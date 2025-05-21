Сергей Светлаков: "Теперь не я тестирую шутки на детях, а они - на мне"

Многогранный уральский самородок Сергей Светлаков, блиставший и в КВН («Уральские пельмени» 12+), и в популярных шоу («Прожекторперисхилтон» 12+, «Южное Бутово» 16+), и в комедиях («Горько!» 18+, «Елки» 12+, «Беляковы в отпуске» 18+), и в скетчкомах («Наша Russia» 18+, «Светлаков+» 16+), и в жюри («Маска» 16+, «Лига городов» 16+), теперь - настоящий шоураннер.

Он и пишет сценарии, и продюсирует, и выпускает кино и сериалы (на базе собственной студии SVERDЛOVSK), при этом старается не «стричь капусту» легким и доступным способом, как его героиня Снежана Денисовна, а стремится сеять доброе, разумное, вечное. В связи с чем «Телепрограмма» и побеседовала с артистом про новые, еще создаваемые проекты, продолжения хорошо известных, ремейки и перезагрузки и обкатку юмора на подросших детях.

«Хочется думать, что я справедлив»

- Сергей, давайте начнем с продолжения сериала «Казачок» 16+, которое не так давно стартовало на ТНТ. Фабула известна: главный герой Степа перемещается во времени и сталкивается с новыми вызовами. А о чем этот проект лично для вас?

- Первое, что приходит в голову, - дефицит приключенческих, детско-юношеских фильмов. Тех самых, которые в нашем детстве были в большом количестве. Именно это кино сформировало нас, и многие из тех картин мы до сих пор пересматриваем.

Поэтому у меня была мечта сделать нечто подобное - кино в таком жанре. Так и появился «Казачок». Рад, что нам удалось снять добрый, настоящий, человечный сериал о дружбе и любви. В приключенческом формате и с обилием музыки мы старались донести до зрителя простые истины: историю нужно учить, а старших уважать - причем это проходит не как нравоучение, а аккуратно мерцает «вторым слоем». И это крайне важно.

- А какие детские фильмы вы любили больше всего?

- Мне нравилась очень «Гостья из будущего» - как телефильм, думаю, проект до сих пор жив (потому его и реанимировали в виде блокбастера «Сто лет тому вперед» 12+. - Авт.). Еще очень любил «Бронзовую птицу», «Гардемарины, вперед!», «Приключения Электроника». В общем, вся классика.