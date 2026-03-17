Сергей Бурунов о встрече с Домовым: "Упаду в обморок"

С 19 марта в кинотеатрах выходит фильм "Домовенок Кузя-2". Режиссером картины выступил Виктор Лакисов, а продюсерами – Сарик и Гевонд Андреасяны.
О чем фильм "Домовенок Кузя-2"
Продолжение истории домовенка Кузи готовит новые приключения! Освоившись в мире людей после побега от Бабы-Яги и истории с волшебным сундучком, Кузьма снова попадает в водоворот событий. На этот раз ему на помощь придет девочка-домовенок Тихоня. А уж вдвоем они дадут отпор Кощею Бессмертному, угрожающему всему миру.
Действие ленты по-прежнему сосредоточено в уютной квартире Наташи и ее семьи, а в волшебном мире появятся новые обитатели.
Фильм обещает сохранить фирменный микст: динамичный сюжет, магию, юмор и свою трогательность. В продолжение картины даже Баба-Яга теперь на стороне добра и помогает людям.
Домовенка Кузю снова озвучил актер Сергей Бурунов. На премьере сказки он пообщался с журналистами.
Сергей Бурунов: "Я не отрицаю того, что есть и другие измерения"
- Сергей, возникали ли у вас какие-то сложности при работе над образом Домовенка Кузи?
- Я много лет этим занимался. Нормальный производственный процесс. Ничего сверхъестественного не произошло…
- А у вас Домовой не заводился?
- Да откуда ж я знаю, заводился он или нет?
Сергей Бурунов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- Вы вообще верите в существование таких персонажей?
- Не схожу с ума точно. Мы живем в этом измерении. Но я не отрицаю того, что есть и другие. Но, слава Богу, не сталкивался.
А иначе упаду в обморок. Я человек мнительный и чувствительный.
- А как можно задобрить Домового?
- Я слышал, что для него кладут печенье с медом.
- Это раньше. А сейчас, в век гаджетов, и Домовые, наверное, другие – цифровые…
- Я не знаю, стали ли они цифровыми, есть ли среди них зумеры. Возможно, у домовых тоже свои поколения. Но они пока мне об этом не докладывали.
