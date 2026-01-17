Сергей Городничий: "Доверяйте себе и идите вперед, не оглядываясь!"

- Что было сложнее всего? Как прошли военный блок?

- Поскольку мы снимали не документальное кино, а мелодраму, то пришлось нелегко. Соединить психофизику человека, находящегося на последнем издыхании, и остаться при этом в жанре - задача не из простых. Честно признаться, я даже общался на эту тему с чатом GPT. И то, как он описывает способ игры, изумляет и трогает, но, к сожалению, не имеет с реальностью ничего общего. На площадке ты сталкиваешь с множеством обстоятельств, которые вносят коррективы - приходится с ними считаться, чтобы быть живым и достоверным. Но пару «мулек» все-таки отхватил у чата: в подробности вдаваться не буду, пусть это останется тайной. Надеюсь, мы не разочаровали зрителя и сами остались довольны работой.

- Новый год наступил. И какие у вас ожидания от него? Есть ли боевая творческая и не только задача, которую перед собой ставите и которую прежде всего хотелось бы выполнить?

- На 2026 год у меня большие планы. Скорее сказать - большие надежды. Я жду новых захватывающих ролей. Одна из таких ролей уже сделана мной в сериале "Мой папа - мэр", где я сыграл миллиардера-гения и сумасшедшего человека по фамилии Тимохин.