Самойлова об отношениях Джигана и Седоковой: «Аня в детстве ему точно нравилась»

В кулуарах не утихают разговоры о романе рэпера Джигана и певицы Анны Седоковой. Тем более сама Анна подогревала слухи об их отношениях.
Так, недавно она опубликовала видеоролик, в котором опирается на плечо таинственного незнакомца. Но в нем явно угадываются черты Джигана. Вишенкой на торте стала надпись под видео со знаменитым изречением: «Счастье любит тишину».
А что думает об этих сплетнях бывшая жена Джигана Оксана Самойлова? Об этом она рассказала журналистам в кулуарах гала-ужина премии Муз-ТВ «Движение».
«Аня в детстве ему точно нравилась. Еще со времен «Холодного сердца» (совместного дуэта Джигана и Седоковой)», - сказала Оксана представителям СМИ.
Оксана Самойлова об отношениях с Джиганом: «Мы итак общаемся практически ежедневно»
- А вы не ревновали?
- Нет. Она тогда всем нравилась.
- А какие у вас отношения с Анной Седоковой?
- У нас такие приятельские отношения.
- И вы не ревнуете?
- Слава Богу, нет.
- А у вас сейчас нет тактильного голода? Ведь, наверное, хочется почувствовать себя в объятиях любимого мужчины…
- Хочется, конечно. Я же человек.
- После вашего развода дом достался Джигану. Почему не боролись за недвижимость?
- Чтобы не затягивать и не ругаться нам друг с другом, я подумала: «Пускай будет так».
- Мы только что видели Джигана на красной дорожке гала-ужина премии Муз-ТВ. А вам не тяжело пересекаться с ним?
- Ну, мы итак общаемся практически ежедневно. Мы же не можем исчезнуть из жизни друг друга, имея четверых детей. Так что периодически видимся.
Джиган и Оксана Самойлова.
Оксана Самойлова о своей личной жизни: «Тухлая, неинтересная»
- А каково встретить мужа с другой женщиной?
- Еще пока не встречала. Посмотрим!
- Но вы же, наверное, видели ночные видео Седоковой с Джиганом. И как вам?
- Пока что мне ровно. Не знаю, как будет дальше.
- А какая у вас сейчас личная жизнь?
- Тухлая, неинтересная. У меня нет никакой личной жизни. Есть только я, мои хобби, моя работа, увлечения и дети.
- Но, может, вам все же кто-то нравится?
- Абсолютно нет.
- Но, возможно, вы с кем-то раньше много лет общались. И теперь присмотритесь к этому мужчине поближе, и он вам понравится…
- Нет. И тогда мне никто не нравился. И сейчас. Я думаю: «Может, Джиган меня проклял?». Чтобы мне никто не нравился.
Так что у меня в этом плане неинтересная история. Но то ли еще будет!
