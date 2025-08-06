Сергей Лазарев: "Я не робот, у которого всегда хорошее настроение. Могу ответить тому, кто на меня наезжает"

Сергей Лазарев на днях установил рекорд в российском шоу-бизнесе - дал 227-й (!) концерт в рамках тура с шоу "Я не боюсь". А уже осенью в Москве и Питере премьера новой концертной программы "Шоумен". С этим шоу Лазарев поедет в новый тур по регионам. А на телеэкранах артист сейчас в проекте "Ну-ка, все вместе! Народный кастинг" на телеканале "Россия".
"У нас прекрасная школа. Дети туда спешат"
- Поздравляем с выходом альбома. Для вас это событие, кажется, значимее, чем, к примеру, свой день рождения...
- Вы очень правильно сказали, потому что выход альбома - это долгое рождение творческого детища. В нынешнее время "быстрого контента", "быстрой музыки" (по формату потребления слушателями) чаще артисты выпускают по песне. Но для меня альбомы важны, так как дают возможность рассказывать истории в нескольких треках и раскрываться с разных сторон, при этом не гнаться за радийностью, за форматом или неформатом.
Весной у меня вышел 11-й по счету альбом (первая лирическая часть в стиле поп-рок "Счастливые тоже плачут"), а сейчас - вторая часть ("Мы и Есть Любовь" - более динамичная, танцевальная, с примесями синти-попа). Это 18 новых песен, которые я записывал полтора года. Они и станут основой нового шоу.
- Недавно в Москве на VK Fest молодежь хором пела ваши хиты. Учитываете моду на музыку, стараетесь заинтересовать молодежную аудиторию, за которой сейчас все гоняются?
- Конечно, нужно держать нос по ветру - наблюдать за тем, что происходит в индустрии. Что-то брать на заметку. Нововведения ближе молодому поколению артистов, а мы для них уже "динозавры". Но чему-то и они у нас учатся, а мы заимствуем какие-то их фишки. Те артисты, которые выпускают новый материал по синглам, они пытаются попасть с ними на радио, в форматы, в тренды. С альбомом больше шансов для творческих экспериментов: есть треки, которые привычны моему стилю, а есть и такие, что сделаны с учетом трендов.
Фото: Даниил Величко
"Тут или там" - клип и динамичная песня с летним настроением, которая завирусилась в Сети. А вот, к примеру, трек "Руины" в более узкую аудиторию попадает. Для меня важно не бронзоветь, экспериментировать, при этом сильно не заигрывая с молодой аудиторией. На своих концертах вижу семейную аудиторию разных возрастов: мамы и папы от 30 до 45 лет с детьми, пожилые пары. Поэтому не могу выпускать только ультрамодные треки.
Но у меня есть и молодежная аудитория, поэтому провожу музыкальные эксперименты. У меня разноплановый концерт. Горжусь тем, что я один из тех артистов, кто может держать внимание публики разных поколений. Что вы и увидели на VK Fest.
- Ваши дети тоже там были. Они пока, наверное, выбирают музыку, которую слушают их сверстники?
- Никита с Анютой были на фестивале, когда я выступал, поддерживали. Песни мои они знают, подпевают, но слушают другую музыку. Я для них не певец, а папа - им просто интересно быть со мной, интересоваться моей работой. Никита недавно сообщил, что ему нравится Эминем. Я рассказал, что это музыка из моей юности. Также Никита слушает Егора Крида и другую современную молодежную музыку, Анюта - детские песни.
- Никите осенью будет 11 лет. Он уже выступал на большой сцене, в том числе с вами пел, например в "Огоньке". Это значит, что мальчик уже мечтает о профессии артиста? Или пока совсем рано говорить о выборе профессии?
Сергей в отпуске с сыном Никитой, дочерью Анной, мамой Валентиной Викторовной, племянницей Алиной. Фото: личный архив Сергея Лазарева
- Никита и Анюта занимаются в школе-студии «Тодес», репетируют, выступают. Мне нравится то, что выступление на сцене помогает детям быть более коммуникабельными, раскрепощенными. Какую бы профессию в будущем они ни выбрали, этот опыт в жизни поможет. Не уверен, что сын хочет быть артистом. Никита растет в артистической семье, он видит закулисье нашей работы - и сложности, и радости. Но кто сейчас знает, какой выбор ребенок сделает через 5 лет? Выберет ли он для себя творческую профессию, я пока ответить не могу.
Никите очень нравится математика. Также он занимается программированием, английским. А еще сын - фанат футбола, знает историю этого вида спорта, кто какого игрока за какие деньги в какую команду «купил», результаты важных матчей, просит разрешения посмотреть интересный матч, когда он идет поздно... Глубоко погружен в тему и меня регулярно информирует обо всех футбольных новостях. Мне кажется, что он выберет профессию, не связанную с творчеством, но посмотрим. А вот Анюта, возможно, и захочет себя связать в будущем с искусством - она очень артистичная девочка, прекрасно рисует.
- Когда первоклассник собирается в школу, он в предвкушении. А когда ребенок знает, что его ждет, то не всегда хочет. Как ваши, ждут 1 Сентября?
