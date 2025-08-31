Сергей Романович: "Куда бы ты ни ехал, в каких горах бы ни странствовал - ты обнаружишь там только себя"

- Сергей, с возвращением! Хотя в «Дорогом родственнике» вы уже появлялись, но ненадолго. И все же сейчас первая после «Ольги» полноценная главная роль. Как ощущения?

- Как будто провел в детском лагере не смену (21 день), а целый год и с безумной радостью возвращаюсь домой к любимым. Детская радость и ощущение подъема до сих пор сопровождают на съемках, хоть с момента моего возвращения к съемкам уже прошел год. Есть четкое ощущение, что сейчас я на своем месте. Это забавно, особенно если учесть, что мне пришлось скитаться по миру 6 лет, чтобы найти это самое место. Удивительно, как мы порой бываем слепы по отношению к тому, что находится прямо у нас под носом!

- Все это время вы скучали без кино? Или настолько глубоко ушли в поиски себя, что не думали об этом?

- Без кино скучал. Достаточно сильно. Каждый раз, когда смотрел какой-нибудь мотивационный фильм про реализацию потенциала, достижение мечты, про воплощение таланта, просмотр всегда заканчивал в скупых мужских слезах (улыбается).

- Что же все-таки произошло, почему вернулись? Мирское и греховное - слава, деньги, почет и упоение любимым делом - победили аскезу? Или это был вынужденный шаг?

- Я просто понял, что я люблю это дело. Что это мое призвание. Мой талант. Моя природа. Никаких вынужденных шагов тут не было, поскольку за время без кино я вышел на доход, значительно превышающий гонорары за съемки. Единственный вынужденный шаг - это шаг к себе: не сделать его было бы преступлением по отношению к себе. В какой-то момент ясно осознал, что больше не готов заниматься самообманом, убеждая себя, что мне и без кино хорошо. Деньги, как показала практика, никогда не заменят кайфа от занятия любимым делом. Они упрощают жизнь, делают свободнее, наполняют жизнь яркими красками, но не заполняют дыр от предательства себя.

"Житуха непредсказуема"