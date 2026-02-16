Сергей Бурунов о "Тайном миллионере": "Моими соседями были павлины"

С 15 февраля на канале СТС стартовало реалити-шоу "Тайный миллионер".
Суть игры заключается в том, что каждый участник получает личную шкатулку. Лишь в одной из них находится золотой слиток, оцениваемый в 10 миллионов рублей. Цель игроков — в процессе прохождения конкурсов и сбора улик вычислить обладателя этого богатства.
Сам "тайный миллионер" выполняет особые миссии, дающие ему преимущество, однако его раскрытие ведет к немедленной передаче слитка другому участнику. Победителем становится тот, кому удастся скрывать свою личность до конца игры и сохранить золото.
Проект "Тайный миллионер" снимали в Джайпуре — крупном живописном городе с богатым культурным наследием. Основной локацией выступил дворец Дхулгарг, построенный еще в 1767 году. Там и проживали участники шоу.
Ведущим проекта стал актер Сергей Бурунов. На презентации шоу он рассказал журналистам о соседстве с павлинами, страхе индусов перед микроволновкой и своих философских мыслях.
Сергей Бурунов о шоу "Тайный миллионер": "Мне было запрещено общаться с участниками"
- Сергей, каково быть ведущим такого реалити-шоу?
- Это очень тяжело. Я волновался. Но потом втянулся. Надо отдать должное команде проекта, особенно участникам, отдать должное их мужеству и стойкости. Ведь то, через что мы прошли, не дай Бог, испытать другим.
- А если сравнить "Тайный миллионер" с "Фортом Боярд", который вы тоже вели?
- На "Форте Боярде" было тяжелее. Они похожи. И по таймингу на "Форте" было сложнее.
- Участники проекта говорили нам, что жили во дворце. А вы где?
- Да. Участники жили во дворце. Условно назовем это так. А я жил где-то далеко, в часе езды от них. У меня было время насладиться дорожным движением Индии.
Меня изолировали. Моими друзьям были павлины – Виктор Борисович и Олег Евгеньевич. Они у меня жили, купались в моем бассейне.
Сергей Бурунов на презентации шоу "Тайный миллионер". Фото: телеканал СТС
- А есть ли у вас какое-то место силы?
- Не могу сказать, что оно конкретно есть. Я ориентируюсь на ощущения. Но если говорить о любимых местах, то я люблю Красную поляну.
- Вмешивались ли во взаимоотношения игроков? Может, оказывали психологическую помощь…
- Мне было запрещено общаться с участниками.
Сергей Бурунов: "Меня поразило то, что у индусов нет микроволновки"
- Как вам местная кухня?
- Питание в Индии мне не понравилось, потому что я есть хотел.
Сергей Бурунов. Фото: кадр из реалити- шоу "Тайный миллионер"
- Вы из-за этого так похудели? Или из-за любви?
- Из-за всего. Питание было специфичным. Я не совсем разбираюсь в специях, поэтому мне было тяжело в силу возраста, изношенности желудочно-кишечного тракта.
Но меня поразило то, что у индусов нет микроволновки. Они ее боятся. Для них - это что-то от потусторонних сил.
Поэтому я брал в ресторане то, что я знал. Но все приходилось есть в холодном виде. В этой ситуации спасали бананы.
- Говорят, в Индии человеку открываются какие-то важные истины. А вы о чем думали в этой стране?
- Я пересмотрел многое. Думал о жизни, о России.
