Сергей Безруков: "Если дети решат стать актерами, не буду их отговаривать. Но при условии, что у них проявится талант!"

25сентября в прокат вышел фильм "Август" 16+ - военный триллер по мотивам культового романа Владимира Богомолова "Момент истины" ("В августе 44-го..."). Речь в нем идет о маленькой группе сотрудников Смерша, которым предстоит изловить столь же маленькую, но крайне опасную группу немецких разведчиков-диверсантов. Сергей Безруков играет там одну из лучших своих киноролей за последние годы: его Алехин - виртуозный контрразведчик, с виду спокойный и ироничный человек, которого мучает личная трагедия: у него очень опасно заболела дочь, и он считает, что это произошло по его вине.
"Снимали "Трудно быть богом", и, слава Богу, все обошлось"
- Мне кажется, вы в «Августе» как-то не очень похожи на самого себя. В смысле на то, что играли раньше. Словно стали каким-то более легким и расслабленным.
- Не знаю. Мне говорили, что я и в "Воздухе" не такой, как раньше… А какой, я так и не понял. Человек взрослеет, и, естественно, я меняюсь, но у меня нет ощущения, что я стал другим. Может, просто в «Августе» такой образ? Там в центре - группа из трех человек: капитана Алехина, старшего лейтенанта Таманцева и лейтенанта Блинова. И мой Алехин становится в этой группе лидером и наставником, учителем и мастером.
Он старше своих друзей и по званию, и по возрасту, он самый опытный, образованный, знающий, понимающий. А рядом - бурлящая кровь Таманцева, очень крутого контрразведчика, который претендует на лидерство. И Алехин должен обладать олимпийским спокойствием, чтобы гасить его вспышки эмоций одним взглядом. Для разведчика самое главное - не потерять контроля над собой, вот мой герой и контролирует ситуацию, а заодно подчиненных. При этом у него самого внутри клокочет масса эмоций. Это Везувий, который до поры до времени кажется твердыней, а потом из него начинает выплескиваться лава...
На съемках сериала "Трудно быть богом" по Стругацким, где Сергей играет дона Кондора, а сербский актер Александар Радойичич - Румату. Работа над проектом еще идет. Фото: личный архив Сергея Безрукова
- Мы познакомились на съемках трилогии "Бендер. Начало". Он играл Мишку Япончика. Это была заводная история, поставленная Игорем Зайцевым, с великолепной операторской работой Сергея Трофимова - очень яркая, сочная, чем-то напоминающая "Неуловимых мстителей" на новый лад. Вот только, к сожалению, вышла она в пандемию, и зритель ее толком не увидел - все сидели по домам. Но я получил на съемках колоссальное удовольствие.
Просто от азарта игры - когда сталкиваешься с замечательными актерами, с ними так классно работать! И вот тогда-то я обратил внимание на Никиту, молодого и очень талантливого. Пригласил его в труппу Московского Губернского театра, которым руковожу. Он с удовольствием пришел, играл, в том числе в детских спектаклях. А через какое-то время сказал, что у него очень много съемок, они мешают работе на сцене. И что ему стыдно смотреть в глаза другим актерам. Мне очень понравилась его честность. Я отпустил его, конечно.
В "Августе" целое созвездие молодых актеров: Эльдар Калимулин... Фото: кадр из фильма
...а также Павел Табаков и Никита Кологривый. Фото: кадр из фильма
Потом мы неожиданно снова начали встречаться на съемочной площадке. После "Августа" еще снялись в очень интересном малобюджетном фильме Кости Еронина "Искупление", причем бесплатно, потому что хотели помочь хорошему молодому режиссеру. А сейчас снимаемся в "Трудно быть богом", он играет барона Пампу, я - дона Кондора... Он крайне трепетно относится и к профессии, и к тому, что в ней делает, у него очень интересные проекты, он старается расти в профессии и не тиражировать себя в одном амплуа.
