SHAMAN раскрыл правду о свадьбе с Екатериной Мизулиной: "Мы только на старте отношений"

Гостем фестиваля VK Fest стал певец SHAMAN. Правда, на этом мероприятии артист не исполнял свои хиты, а в рамках Лектория рассказал о подготовке к "Интервидению". Как раз в эти дни вышел клип на его композицию "Прямо по сердцу", с которой он будет выступать на конкурсе.

Но по пути на лекцию Ярослава перехватили ведущие мероприятия Прохор Шаляпин и Ксения Собчак. Прохор успел спросить артиста, когда он собирается жениться на Екатерине Мизулиной. SHAMAN как всегда был выдержан и корректен, но сохранил интригу при ответе.

"Мы об этом и думаем, но, знаете, мы только на старте отношений. Прошло всего 7 месяцев, и я думаю, что все скоро узнаете", - отметил музыкант.

Собчак же попросила артиста ответить на вопрос, за что он полюбил Екатерину Мизулину. Ярослав же честно сказал: "Я просто ее люблю".

А после своего выступления ответил на вопросы журналистов в пресс-центре.

"Коней на переправе не меняют"

- Случалось ли так, что вы меняли свои решения в последний момент?

- Как правило, нет. Есть такая фраза, что коней на переправе не меняют. Обычно если я что-то решил, то иду в эту сторону.

А вот в процессе работы – да. На финишной прямой же это делать не стоит. Ключевые решения принимаются по пути.

- Вы уже где только не выступали. А хотели бы выступить с концертом в космосе?

- Я однажды говорил, что моя мечта – спеть в открытом космосе. Но, как вы понимаете, это серьезная подготовка.

Не знаю, возможно, это когда-нибудь и случится. Кто знает…