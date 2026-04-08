Сергей Рост раскрыл детали свадьбы с ресторатором: "Мы, конечно, потратились на стол"

В мае актер и режиссер Сергей Рост женится на своей возлюбленной. Предполагается, что свадьба пройдет в Санкт-Петербурге.

Со своей любимой женщиной звезда скетчкома "Осторожно, модерн!" знаком около трех лет. Путь к сердцу этого харизматичного мужчины его муза в буквальном смысле проложила через желудок.

"У нее есть свой ресторан, она ресторатор, я пришел туда по работе. Она меня накормила, я влюбился, - признался артист. - Так что я теперь всегда накормлен, напоен".

О своей женитьбе Сергей Рост рассказал на премьере фильма "Королек моей любви", где он сыграл начальника полиции.

Сергей Рост о невесте: "Она скромная"

- Сергей, почему ваша возлюбленная не выходит на красную дорожку?

- Она скромная, она этого не любит.

- Сейчас существует тренд на то, чтобы отбить расходы на свадьбу. А как вы сами считаете, у вас это получится?

- Я никогда об этом не думал. Мы, конечно, потратились на стол. Но машина, квартира, дача… Я не думаю, что будут такие подарки. Спасибо, если гости придут.

- А детей хотели бы?

- Как Бог даст. В принципе я готов.

- А сколько планируете?

- Дай Бог будет один – и достаточно! У меня есть дочка 14 лет.

- Вы с ней общаетесь? Говорили, что ваша дочь живет с мамой в другой стране…

- Она с нами живет. Так что все в порядке.