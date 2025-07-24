Симона Юнусова о сыне Тимати: "Было ясно, что растет большой артист"

Мама Тимати, блогер Симона Юнусова стала гостьей фестиваля VK Fest. Она поделилась с гостями мероприятия секретами воспитания детей. А уж этой участнице было что рассказать.

За каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. И эта женщина – его мама. Это описание как нельзя лучше характеризует Симону Юнусову.

Когда ее сыновья – Тимур (впоследствии рэпер Тимати) и Артем были маленькими, Симона читала много книг о воспитании детей, психологии, педиатрии. Пока муж занимался бизнесом, женщина водила сыновей на гимнастику и фигурное катание. И конечно, они занимались музыкой, играли на разных музыкальных инструментах.

В итоге Тимур Юнусом стал известным певцом, популярным рэпером, а Артем – успешным ресторатором.

Теперь Симона Юнусова продолжает проверять свои методы воспитания на внуках: Алисе (ее мать – модель Алена Шишкова) и Ратмире (его мама – модель и бизнесвумен Анастасия Решетова).

Скоро Симона станет бабушкой в третий раз. Возлюбленная Тимати Валентина Иванова также ждет ребенка.

Ну а пока Симона Юнусова пообщалась с журналистами в пресс-центре VK Fest.

"Тимур добился того, чего и хотел"

- Что вы чувствовали, когда Тимати попал на проект "Фабрика звезд" и понемногу начинал становиться популярным?

- Большой интерес. С самого его детства было ясно, что растет большой артист. Я не могу сказать, что это была какая-то гордость, нет.

Просто мне было интересно, что Тимур добился того, чего и хотел с детства.