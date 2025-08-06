Сергей Лазарев: "Я не робот, у которого всегда хорошее настроение. Могу ответить тому, кто на меня наезжает"

- Никита и Анюта занимаются в школе-студии «Тодес», репетируют, выступают. Мне нравится то, что выступление на сцене помогает детям быть более коммуникабельными, раскрепощенными. Какую бы профессию в будущем они ни выбрали, этот опыт в жизни поможет. Не уверен, что сын хочет быть артистом. Никита растет в артистической семье, он видит закулисье нашей работы - и сложности, и радости. Но кто сейчас знает, какой выбор ребенок сделает через 5 лет? Выберет ли он для себя творческую профессию, я пока ответить не могу.

Никите очень нравится математика. Также он занимается программированием, английским. А еще сын - фанат футбола, знает историю этого вида спорта, кто какого игрока за какие деньги в какую команду «купил», результаты важных матчей, просит разрешения посмотреть интересный матч, когда он идет поздно... Глубоко погружен в тему и меня регулярно информирует обо всех футбольных новостях. Мне кажется, что он выберет профессию, не связанную с творчеством, но посмотрим. А вот Анюта, возможно, и захочет себя связать в будущем с искусством - она очень артистичная девочка, прекрасно рисует.

- Когда первоклассник собирается в школу, он в предвкушении. А когда ребенок знает, что его ждет, то не всегда хочет. Как ваши, ждут 1 Сентября?

- У меня Аня идет в первый класс, а Никита - в 5-й. И он тоже хочет в школу, хотя понимает, что младшая школа закончена и теперь будет больше уроков. У нас прекрасная школа, детям очень нравится, они туда спешат (детский сад, который посещала дочь певца, находится в одной структуре с этой частной школой. - Авт.).

"После очередного всплеска мне поплохело"

- Многие ваши коллеги не заморачиваются - возят на гастроли себя, музыкантов и свои песни. Вы ставите большое шоу - декорации, команда танцоров, костюмы и т. д. Зачем, это ведь дорого?

- Мой зритель уже привык, что я с командой привожу в каждый город, где проходит концерт, большое театральное представление. Когда люди идут на шоу Сергея Лазарева, они получают красочное театрализованное костюмированное музыкальное зрелище. Не изменяю своим традициям. Действительно, сейчас мало кто ездит с шоу, но я пока гну свою линию. Да, затратно, сложно организационно. Только что завершили гастроли с шоу «Я не боюсь», дали 227 концертов по стране. И в большой, и в небольшой город мы ездим со своими декорациями, оборудованием, светом, экраном, звуком...

Сейчас разрабатываем новые декорации, спецэффекты, формируем программу из новых треков, старые песни аранжируются по-новому, хореографы ставят новые танцевальные номера... Результат работы - концертную программу "Шоумен" - покажу в октябре в Москве и Санкт-Петербурге. Вы спрашиваете про деньги... Вкладываю в шоу свои деньги, у меня никогда не бывает спонсоров, не люблю быть должен никому, поэтому все делаю на свои. Надеюсь, что затраты окупятся. Я вкладываю в качество, и мой зритель отвечает взаимностью. Главная награда - не статуэтки, не премии, а то, что у меня полные залы.

Шоу "Я не боюсь" - аншлаговый тур. Надеюсь, что и следующий будет успешным. Мы иногда по два-три раза возвращаемся в один и тот же город, ставим дополнительные концерты, потому что раскупают все билеты. Работает сарафанное радио: люди приходят с шоу, оставляют комментарии в соцсетях, выставляют видео - так приходит новый зритель.

- На телеэкране вы сейчас в проекте "Ну-ка, все вместе! Народный кастинг" на телеканале "Россия2. Телезрителям сейчас покажут кастинги из Омска и Санкт-Петербурга. Когда вы с коллегами по шоу отсматривали таланты в регионах, какую моду уловили на тот репертуар, что выбирают люди?

- Много копирования уже известных артистов. Нередко вокалисты работают в ресторанах, где подражают авторским исполнениям хитов. И на кастингах они стараются подражать другим артистам, меняя свой голос, манеру исполнения, и тем самым теряют свою индивидуальность. Вокалист поет неплохо, но ты понимаешь, что это выступает копия Полины Гагариной или Анны Асти, или еще кого-то известного. Когда участник старается кого-то копировать, он совершает ошибку. Мы хотим получить уникальность, индивидуальность, самобытность. Вокалист, который показывает это, получает преимущество перед соперниками. А жанры выбирают разные.

- В этом шоу всегда живой звук?

- Конкурсанты всегда выступают живьем.

- Когда вы объявили, что покидаете сотню жюри, которую столько лет возглавляли, поклонники проекта разволновались. Но потом решили не уходить. Скоро съемки уже седьмого сезона "Ну-ка, все вместе!". Вы полюбили это шоу, если вернулись?