Самойлова об отношениях Джигана и Седоковой: «Аня в детстве ему точно нравилась»

В кулуарах не утихают разговоры о романе рэпера Джигана и певицы Анны Седоковой. Тем более сама Анна подогревала слухи об их отношениях.

Так, недавно она опубликовала видеоролик, в котором опирается на плечо таинственного незнакомца. Но в нем явно угадываются черты Джигана. Вишенкой на торте стала надпись под видео со знаменитым изречением: «Счастье любит тишину».

А что думает об этих сплетнях бывшая жена Джигана Оксана Самойлова? Об этом она рассказала журналистам в кулуарах гала-ужина премии Муз-ТВ «Движение».

«Аня в детстве ему точно нравилась. Еще со времен «Холодного сердца» (совместного дуэта Джигана и Седоковой)», - сказала Оксана представителям СМИ.

Оксана Самойлова об отношениях с Джиганом: «Мы итак общаемся практически ежедневно»

- А вы не ревновали?

- Нет. Она тогда всем нравилась.

- А какие у вас отношения с Анной Седоковой?

- У нас такие приятельские отношения.

- И вы не ревнуете?

- Слава Богу, нет.

- А у вас сейчас нет тактильного голода? Ведь, наверное, хочется почувствовать себя в объятиях любимого мужчины…

- Хочется, конечно. Я же человек.

- После вашего развода дом достался Джигану. Почему не боролись за недвижимость?

- Чтобы не затягивать и не ругаться нам друг с другом, я подумала: «Пускай будет так».

- Мы только что видели Джигана на красной дорожке гала-ужина премии Муз-ТВ. А вам не тяжело пересекаться с ним?

- Ну, мы итак общаемся практически ежедневно. Мы же не можем исчезнуть из жизни друг друга, имея четверых детей. Так что периодически видимся.