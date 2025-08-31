Сергей Романович: "Куда бы ты ни ехал, в каких горах бы ни странствовал - ты обнаружишь там только себя"

Аудитория, следившая за блестящим сериалом "Ольга" 16+, впала в ступор, когда в 2017 году стало известно, что Сергей Романович - исполнитель ролей обаятельных и авантюристых пацанчиков - резко завязал с мирским, отказался от всех съемок и гонораров и ушел глубоко в ислам. После актер отрастил (не без помощи пересадки) бороду, переехал в Стамбул и стал жить тихой и вдумчивой жизнью мусульманина.
Жена Елизавета в 2020 году подарила ему дочь Еву. Сергей стал коучем и начал не только прокачивать личные качества, но и помогать в этом другим. И вот в 2025 году еще одна сбивающая с ног новость: Романович вернулся. Сначала артист сверкнул в фирменном амплуа в сериале "Дорогой родственник" 18+, а теперь играет главную роль сбежавшего от долгов и розыска в глушь афериста Артема Копейкина в комедийном проекте "Хутор2 (ТНТ). В связи с чем "Телепрограмма" не упустила возможности побеседовать с Сергеем о долгожданном камбэке, смысле долгих скитаний и любимой семье.
"Кино - это моя природа"
Многие помнят Романовича по сериалу "Ольга". Фото: канал ТНТ
- Сергей, с возвращением! Хотя в «Дорогом родственнике» вы уже появлялись, но ненадолго. И все же сейчас первая после «Ольги» полноценная главная роль. Как ощущения?
- Как будто провел в детском лагере не смену (21 день), а целый год и с безумной радостью возвращаюсь домой к любимым. Детская радость и ощущение подъема до сих пор сопровождают на съемках, хоть с момента моего возвращения к съемкам уже прошел год. Есть четкое ощущение, что сейчас я на своем месте. Это забавно, особенно если учесть, что мне пришлось скитаться по миру 6 лет, чтобы найти это самое место. Удивительно, как мы порой бываем слепы по отношению к тому, что находится прямо у нас под носом!
- Все это время вы скучали без кино? Или настолько глубоко ушли в поиски себя, что не думали об этом?
- Без кино скучал. Достаточно сильно. Каждый раз, когда смотрел какой-нибудь мотивационный фильм про реализацию потенциала, достижение мечты, про воплощение таланта, просмотр всегда заканчивал в скупых мужских слезах (улыбается).
- Что же все-таки произошло, почему вернулись? Мирское и греховное - слава, деньги, почет и упоение любимым делом - победили аскезу? Или это был вынужденный шаг?
- Я просто понял, что я люблю это дело. Что это мое призвание. Мой талант. Моя природа. Никаких вынужденных шагов тут не было, поскольку за время без кино я вышел на доход, значительно превышающий гонорары за съемки. Единственный вынужденный шаг - это шаг к себе: не сделать его было бы преступлением по отношению к себе. В какой-то момент ясно осознал, что больше не готов заниматься самообманом, убеждая себя, что мне и без кино хорошо. Деньги, как показала практика, никогда не заменят кайфа от занятия любимым делом. Они упрощают жизнь, делают свободнее, наполняют жизнь яркими красками, но не заполняют дыр от предательства себя.
"Житуха непредсказуема"
Первая главная роль после перерыва - в "Хуторе" (с Гошей Куценко). Фото: канал ТНТ
- Когда принимались за работу в "Хуторе", не возникало мысли, что этот сюжет уже где-то видели?
- Только если в своей жизни. История героя - словно карикатура на мою собственную жизнь. Единственное - от бандитов не приходилось скрываться, слава богу. Мне кажется, "Хутор" - это вообще какой-то кармический проект для меня. Я так же (как главный герой Артем, сбежавший от долгов и превратившийся в лесу в маугли. - Авт.) изучал рынок онлайн-образования, так же занимался инвестициями и глубоко изучал рынок криптовалют. Устраивал себе разные путешествия с элементами выживания, жил в стране с кардинально другой культурой, обычаями и традициями и даже внешне сильно отличался от того Сережи, который сейчас отвечает на эти вопросы: длинная борода, волосы. Словно это был вообще другой человек! Так что да, этот сюжет я точно где-то видел (улыбается).