- Во время съемок "Трудно быть богом" в Иране произошла военная операция, группу пришлось эвакуировать…
- Хотелось пошутить на эту тему, что, мол, снимали «Трудно быть богом», и, слава Богу, все обошлось. Но съемки еще продолжаются - сейчас снимаем на "Москино", выстроены грандиозные декорации. Главное - не сглазить. Работы впереди еще очень много. Поэтому, следуя нашей актерской примете не говорить «гоп», пока не перепрыгнешь, давайте поговорим об этом проекте через полгодика.
"У меня целый платяной шкаф с аватарами"
- У вас сейчас растут дети, они будут видеть вас на экране, и у них могут появиться мысли: «Хочу быть как папа, хочу быть актером…» Вы не будете их отговаривать?
- Посмотрим. Если окажется достаточно таланта, то помогу: можно будет чему-то научить, дать шанс. Но если проявятся способности к другой профессии - тоже прекрасно. Я вообще за то, чтобы везде были талантливые профессионалы. Мы же с вами даже к врачу пойдем профессиональному, хорошему, причем желательно - к врачу по призванию, от бога. А к тому, кто окончил институт для галочки, думаю, отправиться не рискнем.
- Недавно вы выступали в Звенигороде, давали мастер-класс и сказали про свою профессию: «Все зависит от психики каждого индивидуального артиста, насколько она у него крепкая или расшатанная, неврастеник он по жизни или нет. Все зависит от вашего проживания образа: если вы действительно перевоплотились плюс к этому еще и неврастеник, то можете быть после спектакля неспокойны и неделю, и две. А если вы просто играете, это можно перенести легко. Хотя это невероятно скучно - играть, не проживая». Вы неврастеник?
- У меня здоровая психика. Я очень многое проживал на сцене. И следую заветам Михаила Александровича Чехова, он говорил о том, что актер на сцене создает фантом. Наверное, я бы сейчас назвал это даже не фантомом, а на современный лад - аватаром. Он из плоти и крови, но это не ты. Ты надеваешь эти аватары, влезаешь в них и становишься то одним, то другим, то третьим персонажем... За мою актерскую жизнь у меня их было множество, причем я очень их люблю.
Я их начал создавать в 19 лет, когда в первый раз снялся в кино и начал работать в «Табакерке», и сейчас у меня целый огромный платяной шкаф забит этими фантомами-аватарами, в которые в принципе можно нырять и перевоплощаться... С их помощью ты довольно легко можешь входить в роль и выходить из ее шлейфа, он тебя не цепляет. А человек с расшатанной психикой, конечно, может заиграться, и шлейф роли будет тянуться за ним недели или вообще годы. Более того, он может утащить за собой в воронку, и тогда человек практически сойдет с ума. Актерская профессия очень опасна для психики. У музыканта есть инструмент, а наш инструмент - это наши собственные нервы, струны души.
Отсюда и сердечные болезни, которые очень распространены в нашей профессии, и психические, и другие проблемы со здоровьем, которое подрывается эмоциональными перегрузками... Конечно, актерская профессия - это зона риска.
- Есть ли какие-то роли, о которых мечтаете?
- Нет, здесь я абсолютно открыт и не знаю, что будет завтра. Я не мечтал о Годунове, но получил эту роль и сейчас очень дорожу этой работой. Потрясающий актерский состав, атмосфера, которая царила на площадке, проработанность деталей в декорациях и костюмах - я на съемках просто проваливался в XVI век... А что касается, например, "Плевако" - Алексей Ефимович Учитель просто подошел ко мне на премии "Фигаро" в Санкт-Петербурге и сказал: "Мы собираемся снимать сериал, почитаете сценарий?" "Да я же совсем не похож на героя!" - "Ну, Сергей, пожалуйста!" Я почитал и подумал, что это интересно... Вот так все в нашей профессии и складывается - благодаря судьбе.