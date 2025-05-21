Сергей Светлаков: "Теперь не я тестирую шутки на детях, а они - на мне"

Многогранный уральский самородок Сергей Светлаков, блиставший и в КВН («Уральские пельмени» 12+), и в популярных шоу («Прожекторперисхилтон» 12+, «Южное Бутово» 16+), и в комедиях («Горько!» 18+, «Елки» 12+, «Беляковы в отпуске» 18+), и в скетчкомах («Наша Russia» 18+, «Светлаков+» 16+), и в жюри («Маска» 16+, «Лига городов» 16+), теперь - настоящий шоураннер.
Он и пишет сценарии, и продюсирует, и выпускает кино и сериалы (на базе собственной студии SVERDЛOVSK), при этом старается не «стричь капусту» легким и доступным способом, как его героиня Снежана Денисовна, а стремится сеять доброе, разумное, вечное. В связи с чем «Телепрограмма» и побеседовала с артистом про новые, еще создаваемые проекты, продолжения хорошо известных, ремейки и перезагрузки и обкатку юмора на подросших детях.
«Хочется думать, что я справедлив»
- Сергей, давайте начнем с продолжения сериала «Казачок» 16+, которое не так давно стартовало на ТНТ. Фабула известна: главный герой Степа перемещается во времени и сталкивается с новыми вызовами. А о чем этот проект лично для вас?
- Первое, что приходит в голову, - дефицит приключенческих, детско-юношеских фильмов. Тех самых, которые в нашем детстве были в большом количестве. Именно это кино сформировало нас, и многие из тех картин мы до сих пор пересматриваем.
Поэтому у меня была мечта сделать нечто подобное - кино в таком жанре. Так и появился «Казачок». Рад, что нам удалось снять добрый, настоящий, человечный сериал о дружбе и любви. В приключенческом формате и с обилием музыки мы старались донести до зрителя простые истины: историю нужно учить, а старших уважать - причем это проходит не как нравоучение, а аккуратно мерцает «вторым слоем». И это крайне важно.
- А какие детские фильмы вы любили больше всего?
- Мне нравилась очень «Гостья из будущего» - как телефильм, думаю, проект до сих пор жив (потому его и реанимировали в виде блокбастера «Сто лет тому вперед» 12+. - Авт.). Еще очень любил «Бронзовую птицу», «Гардемарины, вперед!», «Приключения Электроника». В общем, вся классика.
В новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» 18+ Сергей сыграл роль продавца VPN. Фото: канал ТНТ
- У вас нет ощущения, что запрос на социальную справедливость и ее восстановление путем перевоспитания мажоров - это один из устойчивых трендов аудитории? Уже не один проект посвящен такой теме, и продюсеры искусно ее эксплуатируют: «Бедный олигарх» 18+, «Холоп» 18+ и так далее.
- Такой тренд действительно уже довольно давно задан. Думаю, возник он неслучайно. Этот запрос публики на справедливость, видимо, копился годами, десятилетиями - в нашей жизни, как мы знаем, мажористых людей не так уж и мало, что простых, работящих людей не может устраивать.
И в кино эта тема не особенно осмыслялась, поэтому теперь она решается посредством художественных произведений. Выходит много проектов, где мажоров спускают на землю и напоминают, что ценности, которые они культивируют, не самое важное в мире. Теперь всем нам хотелось бы, чтобы и в реальной жизни этот тренд продолжился и был реализован.
- Работа продюсера предполагает жесткость и смелость для принятия сложных решений. Так, Тина Канделаки удалила из сериала «Склиф» 16+ одну из актрис за неподобающее поведение. Вам приходилось идти на подобные шаги?
- Если говорить про сериал «Казачок», то климат и так был более чем здоровый. Лучше всего на этот вопрос ответил Александр Новиков (исполнитель роли Никиты) - он снял закулисье проекта, это выложено в соцсетях. Каждый может посмотреть. За 10 секунд, посмотрев этот ролик, станет понятно, какая атмосфера царила на съемочной площадке: как все жили, общались и взаимодействовали.
После съемок проекта и матерые, и молодые артисты признавались, что такого единения и, не побоюсь этого слова, братства им или вообще никогда не приходилось испытывать, или считаные разы в жизни. Мы работали внутри особенного, собственного мира, в который все артисты стремились скорее вернуться с других съемок (у кого они были). Дом под названием «Казачок», где добро побеждает. Надеюсь, через экран это заметно.
