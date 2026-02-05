Романович прервал молчание о самых эпатажных участниках "Звезд в джунглях" : "Видимся на премьерах и днях рождениях"

Скоро начнутся съемки продолжения сериала "Хутор". Напомним, многосерийный проект рассказывает об обаятельном жулике Артеме (Сергей Романович), который, спасаясь от бандитов, мечтающих отправить его на корм ракам, попадает в общинное поселение старорусского типа.
Там, на Хуторе царит полная аскеза. Поселенцы проводят дни в трудах и молитвах, лишены мобильных телефонов, а за провинности их секут розгами. Заправляет этой общиной авторитетный мужчина с псевдонимом Батя (Гоша Куценко). Когда-то он лишился сына и теперь видит его в Артеме.
О продолжении съемок, а также мистике и жизни после реалити-шоу исполнитель роли Артема Сергей Романович рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.org.
Сергей Романович о шоу "Звезды в джунглях": Когда начался эфир, я смотрел только те выпуски, где есть я"
- Сергей, многие зрители узнали вас не только по сериалам, но и по реалити-шоу "Мастер игры" и "Звезды в джунглях". А смотрите ли вы проект "Выжить в Стамбуле"?
- Нет, не смотрю.
- А какие-то проекты смотрите?
- Вообще ничего не смотрю, только когда в риллсах попадается или где-то в Тик-Токе. А так, целенаправленно – нет.
- С кем из участников шоу "Выжить в джунглях" вы сохранили общение?
- С Катей Шкуро, с Ирой Пинчук. "Наша прачка" (так в шутку называлась коалиция этих участников) до сих пор общается.
- Видитесь с ними?
- Да, мы иногда виделись на мероприятиях, на премьерах, на днях рождениях и так далее.
Сергей Романович. Фото: кадр из реалити "Звезды в джунглях"
- Болели за победителя проекта "Выжить в джунглях" Рената Мухамбаева?
- Когда начался эфир, я смотрел только те выпуски, где есть я. А потом перестал смотреть.
- А с Ренатом вообще знакомы?
- Мы просто пару раз пересекались на мероприятиях и все!
Сергей Романович: "То есть, ты всегда понимаешь, что это не духи"
- Недавно вы посетили премьеру сериала "Резервация", где речь идет об аномальной зоне. А сами сталкивались с чем-то мистическим?
- Нет. Каждый раз, когда дома слышишь какой-то шорох, сначала ты пугаешься, а потом всегда находишь объяснение: сквозняк или каркас промерз. То есть, ты всегда понимаешь, что это не духи.
- Каких проектов с вашим участием нам ждать в ближайшее время?
- Сериалы "Вор в загоне" и "Адвокаты" для онлайн-кинотеатра KION. Также будет сниматься вторая часть сериала "Хутор" на ТНТ.
