SHAMAN: "Паинькой я никогда не был"

В Москве прошло вручение музыкальной премии канала "Муз-ТВ" "Легенда". В его ходе певец SHAMAN представил композицию для конкурса "Интервидение".
Песня называется "Прямо по сердцу". Конечно, она о любви. Люди, бывающие на концертах Ярослава Дронова, знают: его репертуар разнообразен. В нем немало не только патриотических, но и лирических песен. Некоторые из них уже посвящены Екатерине Мизулиной.
На красной дорожке премии Ярослав и Екатерина демонстрировали нежность по отношению друг к другу. Они держались за руки, словно влюбленные подростки.
SHAMAN облачился в черный бархатный смокинг с бабочкой. Екатерина для выхода в свет выбрала такого же цвета корсетное платье с пышной юбкой. В Сети пишут, что пара словно символизирует сдержанную мужественность и очаровательную женственность.
А уже в пресс-центре артист переоделся в демократичный стиль и пообщался с журналистами.
— Ярослав, кто сегодня пришел вас поддержать?
— Мы с Катериной пришли. С Григорием (Лепсом. — Прим. ред.) в гримерке сидим, анекдоты травим.
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press
"А здесь приходится находить какие-то компромиссные варианты"
— Что бы вы могли сказать о своем участии в конкурсе "Интервидение"?
— Вы все знаете, я сам себя продюсирую. А еще пишу тексты, музыку, аранжировку, придумываю образы. Но в проекте "Интервидение-2025" я принимаю участие только как исполнитель. Поскольку слова и музыка — Максима Фадеева.
Образ, в котором я выступаю, выбирали стилисты. Номер делает режиссер. И моя задача — просто хорошо представить песню.
— И как вам находиться в такой роли?
— Это, конечно, непривычно. Потому что три года подряд — последнее слово за мной. А здесь приходится находить какие-то компромиссные варианты.
Большое количество согласований по образу, какой номер, как спеть и так далее. Но ничего, мы справимся.
— Сегодня вы исполняете свою песню в белом костюме. Как чувствуете себя в таком образе?
— Но точно не ангелом. Паинькой я никогда не был. Но это могло так показаться!
"Своим творчеством я смог объединить огромное количество зрителей"
— Недавно Клава Кока сказала, что вы поете для пенсионеров. Как вы прокомментируете ее мнение?
— Я уважительно отношусь к разной аудитории. Если вы придете на мой концерт, то увидите много детей, и семей, и людей разных возрастов.
Своим творчеством я смог объединить огромное количество зрителей.
SHAMAN. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
— Может, Клава вам завидует?
— Откуда я знаю? Мы сегодня виделись с ней, поздоровались. Все в порядке, пожелали друг другу удачи. Вы говорите какие-то неточности.
— А вот Юрий Куклачев сказал, что его кошки любят ваши песни…
— Да, мы с ним хорошо знакомы. И, конечно, всегда поддерживаю Юрия Куклачева.
Бывал на его шоу, приду еще. Большой привет ему и его кискам.
— Многих зрителей волнует, решили ли вы квартирный вопрос?
— Квартиры у меня нет. И я пока не считаю нужным задумываться о ее приобретении. Ведь в Москве я нахожусь считанные дни в месяце.
— А как же жилье в Новомосковске?
— Но есть квартиры, в которой живут мама, папа, бабушка, дедушка. Знаете, есть такая фраза: "Художник должен быть голодным".
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