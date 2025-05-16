Слава: "Я зависимая от любви!"

Певице 15 мая исполняется 45 лет. 25 из них она поет на большой сцене. Получается, два юбилея в один год! С каким настроением Слава их встречает?
- Слава, с наступающим днем рождения! Как отметите в этом году? Что сами себе подарите?
- Раньше я устраивала большие вечеринки - мы снимали теплоходы, какие-то бары, рестораны, дискотеки... Вся тусовка приходила меня поздравлять. Сейчас такие масштабные гулянки уже не в моде, да и нет желания их устраивать. Справлю с семьей. Что себе купила? Пока еще ничего. Возможно, позже устрою отдых с семьей, друзьями. В последние годы я охотнее трачусь на подарки близким и родным, чем выбираю подарки себе.
- Цифры у вас красивые - 45 и 25. Какие советы вы бы дали юным девчонкам исходя из своего жизненного опыта?
- Есть два главных совета. Первый: любить себя при любых обстоятельствах. Всегда! Но это непросто. К примеру, в детстве я себя считала гадким утенком - стеснялась больших глаз, прятала улыбку. С годами только поняла, как это красиво, что это мои фишки. Второй: постоянно учиться чему-то новому, читать, узнавать. Особенно в юные годы! Потому что после 35 лет выучить, к примеру, новый язык гораздо сложнее - память начинает подводить. Поэтому старайтесь успеть получить максимум знаний, потом это сработает на вас.
- Все к сегодняшнему дню сложилось именно так, как вы и хотели? Или чего-то не хватает?
- Да, все стабильно и очень хорошо. Тьфу-тьфу! Чего не хватает? Может быть, я еще детишек хочу... Хотя у меня есть прекрасный внучек Арсюшенька. Надеюсь, когда-нибудь еще и внучечка будет.
«Зависть у меня только белая»
Фото: Дамир Жукенов
- Простите за прямоту, но не спросить не могу: в плане личной жизни вы сейчас одиноки или с Анатолием (речь об отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, с котором певица жила более 18 лет. - Ред.)? Даже искусственный интеллект, анализируя информацию на эту тему, запутался и выдает два прямо противоположных ответа.
- Мы с Анатолием вместе навсегда, потому что у нас дочь Антонина. Но сейчас наши отношения больше как у родных людей, друзей. И если вдруг я или он закрутим новый роман, то вторая сторона против не будет. Потому что мы по-настоящему близкие люди, которые желают друг другу счастья.
- «В жизни можно рассчитывать только на себя» - это про вас? Или вам повезло и рядом есть те, на кого можно опереться?
- Да, правильнее рассчитывать только на себя и не питать иллюзий, чтобы потом не разочаровываться, если не получишь поддержку в нужный момент. Но желаю, чтобы у каждого, как у меня, были рядом близкие люди, которые бескорыстно поддерживают и помогают. Но и в этом случае полностью рассчитывать надо только на свои силы. У меня так.
- Самый популярный запрос с вашим именем в Сети звучит так: «Слава. Одиночество». Слова этого хита многие знают наизусть. Вы ведь соавтор этой знаковой для вашего творчества композиции. Как сложился этот хит?
- Главные строчки «Одиночество - сволочь, я не чувствую сердца, я не чувствую руку» - Вити Дробыша. И мелодия его. «Одиночество» - это полностью заслуга Виктора Дробыша! Идея строчки пришли к нему в голову случайно. Он попросил меня написать остальные слова. Изначально он хотел, чтобы эту песню исполняла другая певица. Она спела. Ему жутко не понравилось! А когда спела я, то стало понятно, что «Одиночество» - отражение моей сущности. Эта песня - как мой флаг, который я несу по жизни, она влезла всем в душу, и мне ее никогда не надоедает петь. На сольных концертах по просьбам зрителей всегда пою ее дважды.
- Сегодня утром услышала по радио еще одну вашу песню, которую активно обсуждают и слушают второй год. Люди пишут, что с первых строк трека «Ты услышишь меня» у них идут слезы. Там звучат такие строки: «мне бы голос услышать родной - на часок...» По кому вы скучаете, с кем хотели бы поговорить, а уже не получится?
- За эту песню хочу сказать большое спасибо авторам - Кире Дымовой и Игорю Азарову, а также Косте Костомарову, который сделал очень красивую аранжировку. Изначально песня была в другом ритме, но когда я начала ее исполнять, то решила, что здесь обязательно нужен кусочек марша - как крик души. Я рано потеряла папу, маму - несколько лет назад после пандемии, и всегда во время исполнения думаю о родителях. Мне хотелось бы хоть часок посидеть с ними, поболтать, посмеяться, спросить совета. Да просто обнять и поцеловать.
-Этой весной в чарты влетела ваша с Аней Семенович песня «Девушки не заграничные». У вас с ней уже не первый дуэт. Значит, у вас хорошие отношения. Рады за подругу, у которой сложилась личная жизнь?