Дуэт со Светланой Листовой - незабываемые супруги Беляковы. Фото: кадр из фильма
- Описано, как рай, но давайте начистоту: бывает ли Сергей Светлаков на съемочной площадке не Светлым, а Темным?
- Об этом должны судить другие, конечно, а не я сам. Но хочется думать, что Сергей Светлаков справедлив. Если повышаю голос, то это нужно для принятия серьезных и быстрых решений. Никогда не хочется наказывать, штрафовать или увольнять, но профессионализм превыше всего. Уверен, что вся группа меня понимает и знает, что некоторые решения могли быть непростыми, но всегда были оправданы и необходимы.
Конечно, неприятны моменты, связанные с грубостью, непрофессионализмом и поведением, но это не актерская специфика, так бывает и в обычной жизни. Иногда приходится корректировать некие моменты, особенно в начале пути, но потом поезд идет вперед, и лишних людей в студии SVERDЛOVSK, как правило, не бывает. А вообще после съемок артисты обычно благодарят за заботу и внимание: в обед, если жара, раздаем мороженое, во время работы над «Беляковыми в отпуске» на юге летом покупаем всегда свежие фрукты.
Просто беру ящиками за свои деньги и привожу - потому что хочу поднять людям настроение. Девушки-актрисы в первые съемочные дни в вагончиках обычно обнаруживают цветы, ягодки, фотографии свои. Так мы хотим дать понять каждому человеку, что он важен для нас. Ну и настроение для работы после этого совсем другое! Это важная линия, которую мы всегда стараемся вести.
«Определенный кризис идей существует»
На съемках спецвыпуска программы «Нашa Russia» к 8 Марта. Фото: канал ТНТ
- Не могу не спросить про культовый проект «Нашa Russia». Есть ли у зрителя шанс увидеть проект в первозданном виде? А не в специальном формате под праздник.
- Жизнь учит не говорить «нет». Поэтому кто знает, возможно, так когда-нибудь и случится. На настоящий момент это кажется невозможным.
- Закрывая тему ностальгии и ремейков. 17 мая 2025 года стукнула очередная годовщина премьеры проекта «Прожекторперисхилтон». Вы можете пофантазировать на тему перезапуска этого шоу? Такое возможно?
- Это один из самых любимых проектов в жизни. Был бы очень рад, если бы это шоу появилось на экранах или в любом другом виде (некоторое время ведущие «ППХ» давали шоу в формате гастрольных спектаклей. - Авт.).
Конечно, предвидеть, как будут развиваться события, нельзя. Но сегодня, думаю, что тот же самый формат, в котором выходил канонический «Прожекторперисхилтон», пожалуй, невозможен. Исходя из того, в какой точке истории мы находимся. Сейчас не время острых шуток про действительность и чувствительные темы. Поэтому как будто неуместно. Пока, думаю, не получится. А время покажет.
- Если брать шире - почему у аудитории в настоящее время такой сильный запрос на воспроизведение хорошо забытого старого? В диапазоне от нового «Чебурашки» и новогодних комедий ТНТ до ремейка «Москвы слезам не верит» и возвращения «Букиных». Это кризис идей? Или миграция сюжетов, как в древнегреческих комедиях или эпохе постмодерна?
- С одной стороны, определенный кризис идей существует. С другой, производители контента не хотят рисковать и создавать проекты, которые годами могут оставаться на полках. Так что взгляд в прошлое и обилие безобидного, так скажем, контента - это яркий символ нашего времени.
Конечно, есть много смелых идей и острого, даже революционного материала, но все это сейчас пишется в стол. Придет время, когда можно будет реализовать такие проекты. Пружина разожмется - и свежий контент хлынет на экраны.
- В связи с этим юмор и границы его всеохватности изменились? Если да, то как?
- Авторам и продюсерам приходится зачастую заниматься самоцензурой и серьезно анализировать события, через которые проходят страна и общество, чтобы оценить - стоит ту или иную тему затрагивать или нет. И в этом решете, скажем так, дырочки очень маленькие.
- Дети в этом смысле - хороший маркер? Проверяете ли шутки на них?
- Шутки бывают разные, поэтому попасть во всех детей сразу сложновато. Максиму скоро будет 8, Ивану - 12, Насте через полгода - 17. Скорее, теперь так: не я тестирую шутки на детях, а наоборот (улыбается) - они на мне. В этом смысле связь односторонняя.
