начавшийся в 2017 году, и рождение дочери Мии в 2020-м. Вскоре после появления девочки на свет влюбленные расстались. Но Павел наряду со своей мамой Мариной Зудиной принимает активное участие в воспитании Мии и помогает Софье финансово.
Однако вернемся к образу роковой женщины. Софья Синицына посетила премьеру сериала "Виноград", где она исполнила одну из главных ролей. Кинодива облачилась в черное платье по фигуре с глубоким декольте и вырезом по ноге и сделала прическу, напоминающую образы актрис эпохи немого кино. Выглядела она просто сногсшибательно и с улыбкой отвечала на каверзные вопросы журналистов.
Софья Синицына: "Вы не там копаете"
— Как вы относитесь к многочисленным сплетням о себе, слухах о романах с Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым?
— Просто принимаю как данность.
— Вас это не задевает?
— Периодически я что-то читаю. Конечно, меня это подзадевает. Но иногда это смешно. Такая комедия!
— То есть, у вас нет романа с Федором Бондарчуком?
— Кто знает? (Смеется.) Ну, конечно, нет. Я бы, наверное, сейчас стояла бы с ним.
Софья Синицына на премьере сериала "Виноград". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Вы роскошная женщина. Неужели ваше сердце не занято?
— Занято. Но никем из вышеперечисленных людей. Вы не там копаете.
— Ну ваш мужчина из актерской среды?
— Не знаю. (Смеется.)
Софья Синицына: "Мне помогали мужчины"
— Главному герою сериала "Виноград" Егору Антонову пришлось приспособиться к обстоятельствам и начать жизнь заново. А часто ли вам приходилось организовывать свою жизнь с нуля?
— Очень часто. Например, почти год назад. Пришлось все начинать заново. Но, по-моему, у меня неплохо получилось.
— А бывало ли такое, что вы вообще оставались без денег?
— У меня такого не случалось. Сначала мне помогали родители, я подрабатывала. Потом начала сниматься в кино. Мне помогали и мужчины.
Я с удовольствием соглашаюсь и принимаю помощь. Дают — бери. Но сейчас я сама себя обеспечиваю.
Софья Синицына на премьере сериала "Виноград". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Павлу Табакову не удалось довести вас до ЗАГСа. Хотите ли вы сейчас замуж?
— Если бы был любимый человек, я бы с удовольствием вышла бы за него замуж.
— А хотите еще детей?
— Да. Я активно работаю над этим. Мы очень стараемся.
— Есть ли у вас мечта? Например, купить дом, сделать в нем ремонт?
— У меня все есть.
— А о чем вы тогда мечтаете?
— Сниматься в кино.