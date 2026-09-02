Сергей Жуков о дочери в мюзикле «Плакса»: «За руль автомобиля посадили человека, не умеющего водить»

10 сентября в Московском театре мюзикла состоится премьера спектакля «Плакса», в основу которого лег одноименный сериал, прошедший на канале СТС и онлайн-платформе Wink. Это история старшеклассницы, которая перешла в новую школу и столкнулась с жестокой травлей. Но чтобы пережить эти подростковые перипетии, девушка начинает заниматься музыкой.
Музыку к спектаклю написал Сергей Жуков, он же выступает и в качестве музыкального продюсера постановки. А главную роль в мюзикле, как и в сериале, исполнила его дочь Ника.
Как рассказал артист, Нике сейчас тяжелее всего, потому что она выходит на сцену со звездами сцены и в процессе работы над спектаклем многому учится.
А ее погружение в новую музыкальную среду Сергей Жуков сравнил с тем, когда человеку, никогда не садившемуся за руль автомобиля, велят проехать несколько километров. Об этом он рассказал журналистам после презентации отрывков из мюзикла.
Но перед началом спектакля вышел к зрителям с приветственной речью.
Сергей Жуков: «Я как отец пятерых детей побывал уже во всех пубертатах»
«Каждый новый вызов для меня – это большое счастье. Сначала это было мое погружение в мир театра, кино и телесериалов. Мы сделали много больших хитовых проектов. И «Плакса» - наш флагманский проект для телеканала СТС.
И, безусловно, после появления такого честного, настоящего, жизненного сериала стало понятно, что в нем много музыки. И музыка – это не просто склейка кадров, а настоящая жизнь, которую проживает наша героиня. И она раскрывается через эти клипы и песни, - отметил Сергей Жуков со сцены.
- И поэтому мюзикл и музыкальный спектакль – это для меня большая вершина музыкального творчества, потому что кроме того, что нужно написать много хитовых песен, которые вы потом будете петь, выходя из зала, нужно еще и сделать то, что ты никогда не делал.
А я никогда не создавал музыку с симфоническим оркестром. Были, конечно, разовые проекты, но переложить все песни на настоящее красивое звучание, - это, конечно, вызов. И я безумно благодарен команде мюзикла за возможность показать зрителям другой мир».
По словам Сергея Жукова, в спектакле снова поднимается тема буллинга, которая красной нитью проходила и в сериале на телеканале СТС. Как говорит музыкант, они с командой хотели вскрыть эту ранку и рассказать аудитории о том, о чем уже нельзя умалчивать.
Тем более что после показа сериала на «горячую линию» «Я не плакса» поступило около 140 000 обращений от детей и подростков, столкнувшихся с издевками в школе.
«И это все напрямую связано с семьей. И именно поэтому наша задача – сделать наш мюзикл семейным, сделать его таким, чтобы приходили родители с детьми. Этот мюзикл не только про подростков, но и про семью.
И если после просмотра «Плаксы», мама с дочкой выйдет из зала, обнимет ее и скажет: «Я люблю тебя», а мама ответит: «А я тебя теперь понимаю», это будет сверхсчастьем и сверхзадачей, которую мы бы хотели выполнить.
Мы порой не понимаем своих детей, у меня их пять. И я как отец пятерых детей побывал уже во всех пубертатах и продолжаю в них перманентно быть. Я понимаю, что это. Это нелегко, - отметил артист.
- И наша задача – через музыку и через сам спектакль показать, что рядом могут быть те, кто тебя направит в правильном направлении.
Ведь можно полететь вниз, потому что многие не выдерживают, а можно пойти дальше и заняться творчеством, музыкой, рисовать, делать что-то еще. И рядом в этот момент должны быть родители и друзья.
И вот, наверное, про дружбу, про выбор, про любовь и про семью – наша большая история»..
А после представления отрывков из мюзикла Сергей Жуков пообщался и с журналистами.
Сергей Жуков: «Я немножко отодвинул музыкальную часть и погрузился в театральную»
- Сергей, вы, похоже, нашли способ всерьез увлечь подростков и молодежь…
- Раньше было сложно затащить подростков в театр. Они считали его скучным, непонятным местом провождения – лучше пошататься по ТЦ толпой и ничего не делать. Но мир меняется, и у молодежи появляется какая-то осознанность, что меня безумно радует.
Потому что мои дети – подростки реально начинают выбирать то, чего никогда не было. Они хотят ходить на природу, в походы, играть в какие-то интеллектуальные игры.
И мы здесь как пионеры хотим показать, что театр Мюзикла может быть местом, где подростки хотят что-то увидеть, обсудить, потому что то, что вы сейчас видите, - это 10% того, что будет на сцене.
