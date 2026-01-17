Сергей Городничий: "Доверяйте себе и идите вперед, не оглядываясь!"

Когда журнал "Телепрограмма" год назад выпускал интервью с Сергеем Городничим, никто и знать не мог - и не ожидал! - что "Ландыши. Такая нежная любовь" 18+ (WINK) произведут эффект разорвавшейся бомбы: в интернете музыкальный комедийно-драматический сериал получил около 100 млн просмотров. Главные актеры проекта Сергей Городничий и Ника Здорик проснулись, как бы шаблонно это ни звучало, звездами. Скрытая за простотой душевность и откровенность, а еще редкая для современного кино злободневность (герой Леха уходит служить по контракту в зону СВО) сразу подкупили широкую аудиторию, хотя на это, может быть, никто в таких объемах и не рассчитывал.
Разумеется, создатели взялись за второй сезон, а теперь говорят даже и про третий. А в преддверии выхода второй части сериала - "Ландыши. Вторая весна" - "Телепрограмма" снова вернулась к Сергею, который успел за прошедший год жениться и стать отцом (ура!), а в настоящий момент пропадает на съемках "Дубровского", чтобы обсудить резонанс проекта, новые роли и планы на наступивший год.
"Семья учит любить крепче"
Сергей признается, что участие в продолжении "Ландышей" далось ему нелегко. Фото: WINK
- Как новой?
- Да, это новый Леха. Другой человек, у которого из старого осталась любовь к своей супруге Кате (Ника Здорик). Вот и пришлось мне фантазировать на тему развития человека, у которого не осталось ничего, кроме любви. Человека, который почти не ел, не спал, мучился, кровоточил и бредил (будучи в зоне боевых действий. - Авт.). Даже, возможно, хотел умереть, но только огонек любви не позволял. Сдаться не позволила надежда вновь увидеть любимого человека, прикоснуться, обнять, поцеловать. И если подобного страдания я в жизни не испытывал, к счастью, то радость любви мне известна. Так как я женился и у меня родился сын (Лев, 4 месяца).
- Вот! С этого момента поподробнее, пожалуйста.
Актер с женой Валерией и сыном Львом. Фото: личный архив Сергея Городничего
- С каждым днем семья учит меня любить все крепче и глубже - и этот опыт мотивирует меня двигаться вперед и постигать новые вершины. Ради семьи я на все пойду! Лишь бы моим родным было тепло и радостно. Семья - это вообще самое важное.
Актер с женой Валерией. Фото: личный архив Сергея Городничего
Карьера - да, реализация - тоже важно, без этих ступеней сложно, но они являются лишь инструментом для достижения благополучия моей семьи. Не наоборот. Так же и у Лехи - тут мы с ним созвучны. Да, он отдал приоритет профессии, своему долгу перед Отечеством, но во имя семьи и своих близких. Поэтому наполовину точно чувствую его, а на вторую половину - ситуация сложнее... Там мрак - в этой второй половине. Тот мрак, в который идти не хочется, но не идти нельзя.
"Для меня это вызов"
В роли Саши Троекурова в проекте "Дубровский. Русский Зорро". Фото: канал ТВ-3
- Что было сложнее всего? Как прошли военный блок?
- Поскольку мы снимали не документальное кино, а мелодраму, то пришлось нелегко. Соединить психофизику человека, находящегося на последнем издыхании, и остаться при этом в жанре - задача не из простых. Честно признаться, я даже общался на эту тему с чатом GPT. И то, как он описывает способ игры, изумляет и трогает, но, к сожалению, не имеет с реальностью ничего общего. На площадке ты сталкиваешь с множеством обстоятельств, которые вносят коррективы - приходится с ними считаться, чтобы быть живым и достоверным. Но пару «мулек» все-таки отхватил у чата: в подробности вдаваться не буду, пусть это останется тайной. Надеюсь, мы не разочаровали зрителя и сами остались довольны работой.
- Новый год наступил. И какие у вас ожидания от него? Есть ли боевая творческая и не только задача, которую перед собой ставите и которую прежде всего хотелось бы выполнить?
- На 2026 год у меня большие планы. Скорее сказать - большие надежды. Я жду новых захватывающих ролей. Одна из таких ролей уже сделана мной в сериале "Мой папа - мэр", где я сыграл миллиардера-гения и сумасшедшего человека по фамилии Тимохин.
Городничий (третий слева) на съемках сериала "Мой папа - мэр". Фото: кадр из фильма
- Всем в новом году получать удовольствие от процесса и не бояться ступать на неизведанную дорогу. Жизнь - одна, и только мы несем ответственность за то, какой она будет. Доверяйте себе и идите вперед, не оглядываясь!
Где смотреть:
- "Ландыши. Вторая весна" 18+, WINK