- Персонажа Артема придумывали сугубо исходя из сценария или все же были персонажи, с которых можно было "срисовать"?
- Да таких Артемов сейчас половина интернета! Вещают про успешный успех, фоткаются с пакетами из ЦУМа, снимают сторис на арендованных авто и говорят в интервью на Патриках, как зарабатывают миллионы. Правда, в последнее время их поубавилось (благодаря работе МВД. - Авт.), но в годы расцвета инфобизнеса в России такие персонажи попадались сплошь и рядом.
- Если брать шире - ушаты холодной воды от судьбы научились принимать спокойно и смиренно?
Актер принял участие в реалити-шоу "Мастер игры" 16+ на ТНТ. Фото: канал ТНТ
- У нас с другом есть одно правило, которое вспоминаем каждый раз, когда случается что-то неожиданное. Звучит оно так: "житуха непредсказуема". Я настолько привык к разного рода изменениям, что рассматриваю любые повороты судьбы как что-то само собой разумеющееся. Поэтому, да, зачастую, я очень быстро адаптируюсь и отношусь к жизненным встряскам достаточно спокойно.
- Тяжело ли было ради съемок сбривать почтенную бороду, которая такими трудами была культивирована и взращена?
- Я не придаю слишком большого значения таким вещам. Захотел - сделал. Захотел - сбрил. Захотел - отрастил волосы. Захотел - подстригся налысо. У меня нет привязи к какому-то конкретному образу. Я ориентируюсь исключительно на собственные желания и прислушиваюсь к себе.
"Дочь растет открытым ребенком"
- Насколько сейчас вы глубоко погружены в религию? Совершаете намаз во время работы, пищу заказываете особую? Есть фото, где на площадке "Хутора" едите "дошик".
- Я сейчас глубоко погружен в себя и прохожу опыт переосмысления религии через собственную призму. Это все, что я могу сказать на эту тему. Именно сейчас.
- Вопрос может прозвучать глупо, но, если максимально упростить, к чему вы пришли за эти годы поисков, переездов и усердных молитв?
- Если максимально упростить, ответ - к себе. Собственно, как я и сказал в самом начале. Я все время думал, что еще немного, еще чуть-чуть - и найду то самое счастье, тот самый смысл, тот самый ответ, который расставит все по местам. А оказалось, что все дороги ведут только к себе. Куда бы ты ни уехал, в каких горах бы ни странствовал, в каких лесах ни сидел в молитвах, медитациях и аскезах, ты обнаружишь там только самого себя. И это будет лучшей находкой.
- Ушедший от вас сериал «Слово пацана» 18+, на кастинг которого не пошли, - это тоже нужный и обязательный опыт? Или все-таки личный просчет и недооценка.
- Если спросить часть меня, которая считает себя осознанной, то, безусловно, это нужный и обязательный опыт, который лишь ускорил мое возвращение в кино, поскольку разжег во мне огонь. А если спросить теневую сторону, то, конечно же, это просчет, недооценка и глупость.
- А сейчас вы на своем месте? И как это понимаете?
- Чувствую, что да. Проживаю это на опыте. Как понять, вкусная еда передо мной или нет? Попробовать! Мы же редко в жизни давимся чем-то, от чего нас воротит. Точнее, в еде мы такого не позволяем в отличие от жизни. Я привык опираться на чувства. И если мне что-то не нравится, я точно знаю, что мне это не нравится. Пока я не снимался в кино, осознавал, что ничем не могу заменить актерское ремесло. Ничто не давало мне чувства собственной реализации. Я всегда чувствовал этот странный привкус…
- Все это время у вас росла дочь Ева. Какой вы наблюдаете ее сейчас - чем удивляет и чему вы учитесь у нее?
Сергей с дочерью Евой. Фото: личный архив Сергея Романовича
И женой Елизаветой. Фото: личный архив Сергея Романовича
- Ева растет очень открытым и уверенным ребенком. Она всегда точно знает, чего хочет. Ее невозможно заставить делать что-то, чего она не понимает. С ней обязательно нужно договориться и объяснить причину, а не просто заставлять делать что-то в приказном порядке.
Этим она мне нравится. У нее свободный дух, и я надеюсь, что она не растеряет этого. Мы с женой со своей стороны сделаем все, чтобы этот дух поддержать и направить в зону ее собственных интересов. Надеемся, что получится!
"Хутор" 16+