Технически мы не можем показать вам чудеса, волшебство, потому что ко всему, что вы сегодня видите, добавятся еще механизация, всевозможные полеты, спецэффекты. И, безусловно, это превратится в хорошее Бродвейское шоу, которого пока не было в России.
Да, мы замахнулись очень высоко на предмет старых Диснеевских мюзиклов, которые еще привозили давным-давно. И, кстати, они шли на этой сцене. Тогда все ахали, охали, восхищаясь предметами, декорациями, спецэффектами.
Нам кажется, что то, что мы делаем сейчас – это что-то новое в сфере музыкально-театральных постановок.
Как это получится? Мы все переживаем. Сложно ли это? Безумно сложно.
Сцена из мюзикла «Плакса». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- Какие сложности возникали при работе над мюзиклом?
- Возможно, вы обратили внимание на оформление сцены, там четыре этажа, больше километра спрятанных лестниц внутри. И дети должны появляться то тут, то там и быстро. А они появляются радостные, с гитарами.
Но мы же не знаем, что до этого они бежали как савраски, на четвертый этаж, а потом, нужно не сбив дыхание, продолжить петь партию.
Добьемся мы того, что они от этого будут кайфовать? Да! Через какое-то время они все пройдут ножками, и все будет хорошо. Но сейчас самый сложный период – последний.
- А что было самым сложным лично для вас?
- Мне сказали, что нужно записать еще восемь песен для спектакля (помимо тех, которые звучали в сериале), но они должны быть вне блока. Вот-тут то и встает вопрос о том, что мне нужно погрузиться в этот мир, поэтому я уже несколько лет занимаюсь театральным продюсированием, театрами. Получается, что это уже моя третья постановка.
И я просто немножко подвинул музыкальную часть и погрузился в театральную, потому что в будущем я хочу стать человеком, которые будет ставить самые крупные и красивые мюзиклы в Москве. И это тоже часть огромного опыта.
Поэтому я и написал эти песни, например, «Школьный фудкорт». Но как это будет потом? Понравится ли зрителю после эстрадной песни? Это ведь разные стили.
Вот ты перестраиваешь себя, свой мозг, чтобы написать это для зрительного зала. И за это я, конечно, безумно переживаю.
- А песни «Руки вверх!» мы там не услышим? Хотя бы одну…
- Внимательный зритель найдет оммаж на две секунды, что даст зрителю возможность улыбнуться.
- В мюзикле играет ваша дочь Ника. Наверное, ей тоже сложно…
- Нике в этом театре сложнее всех, не потому что она моя дочь. А потому что на сцене вместе с ней играют профессиональные актеры, я уже молчу про мегазвезд.
С Никой на сцене находятся люди, которые, как минимум, окончили театральные вузы или уже имеют большой базис: насмотренность, работу и так далее.
Человеку 17 лет. Притом, что он служил в театре в свое время на сцене много лет, для него это такое первое большое серьезное погружение наравне с мэтрами, например, Ефимом Шифриным.
Сейчас Нике предстоит доказывать нам и зрителям, что она справляется.
Представьте, что за руль автомобиля посадили человека, не умеющего водить, и говорят: «Веди». А ведь у нее впереди не один спектакль, а сотни. Мы, семья, понимаем, какая на нее падет физическая и эмоциональная нагрузка.
Сергей Жуков с дочерью. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Ника Жукова: «Уже три года я на домашнем обучении»
Чуть позже к разговору присоединилась и Ника Жукова, которая также пообщалась с журналистами.
- Ника, какие у вас планы на день знаний?
- На 1 сентября я уеду в школу. Она у меня тут недалеко. А потом я поеду на репетицию. На 1 сентября я появлюсь, затем я на домашнем обучении. Буду совмещать!
На экзамены я, конечно, приезжаю все сдавать, сдаю и параллельно успеваю заниматься творчеством. Но уже года три я на домашнем обучении.
- Как, на ваш взгляд, мюзикл «Плакса» повлияет на вашу карьеру?
- Когда я пришла сюда, я познакомилась с прекрасными ребятами. Они уже все поступили и отучились, с режиссерами, которые являются педагогами в «Щуке» (Театральный институт им.Бориса Щукина – прим. ред).
В этом году я поступаю. Дай Бог все получится. Будем смотреть по ситуации, но в любом случае участие в мюзикле – это огромный опыт, с которым, я надеюсь, будет легче выступать, уже знать программу, базу, с которой я могу прийти и показаться. И надеюсь, что все пройдет хорошо.
- А куда вы хотите поступать?
- В театральный. Буду пробовать везде.
А вы придете на мюзикл «Плакса»? Делитесь в комментариях!