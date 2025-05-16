Слава: "Я зависимая от любви!"

- Простите за прямоту, но не спросить не могу: в плане личной жизни вы сейчас одиноки или с Анатолием (речь об отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, с котором певица жила более 18 лет. - Ред.)? Даже искусственный интеллект, анализируя информацию на эту тему, запутался и выдает два прямо противоположных ответа.

- Мы с Анатолием вместе навсегда, потому что у нас дочь Антонина. Но сейчас наши отношения больше как у родных людей, друзей. И если вдруг я или он закрутим новый роман, то вторая сторона против не будет. Потому что мы по-настоящему близкие люди, которые желают друг другу счастья.

- «В жизни можно рассчитывать только на себя» - это про вас? Или вам повезло и рядом есть те, на кого можно опереться?

- Да, правильнее рассчитывать только на себя и не питать иллюзий, чтобы потом не разочаровываться, если не получишь поддержку в нужный момент. Но желаю, чтобы у каждого, как у меня, были рядом близкие люди, которые бескорыстно поддерживают и помогают. Но и в этом случае полностью рассчитывать надо только на свои силы. У меня так.

- Самый популярный запрос с вашим именем в Сети звучит так: «Слава. Одиночество». Слова этого хита многие знают наизусть. Вы ведь соавтор этой знаковой для вашего творчества композиции. Как сложился этот хит?

- Главные строчки «Одиночество - сволочь, я не чувствую сердца, я не чувствую руку» - Вити Дробыша. И мелодия его. «Одиночество» - это полностью заслуга Виктора Дробыша! Идея строчки пришли к нему в голову случайно. Он попросил меня написать остальные слова. Изначально он хотел, чтобы эту песню исполняла другая певица. Она спела. Ему жутко не понравилось! А когда спела я, то стало понятно, что «Одиночество» - отражение моей сущности. Эта песня - как мой флаг, который я несу по жизни, она влезла всем в душу, и мне ее никогда не надоедает петь. На сольных концертах по просьбам зрителей всегда пою ее дважды.

- Сегодня утром услышала по радио еще одну вашу песню, которую активно обсуждают и слушают второй год. Люди пишут, что с первых строк трека «Ты услышишь меня» у них идут слезы. Там звучат такие строки: «мне бы голос услышать родной - на часок...» По кому вы скучаете, с кем хотели бы поговорить, а уже не получится?

- За эту песню хочу сказать большое спасибо авторам - Кире Дымовой и Игорю Азарову, а также Косте Костомарову, который сделал очень красивую аранжировку. Изначально песня была в другом ритме, но когда я начала ее исполнять, то решила, что здесь обязательно нужен кусочек марша - как крик души. Я рано потеряла папу, маму - несколько лет назад после пандемии, и всегда во время исполнения думаю о родителях. Мне хотелось бы хоть часок посидеть с ними, поболтать, посмеяться, спросить совета. Да просто обнять и поцеловать.

-Этой весной в чарты влетела ваша с Аней Семенович песня «Девушки не заграничные». У вас с ней уже не первый дуэт. Значит, у вас хорошие отношения. Рады за подругу, у которой сложилась личная жизнь?

- Бесконечно рада! У меня если и бывает зависть, то только белая. Я всегда очень переживаю за близких, за интересных людей, когда им хочется создать семью, а их преследует одиночество. Непонятно, почему так несправедливо? Поэтому мамочкам, которые меня читают в соцсетях, советую: пусть рассказывают своим детям, что знакомиться лучше в институте, в годы юности. Так больше шансов создать пару, а дальше будет легче идти по жизни вместе. Ведь чем старше становишься, тем сложнее познакомиться. А если ты известный человек, то вообще непонятно, кто решится подойти. Скромный не осмелится... А за Аню я максимально счастлива и рада, они с Денисом - классная пара: держу за них кулачки.

«Я вижу, что желанна»