Романович прервал молчание о самых эпатажных участниках "Звезд в джунглях" : "Видимся на премьерах и днях рождениях"

Скоро начнутся съемки продолжения сериала "Хутор". Напомним, многосерийный проект рассказывает об обаятельном жулике Артеме (Сергей Романович), который, спасаясь от бандитов, мечтающих отправить его на корм ракам, попадает в общинное поселение старорусского типа.

Там, на Хуторе царит полная аскеза. Поселенцы проводят дни в трудах и молитвах, лишены мобильных телефонов, а за провинности их секут розгами. Заправляет этой общиной авторитетный мужчина с псевдонимом Батя (Гоша Куценко). Когда-то он лишился сына и теперь видит его в Артеме.

О продолжении съемок, а также мистике и жизни после реалити-шоу исполнитель роли Артема Сергей Романович рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.org.

Сергей Романович о шоу "Звезды в джунглях": Когда начался эфир, я смотрел только те выпуски, где есть я"

- Сергей, многие зрители узнали вас не только по сериалам, но и по реалити-шоу "Мастер игры" и "Звезды в джунглях". А смотрите ли вы проект "Выжить в Стамбуле"?

- Нет, не смотрю.

- А какие-то проекты смотрите?

- Вообще ничего не смотрю, только когда в риллсах попадается или где-то в Тик-Токе. А так, целенаправленно – нет.

- С кем из участников шоу "Выжить в джунглях" вы сохранили общение?

- С Катей Шкуро, с Ирой Пинчук. "Наша прачка" (так в шутку называлась коалиция этих участников) до сих пор общается.

- Видитесь с ними?

- Да, мы иногда виделись на мероприятиях, на премьерах, на днях рождениях и так далее.