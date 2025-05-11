Роман Постовалов: «Благодаря доброму юмору у людей появляется отдушина»

- Роман, какими вы запомнили съемки комедии про Артек?

- Больше всего эти съемки запомнились тем, что в них принимало участие очень много разных детей. Шумных, молчаливых, активных, скромных. Такой опыт работы очень интересный. Приятно, когда дети обращались ко мне как к старшему товарищу за советом. И тебя это дисциплинирует, стараешься сам сделать максимум как актер и держать на контроле все, что делает ребенок. Было ощущение, что вокруг прирожденные талантливые маленькие актеры.

- Была ли сцена, которая особенно сложно (или смехотворно) далась?

- Такая сцена была с Виталием Гогунским (тот самый Кузя из «Универа» 16+. - Авт.), когда его герой в 1925 году попытался расколоть моего персонажа, Птичкина, требуя документы и угрожая пистолетом (Гогунский в этот момент - в костюме красного командира: в красных шароварах, папахе и с усами кавалериста Буденного. - Авт.). Насколько помню, фрагмент этой смешнейшей сцены вошел в тизер.

- Каким вы видите юмор картины? Как могли бы его охарактеризовать?

- Я бы сказал, что он добрый, позитивный и семейный. Надеюсь, понятный и взрослым, и детям. По крайней мере мы старались сделать так. Думаю, каждый найдет смешным что-то свое.

- Вы лично хотели бы пожить в 1925 году? Или в 1812-м, к примеру. И почему?