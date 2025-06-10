SHAMAN: "Паинькой я никогда не был"

В Москве прошло вручение музыкальной премии канала "Муз-ТВ" "Легенда". В его ходе певец SHAMAN представил композицию для конкурса "Интервидение".

Песня называется "Прямо по сердцу". Конечно, она о любви. Люди, бывающие на концертах Ярослава Дронова, знают: его репертуар разнообразен. В нем немало не только патриотических, но и лирических песен. Некоторые из них уже посвящены Екатерине Мизулиной.

На красной дорожке премии Ярослав и Екатерина демонстрировали нежность по отношению друг к другу. Они держались за руки, словно влюбленные подростки.

SHAMAN облачился в черный бархатный смокинг с бабочкой. Екатерина для выхода в свет выбрала такого же цвета корсетное платье с пышной юбкой. В Сети пишут, что пара словно символизирует сдержанную мужественность и очаровательную женственность.

А уже в пресс-центре артист переоделся в демократичный стиль и пообщался с журналистами.

— Ярослав, кто сегодня пришел вас поддержать?

— Мы с Катериной пришли. С Григорием (Лепсом. — Прим. ред.) в гримерке сидим, анекдоты травим.