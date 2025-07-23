SHAMAN раскрыл правду о свадьбе с Екатериной Мизулиной: "Мы только на старте отношений"

Гостем фестиваля VK Fest стал певец SHAMAN. Правда, на этом мероприятии артист не исполнял свои хиты, а в рамках Лектория рассказал о подготовке к "Интервидению". Как раз в эти дни вышел клип на его композицию "Прямо по сердцу", с которой он будет выступать на конкурсе.
Но по пути на лекцию Ярослава перехватили ведущие мероприятия Прохор Шаляпин и Ксения Собчак. Прохор успел спросить артиста, когда он собирается жениться на Екатерине Мизулиной. SHAMAN как всегда был выдержан и корректен, но сохранил интригу при ответе.
"Мы об этом и думаем, но, знаете, мы только на старте отношений. Прошло всего 7 месяцев, и я думаю, что все скоро узнаете", - отметил музыкант.
Собчак же попросила артиста ответить на вопрос, за что он полюбил Екатерину Мизулину. Ярослав же честно сказал: "Я просто ее люблю".
А после своего выступления ответил на вопросы журналистов в пресс-центре.
"Коней на переправе не меняют"
- Случалось ли так, что вы меняли свои решения в последний момент?
- Как правило, нет. Есть такая фраза, что коней на переправе не меняют. Обычно если я что-то решил, то иду в эту сторону.
А вот в процессе работы – да. На финишной прямой же это делать не стоит. Ключевые решения принимаются по пути.
- Вы уже где только не выступали. А хотели бы выступить с концертом в космосе?
- Я однажды говорил, что моя мечта – спеть в открытом космосе. Но, как вы понимаете, это серьезная подготовка.
Не знаю, возможно, это когда-нибудь и случится. Кто знает…
SHAMAN. Фото: Алексей Белкин/ Global Look Press
"Моя любимая книга – 'Мастер и Маргарита'
- Если бы вы написали о себе книгу, то как бы она называлась?
- "Идиот"Достоевского (Смеется). А если серьезно, то моя любимая книга – это "Мастер и Маргарита" Михаила Афанасьевича Булгакова. Это я уже тоже неоднократно говорил. Хотя "Идиот", наверное, на втором месте.
А моя книга, наверное, все-таки, - "Я русский".
- Как вы учились в школе? Были отличником или наоборот?
- И не то, и не другое. Скажем так, средненько. Были и тройки, и четверки. Некоторые предметы мне особо нравились. К ним я тянулся. Но ничего выдающегося…
SHAMAN на VK Fest. Фото: Алексей Белкин/ Global Look Press
- Как не сдаваться в трудных обстоятельствах?
- В первую очередь нужна вера в Бога. Когда ты остаешься с ним один на один, в четырех стенах комнаты, естественно, что у тебя происходит диалог с самим собой и Всевышним.
Когда ты начинаешь анализировать свою прошлую и настоящую жизнь, можешь спросить совета о своей будущей жизни.
Поэтому вера – это основное…
- Что бы вы пожелали VK Fest?
- Я вижу надпись VK Fest 2025. Можно пожелать, чтобы к этой цифре добавилось еще больше нулей, чтобы каждый год это было еще более масштабно и громко. Я думаю, что так оно и будет.
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