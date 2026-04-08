Сергей Рост раскрыл детали свадьбы с ресторатором: "Мы, конечно, потратились на стол"

В мае актер и режиссер Сергей Рост женится на своей возлюбленной. Предполагается, что свадьба пройдет в Санкт-Петербурге.
Со своей любимой женщиной звезда скетчкома "Осторожно, модерн!" знаком около трех лет. Путь к сердцу этого харизматичного мужчины его муза в буквальном смысле проложила через желудок.
"У нее есть свой ресторан, она ресторатор, я пришел туда по работе. Она меня накормила, я влюбился, - признался артист. - Так что я теперь всегда накормлен, напоен".
О своей женитьбе Сергей Рост рассказал на премьере фильма "Королек моей любви", где он сыграл начальника полиции.
Сергей Рост о невесте: "Она скромная"
- Сергей, почему ваша возлюбленная не выходит на красную дорожку?
- Она скромная, она этого не любит.
- Сейчас существует тренд на то, чтобы отбить расходы на свадьбу. А как вы сами считаете, у вас это получится?
- Я никогда об этом не думал. Мы, конечно, потратились на стол. Но машина, квартира, дача… Я не думаю, что будут такие подарки. Спасибо, если гости придут.
- А детей хотели бы?
- Как Бог даст. В принципе я готов.
- А сколько планируете?
- Дай Бог будет один – и достаточно! У меня есть дочка 14 лет.
- Вы с ней общаетесь? Говорили, что ваша дочь живет с мамой в другой стране…
- Она с нами живет. Так что все в порядке.
Сергей Рост. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Сергей Рост об Альбине Кабалиной: "Бьет меня ногой в конце фильма"
- В прошлом году вы приняли участие в проекте "Звезды в джунглях". А согласились бы на подобный эксперимент снова? На мой взгляд, ваш уход был несправедливым…
- Да, все в порядке. Я ни с кем не ссорился.
- Я вижу на афише фильма "Королек моей любви" Альбину Кабалину, которая участвовала вместе с вами в проекте "Звезды в джунглях"… И вы ведь там с ней подружились.
- В этом фильме она моя непосредственная подчиненная. Выполняет все мои распоряжения, а потом бьет меня ногой в конце фильма.
- Было больно?
- Я изображал, что больно.
- А на самом деле?
- Но Альбина же не доносила ногу до конца. Это как в индусском кино – они заносят удар, но не доносят.
- Что для вас было самым сложным на шоу "Звезды в джунглях"?
- Во-первых, голод. Мы там ничего не ели, кроме риса с водой. Ну а во-вторых, наверное, для меня лично было тяжело каждую неделю кого-то выгонять. Особенно, когда сдружишься с кем-то.
- Вы переживали, когда выгнали вас самого?
- Да, потому что это была несправедливая история. Но так устроено это шоу. Оно на этом держится. Кто-то приходит, кто-то уходит.
- А сейчас общаетесь с другими участниками проекта?
- Во всяком случае, мы не враги. Встречаемся, общаемся. Но я уже давно дружу с Дюшей Метелкиным. Как на передаче, так и после нее.
- А ваша любимая женщина волновалась, когда вы участвовали в проекте "Звезды в джунглях"?
- Конечно.
