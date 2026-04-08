Сергей Рост раскрыл детали свадьбы с ресторатором: "Мы, конечно, потратились на стол"

Сергей Рост. Фото: кадр из проекта "Звезды в джунглях"

Также известный актер рассказал Teleprogramma.org о своем участии в шоу "Звезды в джунглях".

В мае актер и режиссер Сергей Рост женится на своей возлюбленной. Предполагается, что свадьба пройдет в Санкт-Петербурге.

Со своей любимой женщиной звезда скетчкома "Осторожно, модерн!" знаком около трех лет. Путь к сердцу этого харизматичного мужчины его муза в буквальном смысле проложила через желудок.

"У нее есть свой ресторан, она ресторатор, я пришел туда по работе. Она меня накормила, я влюбился, - признался артист. - Так что я теперь всегда накормлен, напоен".

О своей женитьбе Сергей Рост рассказал на премьере фильма "Королек моей любви", где он сыграл начальника полиции.

Сергей Рост о невесте: "Она скромная"

- Сергей, почему ваша возлюбленная не выходит на красную дорожку?

- Она скромная, она этого не любит.

- Сейчас существует тренд на то, чтобы отбить расходы на свадьбу. А как вы сами считаете, у вас это получится?

- Я никогда об этом не думал. Мы, конечно, потратились на стол. Но машина, квартира, дача… Я не думаю, что будут такие подарки. Спасибо, если гости придут.

- А детей хотели бы?

- Как Бог даст. В принципе я готов.

- А сколько планируете?

- Дай Бог будет один – и достаточно! У меня есть дочка 14 лет.

- Вы с ней общаетесь? Говорили, что ваша дочь живет с мамой в другой стране…

- Она с нами живет. Так что все в порядке.

Сергей Рост об Альбине Кабалиной: "Бьет меня ногой в конце фильма"

- В прошлом году вы приняли участие в проекте "Звезды в джунглях". А согласились бы на подобный эксперимент снова? На мой взгляд, ваш уход был несправедливым…

- Да, все в порядке. Я ни с кем не ссорился.

- Я вижу на афише фильма "Королек моей любви" Альбину Кабалину, которая участвовала вместе с вами в проекте "Звезды в джунглях"… И вы ведь там с ней подружились.

- В этом фильме она моя непосредственная подчиненная. Выполняет все мои распоряжения, а потом бьет меня ногой в конце фильма.

- Было больно?

- Я изображал, что больно.

- А на самом деле?

- Но Альбина же не доносила ногу до конца. Это как в индусском кино – они заносят удар, но не доносят.

- Что для вас было самым сложным на шоу "Звезды в джунглях"?

- Во-первых, голод. Мы там ничего не ели, кроме риса с водой. Ну а во-вторых, наверное, для меня лично было тяжело каждую неделю кого-то выгонять. Особенно, когда сдружишься с кем-то.

- Вы переживали, когда выгнали вас самого?

- Да, потому что это была несправедливая история. Но так устроено это шоу. Оно на этом держится. Кто-то приходит, кто-то уходит.

- А сейчас общаетесь с другими участниками проекта?

- Во всяком случае, мы не враги. Встречаемся, общаемся. Но я уже давно дружу с Дюшей Метелкиным. Как на передаче, так и после нее.

- А ваша любимая женщина волновалась, когда вы участвовали в проекте "Звезды в джунглях"?

- Конечно.

Читайте также