Симона Юнусова о сыне Тимати: "Было ясно, что растет большой артист"

Мама Тимати, блогер Симона Юнусова стала гостьей фестиваля VK Fest. Она поделилась с гостями мероприятия секретами воспитания детей. А уж этой участнице было что рассказать.
За каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. И эта женщина – его мама. Это описание как нельзя лучше характеризует Симону Юнусову.
Когда ее сыновья – Тимур (впоследствии рэпер Тимати) и Артем были маленькими, Симона читала много книг о воспитании детей, психологии, педиатрии. Пока муж занимался бизнесом, женщина водила сыновей на гимнастику и фигурное катание. И конечно, они занимались музыкой, играли на разных музыкальных инструментах.
В итоге Тимур Юнусом стал известным певцом, популярным рэпером, а Артем – успешным ресторатором.
Теперь Симона Юнусова продолжает проверять свои методы воспитания на внуках: Алисе (ее мать – модель Алена Шишкова) и Ратмире (его мама – модель и бизнесвумен Анастасия Решетова).
Скоро Симона станет бабушкой в третий раз. Возлюбленная Тимати Валентина Иванова также ждет ребенка.
Ну а пока Симона Юнусова пообщалась с журналистами в пресс-центре VK Fest.
"Тимур добился того, чего и хотел"
- Что вы чувствовали, когда Тимати попал на проект "Фабрика звезд" и понемногу начинал становиться популярным?
- Большой интерес. С самого его детства было ясно, что растет большой артист. Я не могу сказать, что это была какая-то гордость, нет.
Просто мне было интересно, что Тимур добился того, чего и хотел с детства.
Симона Юнусова в пресс-центре VK Fest. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
"Книги Алиса не читает"
- Мы видим вашу внучку Алису в соцсетях. И по ее поведению и манере общения складывается впечатление, что она очень начитанная, развитая не по годам девочка. Как вам удалось добиться таких хороших результатов?
- Ну, я должна вас огорчить, книги Алиса не читает. Так что начитанной ее не назовешь, читаю я ей вслух. Так что тут мимо.
Я считаю, что ребенка надо занимать разными вещами, показывать разные стороны жизни, профессии. Для того, чтобы она могла выбрать то, что ей интересно.
- Вы бы хотели, чтобы Алиса стала успешным блогером?
- Блогинг может быть как хобби. Но точно не основная профессия.
- Почему?
- Во-первых, я не понимаю, о чем эта профессия. Если вообще это можно так назвать.
Во-вторых, я считаю, что сначала человек должен кем-то стать, получить какой-то жизненный опыт, а уж потом вести блог.