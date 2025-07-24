Симона Юнусова о сыне Тимати: "Было ясно, что растет большой артист"

Симона Юнусова. Фото: Алексей Белкин/ Global Look Press

В кулуарах VK Fest мама рэпера рассказала, что чувствовала, когда он начал набирать популярность. Также Симона Юнусова поделилась секретами воспитания внучки. Однако она не хотела бы, чтобы девочка стала популярным блогером. Почему?

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Мама Тимати, блогер Симона Юнусова стала гостьей фестиваля VK Fest. Она поделилась с гостями мероприятия секретами воспитания детей. А уж этой участнице было что рассказать.

За каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. И эта женщина – его мама. Это описание как нельзя лучше характеризует Симону Юнусову.

Когда ее сыновья – Тимур (впоследствии рэпер Тимати) и Артем были маленькими, Симона читала много книг о воспитании детей, психологии, педиатрии. Пока муж занимался бизнесом, женщина водила сыновей на гимнастику и фигурное катание. И конечно, они занимались музыкой, играли на разных музыкальных инструментах.

В итоге Тимур Юнусом стал известным певцом, популярным рэпером, а Артем – успешным ресторатором.

Теперь Симона Юнусова продолжает проверять свои методы воспитания на внуках: Алисе (ее мать – модель Алена Шишкова) и Ратмире (его мама – модель и бизнесвумен Анастасия Решетова).

Скоро Симона станет бабушкой в третий раз. Возлюбленная Тимати Валентина Иванова также ждет ребенка.

Ну а пока Симона Юнусова пообщалась с журналистами в пресс-центре VK Fest.

"Тимур добился того, чего и хотел"

- Что вы чувствовали, когда Тимати попал на проект "Фабрика звезд" и понемногу начинал становиться популярным?

- Большой интерес. С самого его детства было ясно, что растет большой артист. Я не могу сказать, что это была какая-то гордость, нет.

Просто мне было интересно, что Тимур добился того, чего и хотел с детства.

Симона Юнусова в пресс-центре VK Fest. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org

"Книги Алиса не читает"

- Мы видим вашу внучку Алису в соцсетях. И по ее поведению и манере общения складывается впечатление, что она очень начитанная, развитая не по годам девочка. Как вам удалось добиться таких хороших результатов?

- Ну, я должна вас огорчить, книги Алиса не читает. Так что начитанной ее не назовешь, читаю я ей вслух. Так что тут мимо.

Я считаю, что ребенка надо занимать разными вещами, показывать разные стороны жизни, профессии. Для того, чтобы она могла выбрать то, что ей интересно.

- Вы бы хотели, чтобы Алиса стала успешным блогером?

- Блогинг может быть как хобби. Но точно не основная профессия.

- Почему?

- Во-первых, я не понимаю, о чем эта профессия. Если вообще это можно так назвать.

Во-вторых, я считаю, что сначала человек должен кем-то стать, получить какой-то жизненный опыт, а уж потом вести блог.

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