- У меня Аня идет в первый класс, а Никита - в 5-й. И он тоже хочет в школу, хотя понимает, что младшая школа закончена и теперь будет больше уроков. У нас прекрасная школа, детям очень нравится, они туда спешат (детский сад, который посещала дочь певца, находится в одной структуре с этой частной школой. - Авт.).
"После очередного всплеска мне поплохело"
- Многие ваши коллеги не заморачиваются - возят на гастроли себя, музыкантов и свои песни. Вы ставите большое шоу - декорации, команда танцоров, костюмы и т. д. Зачем, это ведь дорого?
- Мой зритель уже привык, что я с командой привожу в каждый город, где проходит концерт, большое театральное представление. Когда люди идут на шоу Сергея Лазарева, они получают красочное театрализованное костюмированное музыкальное зрелище. Не изменяю своим традициям. Действительно, сейчас мало кто ездит с шоу, но я пока гну свою линию. Да, затратно, сложно организационно. Только что завершили гастроли с шоу «Я не боюсь», дали 227 концертов по стране. И в большой, и в небольшой город мы ездим со своими декорациями, оборудованием, светом, экраном, звуком...
Сейчас разрабатываем новые декорации, спецэффекты, формируем программу из новых треков, старые песни аранжируются по-новому, хореографы ставят новые танцевальные номера... Результат работы - концертную программу "Шоумен" - покажу в октябре в Москве и Санкт-Петербурге. Вы спрашиваете про деньги... Вкладываю в шоу свои деньги, у меня никогда не бывает спонсоров, не люблю быть должен никому, поэтому все делаю на свои. Надеюсь, что затраты окупятся. Я вкладываю в качество, и мой зритель отвечает взаимностью. Главная награда - не статуэтки, не премии, а то, что у меня полные залы.
Шоу "Я не боюсь" - аншлаговый тур. Надеюсь, что и следующий будет успешным. Мы иногда по два-три раза возвращаемся в один и тот же город, ставим дополнительные концерты, потому что раскупают все билеты. Работает сарафанное радио: люди приходят с шоу, оставляют комментарии в соцсетях, выставляют видео - так приходит новый зритель.
- На телеэкране вы сейчас в проекте "Ну-ка, все вместе! Народный кастинг" на телеканале "Россия2. Телезрителям сейчас покажут кастинги из Омска и Санкт-Петербурга. Когда вы с коллегами по шоу отсматривали таланты в регионах, какую моду уловили на тот репертуар, что выбирают люди?
- Много копирования уже известных артистов. Нередко вокалисты работают в ресторанах, где подражают авторским исполнениям хитов. И на кастингах они стараются подражать другим артистам, меняя свой голос, манеру исполнения, и тем самым теряют свою индивидуальность. Вокалист поет неплохо, но ты понимаешь, что это выступает копия Полины Гагариной или Анны Асти, или еще кого-то известного. Когда участник старается кого-то копировать, он совершает ошибку. Мы хотим получить уникальность, индивидуальность, самобытность. Вокалист, который показывает это, получает преимущество перед соперниками. А жанры выбирают разные.
- В этом шоу всегда живой звук?
- Конкурсанты всегда выступают живьем.
- Когда вы объявили, что покидаете сотню жюри, которую столько лет возглавляли, поклонники проекта разволновались. Но потом решили не уходить. Скоро съемки уже седьмого сезона "Ну-ка, все вместе!". Вы полюбили это шоу, если вернулись?
Этим летом Сергей Лазарев и Николай Басков получили премию ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма» за проект "Ну-ка, все вместе!". Фото: канал "Россия 1"
- Безусловно. С одной стороны, решение об уходе я принял на эмоциях. Но, с другой стороны, этот уход был абсолютно правдоподобным. Это не была игра или запланированная история. В этом шоу эмоциональной режиссуры нет - как идет, так идет. Мои прыжки на первый этаж с этой стены в прошлом сезоне или когда я заступаюсь за несправедливо засуженного участника это не срежиссировано.
Так вот и мой уход был спонтанным, но взвешенным решением, потому что 6-й сезон стал пиковым по эмоциям, нервам. После очередного такого всплеска я понял, что мне чуть поплохело - даже пришлось обращаться за помощью к врачам. Тогда я себе сказал: стоп, давай-ка ты успокойся, у тебя дети, семья, карьера. Надо чуть менее эмоционально на все реагировать, меньше принимать близко к сердцу рабочие моменты. Но я Овен, мне сложно.
После эмоциональной разборки в финале я понял, что больше так не могу, и принял решение уйти. Организаторы уговаривали, Коля (речь о ведущем проекта Баскове. - Авт.) звонил. Я долго думал. Понял, насколько для меня это важная часть жизни, что уже не представляю себя без этого шоу. И решил не уходить. Плюс этот проект показал меня с другой стороны зрителю - я не играю там, я такой, какой есть.
И да, у меня тоже бывают эмоциональные всплески, как у любых людей. Я живой, не робот, у которого все всегда хорошо, всегда хорошее настроение. Я бываю разным. Могу ответить тому, кто на меня наезжает. Но в основном я - адвокат всех наших участников. Стараюсь максимально быть лояльным к участникам, защищаю их перед сотней, потому что сам не раз участвовал в конкурсах.
- "Ну-ка, все вместе! Народный кастинг" 12+
- Пятница/21.30