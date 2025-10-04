Сергей Безруков: "Если дети решат стать актерами, не буду их отговаривать. Но при условии, что у них проявится талант!"

Потом мы неожиданно снова начали встречаться на съемочной площадке. После "Августа" еще снялись в очень интересном малобюджетном фильме Кости Еронина "Искупление", причем бесплатно, потому что хотели помочь хорошему молодому режиссеру. А сейчас снимаемся в "Трудно быть богом", он играет барона Пампу, я - дона Кондора... Он крайне трепетно относится и к профессии, и к тому, что в ней делает, у него очень интересные проекты, он старается расти в профессии и не тиражировать себя в одном амплуа.

- Во время съемок "Трудно быть богом" в Иране произошла военная операция, группу пришлось эвакуировать…

- Хотелось пошутить на эту тему, что, мол, снимали «Трудно быть богом», и, слава Богу, все обошлось. Но съемки еще продолжаются - сейчас снимаем на "Москино", выстроены грандиозные декорации. Главное - не сглазить. Работы впереди еще очень много. Поэтому, следуя нашей актерской примете не говорить «гоп», пока не перепрыгнешь, давайте поговорим об этом проекте через полгодика.

"У меня целый платяной шкаф с аватарами"

- У вас сейчас растут дети, они будут видеть вас на экране, и у них могут появиться мысли: «Хочу быть как папа, хочу быть актером…» Вы не будете их отговаривать?

- Посмотрим. Если окажется достаточно таланта, то помогу: можно будет чему-то научить, дать шанс. Но если проявятся способности к другой профессии - тоже прекрасно. Я вообще за то, чтобы везде были талантливые профессионалы. Мы же с вами даже к врачу пойдем профессиональному, хорошему, причем желательно - к врачу по призванию, от бога. А к тому, кто окончил институт для галочки, думаю, отправиться не рискнем.

- Недавно вы выступали в Звенигороде, давали мастер-класс и сказали про свою профессию: «Все зависит от психики каждого индивидуального артиста, насколько она у него крепкая или расшатанная, неврастеник он по жизни или нет. Все зависит от вашего проживания образа: если вы действительно перевоплотились плюс к этому еще и неврастеник, то можете быть после спектакля неспокойны и неделю, и две. А если вы просто играете, это можно перенести легко. Хотя это невероятно скучно - играть, не проживая». Вы неврастеник?

- У меня здоровая психика. Я очень многое проживал на сцене. И следую заветам Михаила Александровича Чехова, он говорил о том, что актер на сцене создает фантом. Наверное, я бы сейчас назвал это даже не фантомом, а на современный лад - аватаром. Он из плоти и крови, но это не ты. Ты надеваешь эти аватары, влезаешь в них и становишься то одним, то другим, то третьим персонажем... За мою актерскую жизнь у меня их было множество, причем я очень их люблю.

Я их начал создавать в 19 лет, когда в первый раз снялся в кино и начал работать в «Табакерке», и сейчас у меня целый огромный платяной шкаф забит этими фантомами-аватарами, в которые в принципе можно нырять и перевоплощаться... С их помощью ты довольно легко можешь входить в роль и выходить из ее шлейфа, он тебя не цепляет. А человек с расшатанной психикой, конечно, может заиграться, и шлейф роли будет тянуться за ним недели или вообще годы. Более того, он может утащить за собой в воронку, и тогда человек практически сойдет с ума. Актерская профессия очень опасна для психики. У музыканта есть инструмент, а наш инструмент - это наши собственные нервы, струны души.

Отсюда и сердечные болезни, которые очень распространены в нашей профессии, и психические, и другие проблемы со здоровьем, которое подрывается эмоциональными перегрузками... Конечно, актерская профессия - это зона риска.

- Есть ли какие-то роли, о которых мечтаете?

- Нет, здесь я абсолютно открыт и не знаю, что будет завтра. Я не мечтал о Годунове, но получил эту роль и сейчас очень дорожу этой работой. Потрясающий актерский состав, атмосфера, которая царила на площадке, проработанность деталей в декорациях и костюмах - я на съемках просто проваливался в XVI век... А что касается, например, "Плевако" - Алексей Ефимович Учитель просто подошел ко мне на премии "Фигаро" в Санкт-Петербурге и сказал: "Мы собираемся снимать сериал, почитаете сценарий?" "Да я же совсем не похож на героя!" - "Ну, Сергей, пожалуйста!" Я почитал и подумал, что это интересно... Вот так все в нашей профессии и складывается - благодаря судьбе.