- Бесконечно рада! У меня если и бывает зависть, то только белая. Я всегда очень переживаю за близких, за интересных людей, когда им хочется создать семью, а их преследует одиночество. Непонятно, почему так несправедливо? Поэтому мамочкам, которые меня читают в соцсетях, советую: пусть рассказывают своим детям, что знакомиться лучше в институте, в годы юности. Так больше шансов создать пару, а дальше будет легче идти по жизни вместе. Ведь чем старше становишься, тем сложнее познакомиться. А если ты известный человек, то вообще непонятно, кто решится подойти. Скромный не осмелится... А за Аню я максимально счастлива и рада, они с Денисом - классная пара: держу за них кулачки.
«Я вижу, что желанна»
С внуком Арсением (в коляске) и дочерью Александрой. Фото: Регина Позднякова
- Выглядите круто. Но, наверное, любой человек переживает момент принятия того, как быстро перевалило за 30, за 40, за 50 и т. д. Были моменты, когда вы стрессовали из-за возраста?
- Никогда! Наоборот, в юности хотела быстрее стать старше. Сейчас мне абсолютно комфортно в своем возрасте. На меня обращают внимание мужчины - я вижу, что желанна. А если я кому-то не нравлюсь, то просто не общаюсь с этими людьми, и моя самооценка из-за мнения посторонних людей не страдает. Я не занимаюсь спортом, так как много двигаюсь на сцене. Если где-то лишняя морщинка, то всегда можно сходить к косметологу. Если с годами нужна будет подтяжка, чтобы оставаться визуально приятной для своего зрителя, я ее сделаю.
- Вашей старшей дочери Саше 26 лет. Чем сейчас занята молодая мама, помимо воспитания двухлетнего сыночка?
- Сашуня у меня гипермегаактивная доченька. Горжусь тем, как серьезно она занимается своим делом - театральной школой для детей. Саша с большой ответственностью подбирала опытных педагогов, она старается, чтобы все было на высоком уровне, вникает во все детали. Также дочь получает третье высшее образование - учится на актерском в Театральном институте имени Щукина (Александра окончила школу с золотой медалью, РУДН - с красным дипломом лингвиста, а потом поступила в этот же вуз на юридический факультет. - Авт.). Кстати, в ее театральной школе за актерское мастерство и сценическую речь отвечают преподаватели Щуки. Сашка хочет сниматься в кино, и скоро мы с ней вместе будем сниматься в интересном сериале - как раз репетируем. Ожидается много телевизионных проектов, где Сашуня будет задействована. Еще она ведет блог - все успевает! Я счастлива, что дочка - прекрасная мама, и у них с Андрюшенькой (мужем. - Авт.) прекрасная семья. Тьфу-тьфу…
- Недавно вы отмечали второй день рождения внука. Вы нам рассказывали, что будете счастливы услышать от него «бабушка». Как в итоге малыш вас называет?
- Арсюшенька называет меня «баба». И это очень приятно. Он наше солнышко, волшебный мальчик - кудрявый, глазастенький, губастенький, активный малыш. В его день рождения баба была на гастролях, и мы всем залом его поздравляли - пели песню «Дочка мама», которую нам с Сашуней написал Денис Клявер. В это время на экране идет видео, где Сашка еще беременная, и я под конец песни рыдаю, и девчонки в зале рыдают - вышло трогательно и душевно. Бабушки-мамулечки меня поймут.
- Вашей младшей дочери Антонине 13 лет. Какие у нее мечты о будущей профессии?
- Антонина живет сегодняшним днем, ничего пока так далеко не планирует. Учится, занимается волейболом. И я, и Сашка в своем детстве витали в облаках - мечтали стать актрисами, певицами, поэтому мы такие ранимые - одним словом, творческие люди, которые любят погрустить, порефлексировать. А Тошка живет на веселой активной ноте - она спортивная, сильная, боевая и очень справедливая девочка: всегда заступится за того, кого обижают. У нас это семейное - обостренное чувство справедливости.
С младшей дочерью Антониной и ее папой Анатолием Данилицким. Фото: личный архив певицы Славы
- Какие планы на персональный новый год?
- Гастроли и юбилейный концерт в Москве на «LIVE Арене» 1 ноября, куда я всех приглашаю. Будут все-все наши любимые песни. Я свои песни обожаю - поэтому, наверное, так душевно их исполняю и из года в год собираю полные залы. Планы? Просто работать, жить, любить, воспитывать детей, плакать, есть, выпивать, танцевать... А если судьба подкинет какое-то интересное приключение, то я за! Хочется любить. Женщина всегда хочет любить и быть любимой. Вот такая я зависимая от любви. Сейчас начнется настоящее тепло, и боюсь, что мое женское сердце взбунтуется и захочется любви. Без любви сложно. Поэтому всем девочкам, которые читают это интервью, я желаю любви. А ребятам - чтобы они нас любили.