Чаще всего они или принимают проект, или нет. Например, «Казачка» посмотрели все трое - и было особенно приятно, что понравилось. Выходит дочь из такси, а на телефоне - «Казачок». Ну приятно! Притом что телевизор не смотрит вообще.
Настоящее счастье - вся семья в сборе! Фото: личный архив Сергея Светлакова
- Может, просто папу любит?
- Нет, дело не в этом. Она не сидит с утра до вечера за просмотром моих проектов, совсем нет. Просто в школе смотрели они и обсуждали. И одну серию потом досматривала в телефоне. «Беляковы в отпуске» тоже зашли. А другие мои проекты или программы, шутки могут не понять. Все разные в этом смысле.
«Хочу пожелать всем добра и мира»
- Так вышло, что два сына у вас родились хоть и с разницей в четыре года, но зато рядом - 16 и 18 июля. Как намерены отмечать праздник в этом году?
- Да, парни родились ровно посередине лета, чему мы рады. Как правило, делаем один большой праздник на двоих - там участвуют и взрослые, и дети. Обычно это происходит на природе и в игровой форме. С картой, например: чем-то похоже на реалити «Сокровища императора» 16+, которое мы тоже смотрим и любим.
Закапываем «сокровища» в одной точке, гости приезжают в другую - оттуда начинают поиски, дети им помогают. Есть мастер игры, есть испытания, все по-серьезному. Прямо приключенческий квест с погружением на несколько часов. В финале, конечно, феерия с перестрелкой из водных пистолетов.
- Старшая дочь празднует явно потише.
- У нее день рождения совпал с моим (12 декабря). Поэтому если у меня в эти дни получается уехать отдохнуть с супругой, то с дочкой мы поздравляем друг друга заранее, поскольку я ей на дне рождения совершенно не нужен - они уезжают отмечать своей тусовкой. А мы с женой раньше ездили в Питер на эти дни, а последние два года с огромным счастьем в Плес.
- Как старшая дочь прошла непростой возраст пубертата? Общий язык легко было находить?
- Я себе представлял это чуть сложнее. «Кудрявый» период, конечно, был. Но мы его нормально и быстро прошли. Сильного разлада, непонимания, протеста особо не было. Сейчас у меня замечательные отношения с Настей. Что будет с парнями, когда подрастут, - предсказать не могу. Судя по 12-летнему Ивану, будет чуть иначе.
- А отпуск, судя по рабочему графику, намерены проводить с семейкой Беляковых? Куда они вас увезут на этот раз?
Артист с женой Антониной Чеботаревой. Фото: Persona Stars
- Пока рабочее название продолжения комедии звучит так: «Беляковы в Дагестане». Поэтому пытливый зритель без труда сможет догадаться, в какую сторону двинется сюжет. Сейчас еще пишем сценарий продолжения, в конце мая часть группы полетит в республику искать объекты для съемок.
Надеюсь, в сентябре - октябре снимем картину. Очень любим этот проект. И не только мы, судя по всему, - и рейтинги хорошие (4 раза показали на ТНТ), и кассовые сборы, и на платформах его смотрели с трех миллионов устройств всего за один месяц, что стало определенным рекордом.
- Еще один ваш новый проект - сериал «Я свободен», про который ничего неизвестно. О чем он?
- Проект с Александром Робаком и Ириной Пеговой в главных ролях, а еще группой молодых артистов, которые, как мы считаем, вскоре станут звездами. Надеюсь, что получится снять пилот и проект понравится зрителю. А еще в конце июня снимаем пилот другого сериала - «Повариха»: криминальная комедия. Тоже много замечательных актеров, а вот каких - пока не скажу.
- Финальное - по непростой, но такой важной для общества теме: год назад вы чудом спаслись из страшного теракта в «Крокусе». Часто ли вспоминаете то, что произошло?
- Забыть это невозможно никогда. Но не для того, чтобы загонять себя в тяжелые воспоминания, а чтобы осмыслить произошедшее более философски и сделать выводы. Острая фаза боли прошла. Появилось осознание того, как важно ценить жизнь, как важно понимать, на что ее тратить.
И, конечно, желание утвердиться в базовых человеческих ценностях - добре, любви, дружбе, человеколюбии. Пожалуй, не стану углубляться в эту тему и философствовать, это слишком сокровенно. Просто хочу пожелать всем добра и мира. С оптимизмом смотреть вперед, радуясь каждому прожитому дню, и поменьше произносить слово «зря».