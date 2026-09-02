Сергей Жуков о дочери в мюзикле «Плакса»: «За руль автомобиля посадили человека, не умеющего водить»

10 сентября в Московском театре мюзикла состоится премьера спектакля «Плакса», в основу которого лег одноименный сериал, прошедший на канале СТС и онлайн-платформе Wink. Это история старшеклассницы, которая перешла в новую школу и столкнулась с жестокой травлей. Но чтобы пережить эти подростковые перипетии, девушка начинает заниматься музыкой.

Музыку к спектаклю написал Сергей Жуков, он же выступает и в качестве музыкального продюсера постановки. А главную роль в мюзикле, как и в сериале, исполнила его дочь Ника.

Как рассказал артист, Нике сейчас тяжелее всего, потому что она выходит на сцену со звездами сцены и в процессе работы над спектаклем многому учится.

А ее погружение в новую музыкальную среду Сергей Жуков сравнил с тем, когда человеку, никогда не садившемуся за руль автомобиля, велят проехать несколько километров. Об этом он рассказал журналистам после презентации отрывков из мюзикла.

Но перед началом спектакля вышел к зрителям с приветственной речью.

Сергей Жуков: «Я как отец пятерых детей побывал уже во всех пубертатах»

«Каждый новый вызов для меня – это большое счастье. Сначала это было мое погружение в мир театра, кино и телесериалов. Мы сделали много больших хитовых проектов. И «Плакса» - наш флагманский проект для телеканала СТС. И, безусловно, после появления такого честного, настоящего, жизненного сериала стало понятно, что в нем много музыки. И музыка – это не просто склейка кадров, а настоящая жизнь, которую проживает наша героиня. И она раскрывается через эти клипы и песни, - отметил Сергей Жуков со сцены. - И поэтому мюзикл и музыкальный спектакль – это для меня большая вершина музыкального творчества, потому что кроме того, что нужно написать много хитовых песен, которые вы потом будете петь, выходя из зала, нужно еще и сделать то, что ты никогда не делал. А я никогда не создавал музыку с симфоническим оркестром. Были, конечно, разовые проекты, но переложить все песни на настоящее красивое звучание, - это, конечно, вызов. И я безумно благодарен команде мюзикла за возможность показать зрителям другой мир».

По словам Сергея Жукова, в спектакле снова поднимается тема буллинга, которая красной нитью проходила и в сериале на телеканале СТС. Как говорит музыкант, они с командой хотели вскрыть эту ранку и рассказать аудитории о том, о чем уже нельзя умалчивать.

Тем более что после показа сериала на «горячую линию» «Я не плакса» поступило около 140 000 обращений от детей и подростков, столкнувшихся с издевками в школе.

«И это все напрямую связано с семьей. И именно поэтому наша задача – сделать наш мюзикл семейным, сделать его таким, чтобы приходили родители с детьми. Этот мюзикл не только про подростков, но и про семью. И если после просмотра «Плаксы», мама с дочкой выйдет из зала, обнимет ее и скажет: «Я люблю тебя», а мама ответит: «А я тебя теперь понимаю», это будет сверхсчастьем и сверхзадачей, которую мы бы хотели выполнить. Мы порой не понимаем своих детей, у меня их пять. И я как отец пятерых детей побывал уже во всех пубертатах и продолжаю в них перманентно быть. Я понимаю, что это. Это нелегко, - отметил артист. - И наша задача – через музыку и через сам спектакль показать, что рядом могут быть те, кто тебя направит в правильном направлении. Ведь можно полететь вниз, потому что многие не выдерживают, а можно пойти дальше и заняться творчеством, музыкой, рисовать, делать что-то еще. И рядом в этот момент должны быть родители и друзья. И вот, наверное, про дружбу, про выбор, про любовь и про семью – наша большая история»..

А после представления отрывков из мюзикла Сергей Жуков пообщался и с журналистами.

Сергей Жуков: «Я немножко отодвинул музыкальную часть и погрузился в театральную»

- Сергей, вы, похоже, нашли способ всерьез увлечь подростков и молодежь…

- Раньше было сложно затащить подростков в театр. Они считали его скучным, непонятным местом провождения – лучше пошататься по ТЦ толпой и ничего не делать. Но мир меняется, и у молодежи появляется какая-то осознанность, что меня безумно радует.

Потому что мои дети – подростки реально начинают выбирать то, чего никогда не было. Они хотят ходить на природу, в походы, играть в какие-то интеллектуальные игры.

И мы здесь как пионеры хотим показать, что театр Мюзикла может быть местом, где подростки хотят что-то увидеть, обсудить, потому что то, что вы сейчас видите, - это 10% того, что будет на сцене.

Технически мы не можем показать вам чудеса, волшебство, потому что ко всему, что вы сегодня видите, добавятся еще механизация, всевозможные полеты, спецэффекты. И, безусловно, это превратится в хорошее Бродвейское шоу, которого пока не было в России.

Да, мы замахнулись очень высоко на предмет старых Диснеевских мюзиклов, которые еще привозили давным-давно. И, кстати, они шли на этой сцене. Тогда все ахали, охали, восхищаясь предметами, декорациями, спецэффектами.

Нам кажется, что то, что мы делаем сейчас – это что-то новое в сфере музыкально-театральных постановок.

Как это получится? Мы все переживаем. Сложно ли это? Безумно сложно.