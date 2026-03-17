Сергей Бурунов о встрече с Домовым: "Упаду в обморок"

С 19 марта в кинотеатрах выходит фильм "Домовенок Кузя-2". Режиссером картины выступил Виктор Лакисов, а продюсерами – Сарик и Гевонд Андреасяны.

О чем фильм "Домовенок Кузя-2"

Продолжение истории домовенка Кузи готовит новые приключения! Освоившись в мире людей после побега от Бабы-Яги и истории с волшебным сундучком, Кузьма снова попадает в водоворот событий. На этот раз ему на помощь придет девочка-домовенок Тихоня. А уж вдвоем они дадут отпор Кощею Бессмертному, угрожающему всему миру.

Действие ленты по-прежнему сосредоточено в уютной квартире Наташи и ее семьи, а в волшебном мире появятся новые обитатели.

Фильм обещает сохранить фирменный микст: динамичный сюжет, магию, юмор и свою трогательность. В продолжение картины даже Баба-Яга теперь на стороне добра и помогает людям.

Домовенка Кузю снова озвучил актер Сергей Бурунов. На премьере сказки он пообщался с журналистами.

Сергей Бурунов: "Я не отрицаю того, что есть и другие измерения"

- Сергей, возникали ли у вас какие-то сложности при работе над образом Домовенка Кузи?

- Я много лет этим занимался. Нормальный производственный процесс. Ничего сверхъестественного не произошло…

- А у вас Домовой не заводился?

- Да откуда ж я знаю, заводился он или нет?