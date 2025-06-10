SHAMAN: "Паинькой я никогда не был"

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Певец рассказал, что для него непривычно в конкурсе "Интервидение". Также он прокомментировал высказывание Клавы Коки о пенсионерах. А еще передал привет Юрию Куклачеву и его кошкам.

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В Москве прошло вручение музыкальной премии канала "Муз-ТВ" "Легенда". В его ходе певец SHAMAN представил композицию для конкурса "Интервидение".

Песня называется "Прямо по сердцу". Конечно, она о любви. Люди, бывающие на концертах Ярослава Дронова, знают: его репертуар разнообразен. В нем немало не только патриотических, но и лирических песен. Некоторые из них уже посвящены Екатерине Мизулиной.

На красной дорожке премии Ярослав и Екатерина демонстрировали нежность по отношению друг к другу. Они держались за руки, словно влюбленные подростки.

SHAMAN облачился в черный бархатный смокинг с бабочкой. Екатерина для выхода в свет выбрала такого же цвета корсетное платье с пышной юбкой. В Сети пишут, что пара словно символизирует сдержанную мужественность и очаровательную женственность.

А уже в пресс-центре артист переоделся в демократичный стиль и пообщался с журналистами.

— Ярослав, кто сегодня пришел вас поддержать?

— Мы с Катериной пришли. С Григорием (Лепсом. — Прим. ред.) в гримерке сидим, анекдоты травим.

SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press

"А здесь приходится находить какие-то компромиссные варианты"

— Что бы вы могли сказать о своем участии в конкурсе "Интервидение"?

— Вы все знаете, я сам себя продюсирую. А еще пишу тексты, музыку, аранжировку, придумываю образы. Но в проекте "Интервидение-2025" я принимаю участие только как исполнитель. Поскольку слова и музыка — Максима Фадеева.

Образ, в котором я выступаю, выбирали стилисты. Номер делает режиссер. И моя задача — просто хорошо представить песню.

— И как вам находиться в такой роли?

— Это, конечно, непривычно. Потому что три года подряд — последнее слово за мной. А здесь приходится находить какие-то компромиссные варианты.

Большое количество согласований по образу, какой номер, как спеть и так далее. Но ничего, мы справимся.

— Сегодня вы исполняете свою песню в белом костюме. Как чувствуете себя в таком образе?

— Но точно не ангелом. Паинькой я никогда не был. Но это могло так показаться!

"Своим творчеством я смог объединить огромное количество зрителей"

— Недавно Клава Кока сказала, что вы поете для пенсионеров. Как вы прокомментируете ее мнение?

— Я уважительно отношусь к разной аудитории. Если вы придете на мой концерт, то увидите много детей, и семей, и людей разных возрастов.

Своим творчеством я смог объединить огромное количество зрителей.

SHAMAN. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

— Может, Клава вам завидует?

— Откуда я знаю? Мы сегодня виделись с ней, поздоровались. Все в порядке, пожелали друг другу удачи. Вы говорите какие-то неточности.

— А вот Юрий Куклачев сказал, что его кошки любят ваши песни…

— Да, мы с ним хорошо знакомы. И, конечно, всегда поддерживаю Юрия Куклачева.

Бывал на его шоу, приду еще. Большой привет ему и его кискам.

— Многих зрителей волнует, решили ли вы квартирный вопрос?

— Квартиры у меня нет. И я пока не считаю нужным задумываться о ее приобретении. Ведь в Москве я нахожусь считанные дни в месяце.

— А как же жилье в Новомосковске?

— Но есть квартиры, в которой живут мама, папа, бабушка, дедушка. Знаете, есть такая фраза: "Художник должен быть голодным".

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