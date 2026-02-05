Романович прервал молчание о самых эпатажных участниках "Звезд в джунглях" : "Видимся на премьерах и днях рождениях"

Сергей Романович. Фото: кадр из сериала "Хутор"

Актер рассказал о мистике в своей жизни и новых проектах со своим участием.

Скоро начнутся съемки продолжения сериала "Хутор". Напомним, многосерийный проект рассказывает об обаятельном жулике Артеме (Сергей Романович), который, спасаясь от бандитов, мечтающих отправить его на корм ракам, попадает в общинное поселение старорусского типа.

Там, на Хуторе царит полная аскеза. Поселенцы проводят дни в трудах и молитвах, лишены мобильных телефонов, а за провинности их секут розгами. Заправляет этой общиной авторитетный мужчина с псевдонимом Батя (Гоша Куценко). Когда-то он лишился сына и теперь видит его в Артеме.

О продолжении съемок, а также мистике и жизни после реалити-шоу исполнитель роли Артема Сергей Романович рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.org.

Сергей Романович о шоу "Звезды в джунглях": Когда начался эфир, я смотрел только те выпуски, где есть я"

- Сергей, многие зрители узнали вас не только по сериалам, но и по реалити-шоу "Мастер игры" и "Звезды в джунглях". А смотрите ли вы проект "Выжить в Стамбуле"?

- Нет, не смотрю.

- А какие-то проекты смотрите?

- Вообще ничего не смотрю, только когда в риллсах попадается или где-то в Тик-Токе. А так, целенаправленно – нет.

- С кем из участников шоу "Выжить в джунглях" вы сохранили общение?

- С Катей Шкуро, с Ирой Пинчук. "Наша прачка" (так в шутку называлась коалиция этих участников) до сих пор общается.

- Видитесь с ними?

- Да, мы иногда виделись на мероприятиях, на премьерах, на днях рождениях и так далее.

Сергей Романович. Фото: кадр из реалити "Звезды в джунглях"

- Болели за победителя проекта "Выжить в джунглях" Рената Мухамбаева?

- Когда начался эфир, я смотрел только те выпуски, где есть я. А потом перестал смотреть.

- А с Ренатом вообще знакомы?

- Мы просто пару раз пересекались на мероприятиях и все!

Сергей Романович: "То есть, ты всегда понимаешь, что это не духи"

- Недавно вы посетили премьеру сериала "Резервация", где речь идет об аномальной зоне. А сами сталкивались с чем-то мистическим?

- Нет. Каждый раз, когда дома слышишь какой-то шорох, сначала ты пугаешься, а потом всегда находишь объяснение: сквозняк или каркас промерз. То есть, ты всегда понимаешь, что это не духи.

- Каких проектов с вашим участием нам ждать в ближайшее время?

- Сериалы "Вор в загоне" и "Адвокаты" для онлайн-кинотеатра KION. Также будет сниматься вторая часть сериала "Хутор" на ТНТ.

А вам нравился Сергей Романович в разных реалити-шоу? Делитесь в комментариях!

