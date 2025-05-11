Роман Постовалов: «Благодаря доброму юмору у людей появляется отдушина»

Еще на заре нулевых, когда никакой речи о повальном спросе на стендап-комедию и не шло, кавээнщик Роман Постовалов упражнялся в этом жанре в шоу «Смех без правил» 16+ и «Убойная лига» 16+. Уже потом были роли в кино и сериалах, работа и выступления в коллективе «Уральские пельмени», ведение шоу «Суперниндзя» 16+ и даже ТЭФИ. Теперь у Романа на носу - очередная премьера: комедия «Артек. Сквозь столетия» (продолжение картины «Артек. Большое путешествие» 6+ 2022 года, где главную роль сыграл Михаил Галустян), которая выходит в год столетия знаменитого советского детского лагеря. Постовалов сыграл непутевого персонажа по фамилии Птичкин, который с главным героем Митей (Тимофей Попович) волею судеб переносится в 1925 год, а затем и в 1812 год, где встречается даже с юным Сашей Пушкиным. А в интервью «Телепрограмме» актер рассказал про летние лагеря своего детства, непростой уход из «Уральских пельменей», любимую дочь и виды досуга.
«Хотелось бы, чтобы молодые люди уважали предков»
В роли забавного сотрудника лагеря Птичкина в фильме «Артек. Сквозь столетия». Фото: кадр из фильма
- Роман, какими вы запомнили съемки комедии про Артек?
- Больше всего эти съемки запомнились тем, что в них принимало участие очень много разных детей. Шумных, молчаливых, активных, скромных. Такой опыт работы очень интересный. Приятно, когда дети обращались ко мне как к старшему товарищу за советом. И тебя это дисциплинирует, стараешься сам сделать максимум как актер и держать на контроле все, что делает ребенок. Было ощущение, что вокруг прирожденные талантливые маленькие актеры.
- Была ли сцена, которая особенно сложно (или смехотворно) далась?
- Такая сцена была с Виталием Гогунским (тот самый Кузя из «Универа» 16+. - Авт.), когда его герой в 1925 году попытался расколоть моего персонажа, Птичкина, требуя документы и угрожая пистолетом (Гогунский в этот момент - в костюме красного командира: в красных шароварах, папахе и с усами кавалериста Буденного. - Авт.). Насколько помню, фрагмент этой смешнейшей сцены вошел в тизер.
- Каким вы видите юмор картины? Как могли бы его охарактеризовать?
- Я бы сказал, что он добрый, позитивный и семейный. Надеюсь, понятный и взрослым, и детям. По крайней мере мы старались сделать так. Думаю, каждый найдет смешным что-то свое.
- Вы лично хотели бы пожить в 1925 году? Или в 1812-м, к примеру. И почему?
Фото: личный архив Романа Постовалова
- Нет, не хотел бы. Там же не было телефонов и сотовой связи. Поэтому жена бы меня потеряла, а потом дома такую взбучку устроила! Мало не показалось бы. Так что лучше в 2025 году - и всегда со связью.
- Можно ли молодое поколение приучить уважать старших, пращуров и чтить историю? Или это утопия и тема для комедийного фильма?
- (Пауза.) Давайте так: конечно, хотелось бы, чтобы молодые люди и историю знали, и уважали предков, и знали, за что уважать. Можно ли приучить? Вопрос воспитания, пожалуй. Скорее всего, этот вопрос не для комедийного фильма, а для заседания чиновников.
- У вас в детстве были лагеря и смены? Можете вспомнить самый яркий и веселый?
- Ни разу не был в пионерском лагере. Вспомнить ничего не могу. Хотя нет, вру. Один раз был! Через два дня попросил родителей, чтобы меня забрали. Наверное, это и есть самое яркое впечатление от летних лагерей - меня наконец забрали домой. Возможно, потому что лагерь был так себе. Про остальные уже не знаю.
- А собственную дочь отправляли?
Отдых на природе и с любимой дочкой. Фото: личный архив Романа Постовалова
- Нет, Соня тоже ни разу не была. Дочь с 6 лет занимается конным спортом. Лето - это, как правило, время соревнований, поэтому было не до лагерей. Плотный график, много времени проводила на конюшне, поэтому пионерскими лагерями не заинтересовалась.
«Пробую добавлять немного стендапа в сольный концерт»
- Если обобщить и попытаться взглянуть со стороны - как вообще меняется юмор сегодня? Как вы, много лет занимающийся юмором профессионал, замечаете это? Более агрессивный, социальный или наоборот?
- Времена мы проживаем не самые простые. Поэтому возможность выдохнуть и улыбнуться - то, чего как раз остро не хватает и в чем нуждается публика. Благодаря простому, доброму, семейному юмору, понятному абсолютно всем, как у нас в фильме, у людей появляется отдушина, возможность снять стресс. Думаю, сейчас не время агрессивного юмора.
- Какой юмор ближе вам? И почему?
С Василием Артемьевым и Валерией Астаповой в проекте «Суперниндзя». Фото: канал СТС
- Мне вот как раз такой юмор и ближе - социальный, семейный, понятный. Я его называю бытовым: он смешит людей любого возраста и социального положения. В любую эпоху.
- Чрезвычайно популярен теперь стал жанр стендапа. Вы его для себя рассматривали? Не было желания выйти на сцену и начать исповедоваться в той или иной форме?
- Я пробую добавлять немного стендапа в сольный концерт, который даю. Но в этом направлении, если честно, чувствую себя немного динозавром. А у нас есть ощущение, что стендап захватили студенты и молодежь. Ну вот так.
- В «Уральских пельменях» вы отвечаете за что? Есть ли сфера или коронное направление сценариев, которые прописываете? Или это коллективный труд всегда?
- Я работал в коллективе с 2012 года. Приложил руку к созданию множества номеров, в том числе и самых популярных. Более шести лет был актером, выступая и на сцене. Но еще год назад завершил работу в коллективе.
Массовый зритель запомнил Романа по «Уральским пельменям». Фото: pelmeny.net
- Существует ли профдеформация у шоумена и комедианта? Отпадает ли желание шутить или импровизировать дома и с друзьями от перманентной задачи креативить на работе?
- Конечно, есть. Чаще всего на дружеской вечеринке не выдерживаю и начинаю шутить. А если серьезно, не могу смотреть комедии и концерты, не анализируя их. То есть смотреть фильм как обычный зритель уже не могу. Сразу пытаюсь предугадать, чем все закончится, тем самым, по сути, утрачивая интерес и удовольствие от самого просмотра. Подхожу к фильму или юмористическому концерту как профессионал, скажем так. Удивить меня в этом смысле сложно, потому что работаю в жанре давно. Иногда даже ребята просят оценить юмор, присылают сцены, ждут реакции. И я сразу их предупреждаю: «Если я не смеюсь, не пугайтесь, это не значит, что не смешно. Просто в этот момент я думаю».
- Что вы как отец не можете себе позволить дома? Никогда.
- Плохого жениха для дочери. Но это шутка, конечно. Кого приведет - того приведет. Посмотрим. Будем работать с тем, что есть.
Одно из первых появлений актера на телевидении. Фото: канал ТНТ
- Как выглядит ваш идеальный семейный досуг? Если такое возможно.
- Хотел бы я сказать, что идеальный досуг для меня - это взять семью и полететь куда-нибудь или поехать на поезде в теплые края, на море... Но по роду своей актерской деятельности я столько успеваю налетаться и наездиться, что, наверное, идеальный досуг для меня - это то, что для неактера просто быт.
«Артек. Сквозь столетия» 6+, в кино с 12 июня.