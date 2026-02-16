Сергей Бурунов о "Тайном миллионере": "Моими соседями были павлины"

С 15 февраля на канале СТС стартовало реалити-шоу "Тайный миллионер".

Суть игры заключается в том, что каждый участник получает личную шкатулку. Лишь в одной из них находится золотой слиток, оцениваемый в 10 миллионов рублей. Цель игроков — в процессе прохождения конкурсов и сбора улик вычислить обладателя этого богатства.

Сам "тайный миллионер" выполняет особые миссии, дающие ему преимущество, однако его раскрытие ведет к немедленной передаче слитка другому участнику. Победителем становится тот, кому удастся скрывать свою личность до конца игры и сохранить золото.

Проект "Тайный миллионер" снимали в Джайпуре — крупном живописном городе с богатым культурным наследием. Основной локацией выступил дворец Дхулгарг, построенный еще в 1767 году. Там и проживали участники шоу.

Ведущим проекта стал актер Сергей Бурунов. На презентации шоу он рассказал журналистам о соседстве с павлинами, страхе индусов перед микроволновкой и своих философских мыслях.

Сергей Бурунов о шоу "Тайный миллионер": "Мне было запрещено общаться с участниками"

- Сергей, каково быть ведущим такого реалити-шоу?

- Это очень тяжело. Я волновался. Но потом втянулся. Надо отдать должное команде проекта, особенно участникам, отдать должное их мужеству и стойкости. Ведь то, через что мы прошли, не дай Бог, испытать другим.

- А если сравнить "Тайный миллионер" с "Фортом Боярд", который вы тоже вели?

- На "Форте Боярде" было тяжелее. Они похожи. И по таймингу на "Форте" было сложнее.

- Участники проекта говорили нам, что жили во дворце. А вы где?

- Да. Участники жили во дворце. Условно назовем это так. А я жил где-то далеко, в часе езды от них. У меня было время насладиться дорожным движением Индии.

Меня изолировали. Моими друзьям были павлины – Виктор Борисович и Олег Евгеньевич. Они у меня жили, купались в моем бассейне.